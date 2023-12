กลุ่มการจัดการวัตถุเปิดตัวชุมชนเทคโนโลยีใหม่

Object Management Group (OMG) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างชุมชนเฉพาะทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทรัพยากรความรู้ที่ครอบคลุมในสาขาเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม

ภายใต้โปรแกรมชุมชนที่ได้รับการจัดการ ชุมชนที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่อุทิศให้กับการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง ชุมชนแรกสุดเหล่านี้คือ OMG Systems Modeling Community (SMC)

SMC ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สำหรับการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่มีความคิดก้าวหน้าใน Model Based Systems Engineering (MBSE) นอกจากนี้ยังพยายามที่จะให้การสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้มาตรฐาน OMG รวมถึง Systems Modeling Language เวอร์ชัน 2 (SysML v2) และ Unified Architecture Framework (UAF)

ตามคำพูดของ Bill Hoffman ประธานและซีอีโอของ OMG: “ชุมชนที่ได้รับการจัดการ OMG จะปรับปรุงกระบวนการ ขจัดอุปสรรคในอุตสาหกรรม และแกะสลักจุดประสงค์ภายในการคบหาของหน่วยงานชั้นนำ การเป็นสมาชิกในชุมชน OMG เปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในโครงการอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชำนาญและทำให้พวกเขาแตกต่างจากคู่แข่ง”

สิ่งที่น่าสนใจคือ OMG ไม่เพียงแต่ประกาศเปิดตัวชุมชนที่มีชีวิตชีวาเหล่านี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังให้การอัปเดตที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานหนึ่งรายการด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขารายงานการเปิดตัวเวอร์ชัน 3 เบต้าของ Open Architecture Radar Interface Standard (OARIS)

OARIS ทำหน้าที่เป็นมาตรฐานที่สำคัญสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สิ่งกีดขวางระหว่างระบบการจัดการการต่อสู้และระบบเรดาร์ที่ทำงานบนแพลตฟอร์มกองทัพเรือ ขอบเขตของบริการได้รับการขยายให้กว้างขึ้นในเวอร์ชัน 3 ซึ่งขณะนี้มีอินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาเพื่อการแลกเปลี่ยนแปลงและการวัดอื่น ๆ ระหว่างแพลตฟอร์ม

