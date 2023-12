Grupa ds. zarządzania obiektami odkrywa nowe społeczności technologiczne

Celem Object Management Group (OMG) jest utworzenie szeregu wyspecjalizowanych społeczności, których celem jest dostarczanie profesjonalistom z branży kompleksowych zasobów wiedzy w stale rozwijających się dziedzinach technologii.

W ramach programu zarządzanych społeczności te społeczności skupione na technologii mają na celu zapewnienie ujednoliconej platformy przeznaczonej do dzielenia się spostrzeżeniami ekspertów, najlepszymi praktykami i nowatorskimi pomysłami dotyczącymi popularnych technologii. Pierwszą z tych społeczności jest OMG Systems Modeling Community (SMC).

SMC ma być pożywką dla wymiany przyszłościowych praktyk w inżynierii systemów opartych na modelach (MBSE). Ma także na celu zapewnienie wsparcia instruktażowego w zakresie stosowania standardów OMG, w tym języka modelowania systemów w wersji 2 (SysML v2) i Unified Architecture Framework (UAF).

Według słów Billa Hoffmana, prezesa i dyrektora generalnego OMG: „Społeczności zarządzane przez OMG usprawnią procesy, usuną przeszkody branżowe i osiągną cel w ramach wspólnoty wiodących autorytetów. Członkostwo w społeczności OMG daje firmom pomyślną możliwość wzięcia udziału w postępowych projektach branżowych, zwiększając w ten sposób ich biegłość i wyróżniając je na tle konkurencji.

Co ciekawe, OMG nie tylko ogłasza uruchomienie tych tętniących życiem społeczności. Przekazuje także ważną aktualizację jednego ze swoich standardów. W szczególności poinformowali o wydaniu wersji 3 beta standardu Open Architecture Radar Interface Standard (OARIS).

OARIS pełni rolę istotnego standardu bezbarierowego współdziałania pomiędzy systemami zarządzania walką a systemami radarowymi działającymi na platformach morskich. W wersji 3 poszerzono zakres usług, w którym dostępne są teraz interfejsy przeznaczone do wymiany działek i innych pomiarów pomiędzy platformami.

W miarę jak trend no-code i low-code zyskuje na popularności, inicjatywy takie jak te zapoczątkowane przez OMG zaczynają zyskiwać na znaczeniu. To tutaj platformy no-code, takie jak AppMaster, stand out from the crowd by offering visually-managed systems that improve the app building process in a cost-effective, efficient manner with no technical debt. By joining the newly announced communities, technologists may find more ways to integrate AppMaster into their work practices and foster innovations.