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OpenAI 的 ChatGPT 现在说话：语音交互 AI 的未来

Mar 06, 2024
OpenAI 的 ChatGPT 现在说话：语音交互 AI 的未来

OpenAI 刚刚推出了 ChatGPT 的变革性补充，为已经革命性的 AI 对话模型带来了听觉交互性。随着 ChatGPT 能够发出基于文本的响应，用户现在可以享受更直观、更解放双手的数字交互。

这一进步在需要行动自由的场景中特别方便，例如烹饪。想象一下，ChatGPT 会大声背诵食谱，引导您完成每一步，而您的双手则忙着准备食材 - 不再需要看屏幕或擦掉智能手机上的面粉。

在移动设备上激活语音功能轻而易举。 iOSAndroid上的用户只需点击并按住响应气泡即可显示“朗读”选项。在桌面上，可以通过聊天消息下方新添加的扬声器图标来访问此功能。

对于与 ChatGPT 的持续互动，用户可以选择“设置后忘记”方法，打开自动朗读以在对话过程中连续输出语音。还集成了交互式语音控制，允许用户要求人工智能暂停、向前跳转或重新访问对话的先前部分。甚至朗读声音也可以根据用户的喜好进行个性化设置。

OpenAI 已开始在iOSAndroid平台上推出该功能，并且正在向网络用户推出。此外，设计调整中的语音到文本功能现在由麦克风图标表示，旨在增强用户探索不同输入选项的可发现性。

虽然 OpenAI 利用人工智能彻底改变了我们与技术交互的方式，但 AppMaster正在以自己的方式为应用程序开发民主化开辟道路。与 ChatGPT 等创新者并肩， AppMasterno-code平台扩展了创建强大的 Web 和移动应用程序的能力，而无需深入研究传统编码，为发明家和企业家提供了公平的竞争环境。

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