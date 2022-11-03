你是否在寻找网络服务之间的数据通信的API？你想把你的应用程序与Instagram或任何其他社交网络连接起来吗？如果是的话，有必要了解流行的API之间的区别，这些API名为 SOAP和REST API的区别。这两种API都遵循非常严格的通信合同，在网络服务之间传输数据。在为你的项目选择API之前，你需要了解REST和API之间的区别。 SOAPAPI的区别。在这篇文章中，我们将讨论一个API，REST API。 SOAPAPI，将你的应用程序与网络服务连接起来的最佳API，REST v/s SOAP，以及这两种API的最佳例子。让我们首先介绍一下网络服务的API。

什么是API？

API（应用编程接口）是一种技术，它将两个应用程序连接到客户端-服务器模型中的多余数据和服务。API允许两个应用程序传输数据对象，是遵循客户-服务器协议的应用程序的一场革命。使用网络服务的API可以让你组织IT基础设施，实现工作流程自动化，并在多个移动设备之间传输数据。你可能想知道软件之间传输数据的安全性。

因此，使用API是一种安全和成熟的方式，在几秒钟内连接网络服务。它允许一个应用程序通过从其他应用程序提取信息来增强功能。但你可能会关心API是如何发布请求、加载数据并以特定的数据格式传输的。因此，这个问题的答案是，这取决于你如何为你的应用程序建立一个API。在这篇文章中，我们将讨论两种常见的API，以连接两个应用程序进行数据传输。让我们更深入地挖掘以下细节 SOAP与REST。

什么是REST API？

REST是Representational State Transfer的缩写，是一种流行的网络服务的API。REST API与HTTP协议一起工作，并使用JSON数据格式以提高浏览器的兼容性。值得注意的是，REST API还可以使用 SOAP协议，为网络服务提供流畅的通信。你可能想知道创建REST API的过程。有时，构建和扩展一个API很简单，但它可能会根据其构建过程而增加一些复杂的问题。你可能想知道在哪些情况下为网络服务建立REST API是至关重要的。因此，我们列举了一些原因，为什么你可以使用REST APIs在应用程序之间进行数据通信。

资源有限

对安全的需求不高

为了使浏览器与客户端兼容

为了提高数据的健康性

扩展网络服务

注意：正如我们上面提到的，你可以使用 SOAP协议来构建REST API。值得注意的是，REST API为网络服务提供了一种架构风格，而 SOAP是一种协议。所以，这取决于你是想使用HTTP还是 SOAP协议来构建REST API，这取决于你的项目需求。

在为你的网络服务选择REST API之前，我们将公布你需要了解的关于REST API的关键因素。

REST是Representational State Transfer的缩写，是一种简单的架构风格，使用HTTP协议在客户端-服务器环境中的网络服务之间进行数据通信。

REST APIs在客户端-服务器环境中交换数据，客户端发布请求，REST允许服务器加载数据。因此，构建rustful web服务意味着你希望你的web服务以JSON数据格式传输数据对象，设定一个客户端-服务器环境。这只是一种架构模式，使用数据一致性模型来实现应用程序之间的顺利通信。所以，这种API支持可靠的消息传递功能，接收来自客户端的请求，REST API允许用流量传输请求的用户数据。

REST API使用单一接口来简化客户端和服务器的通信过程。

REST API用于优化网络服务，并使用JSON数据格式，使其与浏览器兼容。

如果你想扩展你的网络服务，REST API提供了可扩展性，并改善了客户端和服务器的性能。REST API接受来自客户端的请求，并将其传送到服务器以加载数据。除了使用REST API的好处外，有时它的企业级安全工具可能会损害你的应用程序数据的安全性。所以，像 GraphQL 这样的编程语言在缓解这些安全问题方面起到了作用。

什么是 SOAP?

SOAP是简单对象访问协议的缩写。 SOAPAPI允许应用程序进行信息交流，即使它们是用不同的编程语言编写的。这是一个在安全和数据通信方面具有更多复杂性的协议。因为这个协议处理的是消息，所以主要是通过WS 安全来防止未经授权的访问。 SOAPAPI使用内置协议，使其使用起来很复杂。

图片来源 garba.org/Author Ernesto Garbarino

寻求更先进的企业级安全功能的公司可以为其网络服务实施 SOAP为他们的网络服务。API的困难之处在于 SOAPAPI的困难在于使用不同的编程语言进行信息传输。 SOAP使用XML格式进行通信，这使得它成为一个复杂的API。虽然有些编程语言需要手动建立HTTP帖子请求，而且这是个问题，因为 SOAPAPI没有容错性。然而。 SOAP为一些编程语言提供了快捷方式，如.NET 。

此外。 SOAP协议使用另一种编程语言的文件，称为 SOAPAPIWSDL 文件来定义一个网络服务的工作流程。这个文件将通过IDE ，创建一个参考，以实现流程的自动化。所以，API的复杂性 SOAPAPI的复杂性取决于数据传输中使用的编程语言的数量。

因此，我们正在揭开关于以下关键事项的面纱 SOAP在决定之前要考虑的关键事项。

你可以使用 SOAP 当需要严格的安全标准与 SSL 支持时，可以使用API。 SOAP API使用一个名为 WS-Security 的底层协议，以实现应用程序的企业级安全，并与传统系统进行通信。

当需要严格的安全标准与 支持时，可以使用API。 API使用一个名为 的底层协议，以实现应用程序的企业级安全，并与传统系统进行通信。 SOAP 消息是另一个可以触发你选择这个协议的原因。 SOAP API提供了可靠的消息传递功能，通过内置的和端到端的 SOAP 消息通过内置的和端到端的 SOAP 中介机构。

消息是另一个可以触发你选择这个协议的原因。 API提供了可靠的消息传递功能，通过内置的和端到端的 消息通过内置的和端到端的 中介机构。 SOAP API包含了 ACID 。 ACID 代表原子性、一致性、隔离性和持久性，这种合规性减少了冗余，增加了信息的安全性和完整性。 SOAP 消息的安全性和完整性。值得注意的是， ACID 对消息的遵从性比其他数据一致性更传统。 SOAP 消息比其他数据一致性模型更传统。这就是为什么 SOAP API被用来处理敏感的数据格式，如银行交易。

决定在 SOAP和REST

到目前为止，我们已经讨论了所有关于REST v/s SOAP以及你如何使用它们来连接不同的应用程序。但这些API并不是每个场景的最佳选择。因此，你需要谨慎地选择一个API来节省你的资源。现在是时候决定在 SOAP和REST API之间做出决定，以使你的资源可以在短时间内被访问。这两种API有一些相似之处，例如使用HTTP post request，但 SOAPAPI比REST更严格，广泛用于传统系统。这两种API都有一套规则和标准，可以在应用程序之间交换任何数据格式的数据。因此，在从你的网络服务中选择任何API之前，遵守这些规则是至关重要的。值得注意的是，除了亚马逊等少数网络服务，并非所有网络服务都支持这两种API。你选择API的决定将取决于你的网络服务的要求。在这里，我们将揭开这两种API的竞争优势。让我们从以下的优势开始 SOAPAPI。

SOAP优势

与REST API不同。 SOAPAPI支持编程语言，可以整合任何通信协议，而不是只使用HTTP协议。此外。 SOAP协议在分布式环境中有效工作，而REST API在直接/点对点通信中有效工作。

SOAP 提供内置的安全协议，如 WS 安全协议。

提供内置的安全协议，如 安全协议。 SOAP API提供错误处理的内置选项。

API提供错误处理的内置选项。 SOAP 与编程语言一起使用时支持自动化。

在了解了API的优势之后，让我们来揭开 SOAPAPI的优点后，让我们来揭开REST API的优点，使你的决定更加明确。

REST的优势

与之不同的是 SOAPREST在使用方面更加直接和灵活。

REST API不需要昂贵的工具和高级编程语言来连接应用程序

REST API很容易学习，学习曲线较小。

REST的效率更高，因为它不使用XML格式进行消息传输。

它的设计理念与其他网络技术相似，所以你可以在不面临任何困难的情况下学习它。

一个REST的例子

如果我们谈论REST与 SOAPREST API很简单，只需要一个URL就可以连接到网络服务。你可以在任何浏览器上输入这个URL，输出的结果将是CSV 。REST API在客户-服务器设置中工作，你可以提出请求，REST将通过HTTP协议连接客户和服务器以做出响应。REST还使用Web应用描述语言（WADL ）来识别任务和元数据。著名的REST请求包括GET 、POST 、PUSH 和DELETE 。让我们举一个书店API的例子。

一个客户发送了一个 GET 请求，以从书店检索一个特定的书。

请求，以从书店检索一个特定的书。 一个 POST 请求将在书店中添加一本新书。

请求将在书店中添加一本新书。 PUT 请求将更新具有特定书籍ID的书籍的内容。

请求将更新具有特定书籍ID的书籍的内容。 DELETE 请求将从书店中删除一个图书记录。

A SOAP例子

SOAP在请求体中使用HTTP POST请求。XML请求体是一个 SOAP封装器来识别API，而 SOAP体代表请求变量。比方说，你想获取用户名" Smith . "这个消息。 SOAPAPI使用HTTP或任何其他协议进行通信。

不像REST APIs。 SOAP可以使用任何底层协议，如SMTP 或TCP 。 SOAP消息的另一个值得注意的地方是，它们总是以XML格式存在，在这个例子中充当了一个封装器或信封。Envelop涵盖了消息的标题和正文。 SOAP消息的主体。同时，Web服务描述语言（WSDL ）包含了消息的所有其余元素。

SOAPvs. REST。关键区别

在了解了网络服务描述语言和REST API的大体情况后，我们可以看到 SOAP和REST API的广义看法之后，现在是时候探讨一下REST和Web Service的主要区别了。 SOAP与REST的主要区别。让我们开始吧。

SOAP API与 SOAP (简单对象访问协议）协议，而REST API与REST（表示性状态传输）协议一起工作。

API与 (简单对象访问协议）协议，而REST API与REST（表示性状态传输）协议一起工作。 SOAP API传输 SOAP API以标准的XML格式传输信息，因为它是有状态的，而REST API不遵循数据格式，因为它是无状态的。

API传输 API以标准的XML格式传输信息，因为它是有状态的，而REST API不遵循数据格式，因为它是无状态的。 SOAP 由于XML格式，可以与WSDL一起工作，而REST API使用的请求是： GET , PUT , POST , 和 DELETE 。

由于XML格式，可以与WSDL一起工作，而REST API使用的请求是： , , , 和 。 SOAP 可以使用任何通信协议，如 HTTP , HTTPS , TCP , SMTP , 和 XMPP , 而REST只使用HTTP协议进行通信。

可以使用任何通信协议，如 , , , , 和 , 而REST只使用HTTP协议进行通信。 SOAP API更加结构化，而REST使用笨重的数据。

API更加结构化，而REST使用笨重的数据。 SOAP 是寻求 WS 安全性的大型组织的最佳选择，如银行，而REST在移动设备上有效工作。 SOAP 是一个有状态的协议，使用 SOAP WSDL 文件来保存网络服务上所有活动的信息，而REST是一种无状态的架构风格，使网络服务成为可信任的服务。REST API在客户端-服务器环境中工作，应用程序之间的通信是可缓存的。

是寻求 安全性的大型组织的最佳选择，如银行，而REST在移动设备上有效工作。 是一个有状态的协议，使用 文件来保存网络服务上所有活动的信息，而REST是一种无状态的架构风格，使网络服务成为可信任的服务。REST API在客户端-服务器环境中工作，应用程序之间的通信是可缓存的。 SOAP 协议的执行需要高带宽，而REST需要移动设备的最低带宽来实现。

协议的执行需要高带宽，而REST需要移动设备的最低带宽来实现。 SOAP 因为它是一个协议，所以不能使用REST，而REST可以使用 SOAP 由于其架构风格。

因为它是一个协议，所以不能使用REST，而REST可以使用 由于其架构风格。 SOAP 具有高安全标准，并使用 WS 安全性的组织，而REST使用SSL（安全套接字层）和HTTPS协议的安全性。需要高安全协议的组织使用 SOAP API来保护用户的敏感信息。例如，银行使用 SOAP 使用户的数据安全，如卡号和密码。

具有高安全标准，并使用 安全性的组织，而REST使用SSL（安全套接字层）和HTTPS协议的安全性。需要高安全协议的组织使用 API来保护用户的敏感信息。例如，银行使用 使用户的数据安全，如卡号和密码。 SOAP 支持XML数据格式，而REST API支持纯文本、XML、HTML、JSON等。

支持XML数据格式，而REST API支持纯文本、XML、HTML、JSON等。 SOAP 是一个标准的协议，传输功能驱动的信息，而REST的架构风格是更多的数据驱动的方法。

是一个标准的协议，传输功能驱动的信息，而REST的架构风格是更多的数据驱动的方法。 SOAP 不能缓存调用，而REST可以缓存所有的调用，使其速度快于 SOAP .

SOAP和REST的替代品（JSON、gRPC、GraphQL）

在过去的几年里。 SOAP和REST API是连接网络服务的流行选择，但也有一些其他的替代品。让我们从广义上了解一下这些替代品。

JSON

JSON是JavaScript Object Notation的缩写，是一种在不同的应用程序之间传输数据的好方法。这种技术是轻量级的，可以用来将数据从服务器传输到网页上。这种API可以取代 SOAP由于其简单性和更快的传输速度。

gRPC

谷歌推出了一个开源系统，gRPC （远程程序调用），它使用HTTP进行数据通信。这种技术在REST和API的发展之前就已经很流行了。 SOAPAPI。这种技术被广泛用于连接应用程序和移动设备与后端和微架构服务。由于轻量级通信、效率、内置代码生成和更多的连接选项（如消息流），这种传输技术比JSON有竞争优势。

GraphQL

GraphQL 是一种基于查询的编程语言，在客户端和服务器环境中有效地传输数据。它是Facebook推出的一项新技术，支持多种功能的数据修改，其服务器支持的编程语言有： ，JavaScript， ，等等。C++ Python

GraphQL 与REST类似，因为它使用HTTP和JSON格式进行数据通信。你可以通过一次调用 ，从API访问数据，而REST需要单独调用数据访问。比方说，你想用REST访问客户数据，如订单和发货状态，你必须为每条数据单独提出请求。但使用 ，我们可以在一个单一的请求中访问数据，这将帮助你尽量减少工作量。GraphQL GraphQL

除了这些替代方案外，你可以使用 no-code应用程序开发平台，如 AppMaster来创建 no-code为你的网络服务提供API。

REST API的速度是否比 SOAP?

许多高层组织，如银行和遗留系统，可能仍然希望实施 SOAP，但REST仍然比 SOAP.REST更灵活，提供更快的数据通信，而 SOAP协议对数据通信的XML格式有特殊要求。所以使用XML数据格式使得 SOAP沉重的协议用于应用程序之间的数据传输。

新兴技术，如物联网（IoT）、AI应用、移动应用开发和分布式计算，由于其灵活性和轻量级，广泛使用REST APIs。此外，REST支持纯文本并提供REST API教程。另一方面。 SOAP提供了内置的安全协议，以满足组织的安全需求，但这些底层协议的使用使其更加沉重。由于REST API的速度快，公共API，如谷歌地图，遵循REST的规则和准则。

如何创建一个 no-codeAPI？

在经历了REST v/s SOAP和其他替代方案后，你可能正在寻找一个不需要编码的API解决方案。将你的应用程序与API集成的最佳选择是无代码解决方案，如 AppMaster. AppMaster它可以帮助你将你的工作流程与数以百计的应用程序和服务整合起来，或者通过API以编程方式访问你的内容。

在这里，我们将揭开使用.NET的最大好处。 AppMaster来将你的工作流程与不同的应用程序整合在一起。让我们从以下几点开始。

一键集成模块

你可以通过将你的应用程序或网络服务与一个 no-codeAPI模块。这些模块包含现成的模板，允许用户用第三方API优化应用程序的速度。你可以使用一个 no-code平台，如 AppMaster来整合这些模块，只需一次点击即可。为此，你可以访问市场，添加一个模块，以提高工作流程的效率。

文档和例子

AppMaster提供文档和模块实施的实时例子，以便更好地理解。

最后的思考

在通过本指南后，我们希望你能充分了解代表状态传输（REST）和简单对象访问协议(SOAP).我们希望你已经准备好选择一个API来连接应用程序，以实现更快的通信。除了API的好处外，我们建议你尝试 AppMaster来降低你的项目的成本。

AppMaster是一个流行的 no-code是一个流行的工具，它允许企业只需一次点击就能将API与他们的应用程序集成。这个流行的 no-code平台与第三方API集成，你可以创建任何请求，就像在Postman ，在你的函数中使用这个请求，并处理请求的结果。 AppMaster以便更快地与API整合，优化你的应用程序。