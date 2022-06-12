各种协议被用来从客户端向服务器传输数据，反之亦然。它们的规则在相关标准中有所描述。在这篇文章中，我们将讨论一种数据传输协议--WebSocket。

什么是WebSocket协议？



WebSocket是一种先进的技术，用于在客户端和服务器（浏览器和服务器）之间建立连接，并使它们之间能够实时通信。WebSocket的主要区别在于，它允许你接收数据，而不必像HTTP中那样单独发送请求。连接建立后，数据会自己来，而不需要发送请求。这是在聊天或股票报告中使用WebSocket协议的优势，因为你需要接收不断更新的信息。该协议可以同时接收和发送信息，允许全双工双向通信，从而实现更快的信息交换。

WebSockets是如何工作的？



客户端和服务器之间的连接保持开放，直到它被其中一方终止或被超时关闭。它们执行握手以在客户端和服务器之间建立连接。已建立的连接保持开放，并使用同一通道进行通信，直到连接在客户端或服务器端终止。消息是双向交换的。WebSocket允许你对传输的数据进行加密。为此，在WSS协议上使用了一个插件，它在发送方一侧对数据进行编码，在接收方一侧对数据进行解码。对于任何中间人，信息仍然是加密的。没有加密，数据就会成为威胁的目标。

何时使用WebSocket？



当您需要实时数据更新和向客户端发送消息的能力时，WebSocket协议是理想的选择。以下是网络套接字的一些更广泛的用例：

交换平台；



游戏应用；



聊天机器人；



推送通知；



社交网络；



聊天应用；



IoT应用。



为什么考虑使用WebSocket协议？



WebSocket通过在服务器和客户端之间提供连接来提供实时更新。Web套接字与HTML5兼容，并提供对旧版HTML的后向兼容性。因此，它们受到所有现代网络浏览器的支持--Google Chrome、Mozilla Firefox、Safari和其他。它也是跨平台兼容的。安卓、iOS、网络应用和桌面应用。

如何在AppMaster.io中创建WebSocket？

让我们使用一个简单的聊天工具示例在AppMaster.io中创建一个WebSocket。要创建WebSocket，你需要在应用程序后端创建一个业务流程，该流程将响应用户消息并发送响应。Backend > Business Processes.





业务流程接收一条消息，并根据内容返回一个字符串作为响应。

如果消息="你好！"，那么响应将是说 "你好！"；

如果消息="你怎么样？"，BP将返回字符串 "很好！"。

在任何其他情况下，BP将作为回声工作，并在响应中返回它在输入处收到的相同的字符串。

然后，你需要为这个BP创建一个WebSocket Endpoint来与机器人通信。Backend > Endpoints > New Endpoint > WebSocket Endpoint。





在新打开的窗口，填写以下字段：

端点类型。GET



端点 URL：将从外部访问端点的地址；



业务流程：表示将在此 WS 端点上工作的 BP；

设置端点后，您需要发布应用程序以使用它。

您可以测试WebSocket的< data-mce-ref="https://www.postman.com/" href="https://www.postman.com/" target="_blank" rel="noopener" >Postman应用程序。查找有关如何使用Postman的详细说明 data-mce-href="https://learning.postman.com/docs/sending-requests/supported-api-frameworks/websocket/" href="https://learning.postman.com/docs/sending-requests/supported-api-frameworks/websocket/" target="_blank" rel="noopener">这里。在Postman中授权后，您需要创建一个新的WebSocket请求。新建>WebSocket请求。





输入WebSocket完整地址。你可以在Swagger（Preview > Development）中通过向创建的Endpoint发送一个空请求来获得它。完整的地址可以在Request URL块中找到。





在复制并将其粘贴到 Postman 的适当区域后，您需要将 https 改为 wss，因为该协议用于与服务器通信。WebSocket连接需要授权。要做到这一点，你需要发送一个带有头（Header）Cookie的请求，其中包含访问令牌gen_app_auth_token=。 要获得令牌，你需要通过运行授权端点并传递你的用户名和密码进行授权。

你可以通过以下方式手动找到 Cookie：

在浏览器中已发布的 Web 应用程序中，按 F12 键进入开发者工具；



进入网络，切换到 Headers 标签；



在 Request Headers 部分，找到 Cookie 并复制其值。







通过在Postman中向WebSocket的请求头添加Cookie值并点击Connect，可以验证与WS的连接已经成功建立。

成功连接的结果显示如下：





你可以在New Message块中发送一个消息，但它必须是JSON格式的。如果你想发送字符串 "Hello"，那么该消息将看起来像这样。{"消息":"Hi"}。在这种情况下，键的名称（即消息）必须与BP输入处的变量名称相匹配。

查询执行结果：



/p>

这就是如何在AppMaster.io创建一个WebSocket。在我们的帮助中心中查看有关该平台工作的更多有用信息。