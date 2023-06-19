Günümüzün gelişen uygulama geliştirme endüstrisinde, kodsuz ve düşük kodlu platformlara olan talep hızla artıyor. Bu yenilikçi platformlar, işletmeleri ve bireyleri, kapsamlı programlama bilgisi gerektirmeden uygulamalar oluşturma ve dağıtma konusunda güçlendirir. Bu alandaki çığır açanlar arasında kendine bir niş oymuş ünlü bir oyuncu olan Appian da var.

Bununla birlikte, pazar, belirli iş gereksinimlerine göre uyarlanmış benzersiz özellikler ve yetenekler sunan güvenilir alternatiflerle doludur. Bu yazıda, Appian alternatiflerinin heyecan verici dünyasını inceleyeceğiz, en iyi yarışmacıları keşfedeceğiz ve onların avantajlarını tartışacağız. İster deneyimli bir geliştirici, ister teknik olmayan bir kullanıcı olun, bu alternatifler, uygulama geliştirme yolculuğunuzu kolaylaştırmak ve geliştirmek için bir dizi seçenek sunar. no-code ve low-code platformların çeşitli endüstrisini ortaya çıkarırken ve uygulama geliştirme hedeflerinize en uygun olanı keşfederken bize katılın.

AppMaster

AppMaster.io , arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için ideal, kod gerektirmeyen güçlü bir platformdur. Bir görsel veri modeli oluşturma aracı, iş mantığı tasarım özellikleri ve REST API ve WSS endpoint yetenekleri içerir. Platform ayrıca kullanıcıların sürükle ve bırak işlevine sahip kullanıcı arayüzleri oluşturmasına ve minimum teknik borç sağlayarak verimli bir şekilde kod oluşturmasına olanak tanır.

AppMaster.io, arka uç için Go (golang) , web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil uygulamalar için Android için Kotlin & Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI ile uygulamaların oluşturulmasını ve derlenmesini destekler. Sunucu odaklı bir yaklaşım kullanarak, App Store ve Play Market'e yeni sürümler gönderilmeden mobil uygulamaların sorunsuz bir şekilde güncellenebilmesini sağlar. G2, AppMaster.io'yu No-Code Geliştirme Platformlarında (2023 İlkbaharı ve 2023 Kışı) Yüksek Performans ve İvme Lideri olarak gösterdi.

Platform, giriş seviyesi planlardan daha büyük projeler ve kuruluşlar için Kurumsal aboneliğe kadar çeşitli müşteri türlerine hitap eden altı tür abonelik planı sunar. AppMaster.io ayrıca yeni başlayanlar, eğitim kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynaklı kuruluşlar için özel teklifler sunar.

OutSystems

OutSystems, işletmelerin ölçeklenebilir ve kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir başka oldukça popüler low-code geliştirme platformudur. Hem web hem de mobil uygulama geliştirmeyi destekler ve geliştirme sürecini kolaylaştırmak için çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar sunar. Özellikle yüksek kaliteli kullanıcı arayüzü ve diğer sistemlerle karmaşık entegrasyonları yönetme yeteneği ile tanınır.

OutSystems, belirli gereksinimleri olan özel uygulamalar oluşturmak isteyen işletmeler için uygun bir seçimdir. Geniş bir kullanıcı yelpazesine ve bütçeye hitap eden, ücretsiz planlardan kurumsal düzeydeki planlara kadar çeşitli abonelik seçenekleri mevcuttur.

Microsoft Power Uygulamaları

Microsoft Power Apps, kullanıcıların görsel bir arabirim kullanarak özel uygulamalar oluşturmasını sağlayan, Microsoft bulut tabanlı no-code ve low-code bir platformdur. Power Apps, Azure, Office 365 ve Dynamics 365 gibi diğer Microsoft ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan, zaten Microsoft hizmetlerini kullanan işletmeler için uygun bir seçenek haline gelir.

Platform, kullanıcıların kapsamlı kod yazmadan duyarlı uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için çeşitli şablonlar, veri bağlayıcıları ve bileşenler sağlar. Ayrıca, uygulamanın özelliklerini geliştirmek için AI ve makine öğrenimi yeteneklerine sahiptir. Power Apps, Microsoft 365 paketinin bir parçası olarak veya kullanıma ve gereksinimlere göre farklı aboneliklere sahip bağımsız bir ürün olarak sunulur.

Zoho Yaratıcısı

Zoho Creator, her büyüklükteki işletme için tasarlanmış, kullanıcı dostu low-code bir platformdur. Uygulama geliştirmeyi ve dağıtımını kolaylaştırmak için çok çeşitli önceden oluşturulmuş uygulamalar, şablonlar ve bileşenler sunar. Zoho Creator drag-and-drop tasarımına, form oluşturuculara, iş akışı otomasyonuna ve daha özel gereksinimler için özel komut dosyaları oluşturma yeteneğine sahiptir.

En önemli satış noktalarından biri, kullanıcılar için birleşik bir deneyim oluşturmayı kolaylaştıran CRM, Mail ve Analytics gibi diğer Zoho uygulamalarıyla yerel entegrasyonudur. Zoho Creator, ihtiyaç duyulan uygulama ve özellik sayısına bağlı olarak farklı abonelik planları sunar.

no-code?

No-code kullanıcıların geleneksel kodlama veya programlama becerilerine ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturmasına veya süreçleri otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir yazılım geliştirme yaklaşımını ifade eder. Kullanıcıların önceden oluşturulmuş bileşenleri ve mantığı kullanarak uygulamalar oluşturmasını ve özelleştirmesini sağlayan görsel bir arabirim ve drag-and-drop araçları sağlar.

no-code bir ortamda, kullanıcılar uygulamaları, iş akışlarını veya web sitelerini tasarlamak ve geliştirmek için önceden oluşturulmuş şablonlardan, widget'lardan ve modüllerden yararlanabilir. Bu platformlar genellikle çok çeşitli özellikler ve entegrasyonlar sunarak kullanıcıların tek bir satır kod yazmadan karmaşık uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

No-code platformlar tipik olarak, kullanıcıların uygulamalarının davranışını ve işlevselliğini tanımlayabilecekleri bir görsel düzenleyici içerir. Mantık kurabilir, veri yapılarını tanımlayabilir, kullanıcı arayüzleri tasarlayabilir ve çeşitli veri kaynaklarına veya API'lere bağlanabilirler. Bu platformlar, geliştirme sürecini basitleştirmek için genellikle görsel programlama, bildirime dayalı arabirimler ve otomasyonun bir kombinasyonunu kullanır.

No-code geliştirme, iş analistleri, pazarlamacılar veya girişimciler gibi teknik olmayan kullanıcılara, kendi özel ihtiyaçlarını karşılamak için özel yazılım çözümleri oluşturma gücü verir. Geleneksel kodlama becerilerine bağımlılığı ortadan kaldırır ve uygulamaları sıfırdan oluşturmakla ilişkili geliştirme süresini ve maliyetleri azaltır.

No-code platformlar, erişilebilirlikleri, hızları ve kullanım kolaylıkları nedeniyle son yıllarda popülerlik kazanmıştır. Bireylere ve kuruluşlara fikirleri hızlı bir şekilde prototipleme, minimum uygulanabilir ürünler (MVP'ler) oluşturma ve kapsamlı teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan tekrarlayan görevleri otomatikleştirme fırsatları yarattılar.

Neden ilgilenmelisin?

Günümüzün hızlı tempolu dijital ortamında, no-code geliştirme kavramı oyunun kurallarını değiştiren bir kavram olarak ortaya çıktı. Uygulama geliştirmeye basitleştirilmiş bir yaklaşım sunduğundan, bireyler ve işletmeler giderek daha fazla cazibesine kapılıyor. İster teknik olmayan bir girişimci olun, ister iş akışlarını düzene sokmak isteyen deneyimli bir geliştirici olun, no-code kavramı çok büyük bir değere ve potansiyele sahiptir. Bireylerin veya işletmelerin no-code kavramını önemsemesinin bazı nedenleri şunlardır:

Erişilebilirlik : No-code platformlar, teknik olmayan kişilerin uygulama oluşturmasına izin vererek yazılım geliştirmeyi demokratikleştirir. Bu, kodlama becerisi olmayan kişilerin fikirlerini hayata geçirebileceği, kavramları prototipleyebileceği ve geliştirme sürecine katkıda bulunabileceği anlamına gelir.

: platformlar, teknik olmayan kişilerin uygulama oluşturmasına izin vererek yazılım geliştirmeyi demokratikleştirir. Bu, kodlama becerisi olmayan kişilerin fikirlerini hayata geçirebileceği, kavramları prototipleyebileceği ve geliştirme sürecine katkıda bulunabileceği anlamına gelir. Hızlı Prototipleme : No-code araçlar, hızlı ve yinelemeli geliştirme sağlayarak kullanıcıların fikirleri hızlı bir şekilde oluşturmasına ve test etmesine olanak tanır. Bu hız, önemli ölçüde zaman ve kaynak ayırmadan önce kavramları doğrulamak, geri bildirim toplamak veya kavramın kanıtını göstermek isteyen girişimciler, ürün yöneticileri veya ekipler için değerli olabilir.

: araçlar, hızlı ve yinelemeli geliştirme sağlayarak kullanıcıların fikirleri hızlı bir şekilde oluşturmasına ve test etmesine olanak tanır. Bu hız, önemli ölçüde zaman ve kaynak ayırmadan önce kavramları doğrulamak, geri bildirim toplamak veya kavramın kanıtını göstermek isteyen girişimciler, ürün yöneticileri veya ekipler için değerli olabilir. Maliyet Verimliliği : Yazılım geliştirmek, geleneksel olarak geliştiricilerin işe alınmasını veya işin dışarıdan temin edilmesini gerektirir, bu da pahalı olabilir. No-code platformlar, özel geliştirme kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri azaltabilir . Bu, onu sınırlı bütçeleri olan bireyler veya küçük işletmeler için cazip bir seçenek haline getirir.

: Yazılım geliştirmek, geleneksel olarak geliştiricilerin işe alınmasını veya işin dışarıdan temin edilmesini gerektirir, bu da pahalı olabilir. platformlar, özel geliştirme kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri azaltabilir . Bu, onu sınırlı bütçeleri olan bireyler veya küçük işletmeler için cazip bir seçenek haline getirir. Zamandan Tasarruf : No-code geliştirme, önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar sağlayarak uygulama oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu, sıfırdan kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştirme süresini önemli ölçüde azaltır. Kişilerin veya ekiplerin, kodlama ayrıntılarına takılıp kalmak yerine uygulamanın işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini tanımlamaya odaklanmasını sağlar.

: geliştirme, önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar sağlayarak uygulama oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu, sıfırdan kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştirme süresini önemli ölçüde azaltır. Kişilerin veya ekiplerin, kodlama ayrıntılarına takılıp kalmak yerine uygulamanın işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini tanımlamaya odaklanmasını sağlar. Yetkilendirme ve Esneklik : No-code teknik olmayan kullanıcıların yazılım çözümlerinin kontrolünü ele almalarını sağlar. Geliştiricilere güvenmeden uygulamaları kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerini ve değiştirmelerini sağlar. Değişiklikler kolay ve hızlı bir şekilde yapılabildiğinden, bu esneklik çevik ve yinelemeli geliştirmeye olanak tanır.

: teknik olmayan kullanıcıların yazılım çözümlerinin kontrolünü ele almalarını sağlar. Geliştiricilere güvenmeden uygulamaları kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerini ve değiştirmelerini sağlar. Değişiklikler kolay ve hızlı bir şekilde yapılabildiğinden, bu esneklik çevik ve yinelemeli geliştirmeye olanak tanır. Otomasyon ve İş Akışı Optimizasyonu : No-code platformlar genellikle, kullanıcıların tekrarlayan görevleri veya karmaşık iş akışlarını kolaylaştırmasına ve otomatikleştirmesine olanak tanıyan otomasyon yetenekleri içerir. Bu, çeşitli iş süreçlerinde verimliliği, üretkenliği artırabilir ve insan hatasını azaltabilir.

: platformlar genellikle, kullanıcıların tekrarlayan görevleri veya karmaşık iş akışlarını kolaylaştırmasına ve otomatikleştirmesine olanak tanıyan otomasyon yetenekleri içerir. Bu, çeşitli iş süreçlerinde verimliliği, üretkenliği artırabilir ve insan hatasını azaltabilir. İşbirliği : No-code araçlar genellikle ekip çalışmasını ve iletişimi kolaylaştıran işbirliği özelliklerine sahiptir. Birden çok ekip üyesi, aynı proje üzerinde aynı anda birlikte çalışarak fikirleri paylaşmayı, tasarımlar üzerinde yinelemeyi ve toplu olarak uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır.

no-code araçların birçok avantaj sunmasına karşın, tüm senaryolar için uygun olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Bazı karmaşık veya oldukça özel uygulamalar, yine de geleneksel kodlama yaklaşımları gerektirebilir.

Çözüm

Appian'a doğru alternatifi seçmek, proje gereksinimlerinize, bütçenize ve son uygulamada ihtiyaç duyulan özelleştirme düzeyine bağlıdır. AppMaster.io , OutSystems , Microsoft Power Apps ve Zoho Creator , her biri benzersiz güçlü yönlere sahip no-code ve low-code alanda güvenilir seçeneklerdir. Sonuç olarak, uygulama geliştirme ihtiyaçlarınızı karşılayacak doğru platformu bulmak için her platformun tekliflerini dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz önemlidir.