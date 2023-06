W dzisiejszej prężnie rozwijającej się branży tworzenia aplikacji, popyt na platformy no-code i low-code gwałtownie rośnie. Te innowacyjne platformy umożliwiają firmom i osobom prywatnym tworzenie i wdrażanie aplikacji bez konieczności posiadania rozległej wiedzy programistycznej. Jednym z pionierów w tej dziedzinie jest Appian, renomowany gracz, który wyrzeźbił dla siebie niszę.

Rynek obfituje jednak w wiarygodne alternatywy, które oferują unikalne funkcje i możliwości dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych. W tym artykule zagłębimy się w ekscytujący świat alternatyw dla Appian, badając najlepszych konkurentów i omawiając ich zalety. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym programistą, czy nietechnicznym użytkownikiem, te alternatywy zapewniają szereg opcji usprawniających i ulepszających proces tworzenia aplikacji. Dołącz do nas, aby odkryć zróżnicowaną branżę platform no-code i low-code i odkryć idealne dopasowanie do swoich aspiracji w zakresie tworzenia aplikacji.

AppMaster.io

AppMaster. io to potężna platforma bez kodu, idealna do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Obejmuje ona wizualne narzędzie do tworzenia modeli danych, funkcje projektowania logiki biznesowej oraz możliwości REST API i WSS endpoint. Platforma umożliwia również użytkownikom tworzenie interfejsów użytkownika za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania oraz wydajne generowanie kodu, zapewniając minimalny dług techniczny.

AppMaster.io obsługuje generowanie i kompilację aplikacji za pomocą Go (golang) dla backendu, frameworka Vue3 i JS/TS dla aplikacji webowych oraz Kotlin & Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS dla aplikacji mobilnych. Dzięki zastosowaniu podejścia opartego na serwerze, aplikacje mobilne mogą być płynnie aktualizowane bez konieczności przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market. G2 wyróżniło AppMaster.io jako High Performer i Momentum Leader w No-Code Development Platforms (wiosna 2023 i zima 2023).

Platforma oferuje sześć rodzajów planów subskrypcyjnych, dostosowanych do różnych typów klientów, od planów podstawowych po subskrypcję Enterprise dla większych projektów i organizacji. AppMaster.io oferuje również specjalne oferty dla startupów, organizacji edukacyjnych, non-profit i open source.

OutSystems

OutSystems to kolejna bardzo popularna platforma programistyczna low-code, która umożliwia firmom tworzenie skalowalnych aplikacji klasy korporacyjnej. Obsługuje zarówno tworzenie aplikacji internetowych, jak i mobilnych oraz oferuje szereg gotowych komponentów i szablonów w celu usprawnienia procesu rozwoju. Jest on szczególnie znany z wysokiej jakości interfejsu użytkownika i zdolności do obsługi złożonych integracji z innymi systemami.

OutSystems to odpowiedni wybór dla firm, które chcą tworzyć niestandardowe aplikacje o określonych wymaganiach. Jest dostępny w różnych opcjach subskrypcji, od planów bezpłatnych po plany na poziomie korporacyjnym, zaspokajając potrzeby szerokiego grona użytkowników i budżetów.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps to oparta na chmurze Microsoft platforma no-code i low-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych aplikacji przy użyciu interfejsu wizualnego. Power Apps płynnie integruje się z innymi produktami Microsoft, takimi jak Azure, Office 365 i Dynamics 365, dzięki czemu jest wygodną opcją dla firm już korzystających z usług Microsoft.

Platforma zapewnia różne szablony, łączniki danych i komponenty, które pomagają użytkownikom tworzyć responsywne aplikacje bez pisania obszernego kodu. Posiada również możliwości sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu ulepszenia funkcji aplikacji. Power Apps jest dostępny jako część pakietu Microsoft 365 lub jako samodzielny produkt z różnymi subskrypcjami w zależności od wykorzystania i wymagań.

Zoho Creator

Zoho Creator to przyjazna dla użytkownika platforma low-code przeznaczona dla firm każdej wielkości. Oferuje szeroką gamę gotowych aplikacji, szablonów i komponentów ułatwiających tworzenie i wdrażanie aplikacji. Zoho Creator oferuje projektowanie drag-and-drop, tworzenie formularzy, automatyzację przepływu pracy i możliwość tworzenia niestandardowych skryptów dla bardziej specyficznych wymagań.

Jedną z jego najważniejszych zalet jest natywna integracja z innymi aplikacjami Zoho, takimi jak CRM, Mail i Analytics, co ułatwia tworzenie ujednoliconych doświadczeń dla użytkowników. Zoho Creator oferuje różne plany subskrypcji w zależności od liczby potrzebnych aplikacji i funkcji.

Co to jest no-code?

No-code Zoho Creator odnosi się do podejścia do tworzenia oprogramowania, które pozwala użytkownikom tworzyć aplikacje lub automatyzować procesy bez konieczności posiadania tradycyjnych umiejętności kodowania lub programowania. Zapewnia wizualny interfejs i narzędzia drag-and-drop, które umożliwiają użytkownikom tworzenie i dostosowywanie aplikacji przy użyciu gotowych komponentów i logiki.

W środowisku no-code użytkownicy mogą wykorzystywać gotowe szablony, widżety i moduły do projektowania i tworzenia aplikacji, przepływów pracy lub stron internetowych. Platformy te często oferują szeroki zakres funkcji i integracji, umożliwiając użytkownikom tworzenie złożonych aplikacji bez pisania ani jednej linii kodu.

No-code Platformy zazwyczaj zawierają edytor wizualny, w którym użytkownicy mogą definiować zachowanie i funkcjonalność swoich aplikacji. Mogą konfigurować logikę, definiować struktury danych, projektować interfejsy użytkownika i łączyć się z różnymi źródłami danych lub interfejsami API. Platformy te często wykorzystują połączenie programowania wizualnego, deklaratywnych interfejsów i automatyzacji w celu uproszczenia procesu rozwoju.

No-code Rozwój umożliwia użytkownikom nietechnicznym, takim jak analitycy biznesowi, marketerzy lub przedsiębiorcy, tworzenie niestandardowych rozwiązań programowych w celu zaspokojenia ich konkretnych potrzeb. Eliminuje to zależność od tradycyjnych umiejętności kodowania i skraca czas rozwoju oraz koszty związane z tworzeniem aplikacji od podstaw.

No-code Platformy zyskały popularność w ostatnich latach ze względu na ich dostępność, szybkość i łatwość użytkowania. Otworzyły one przed osobami i organizacjami możliwości szybkiego prototypowania pomysłów, budowania minimalnych realnych produktów (MVP) i automatyzacji powtarzalnych zadań bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej.

Dlaczego warto się tym zainteresować?

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie cyfrowym koncepcja rozwoju no-code stała się przełomem. Osoby fizyczne i firmy są coraz bardziej urzeczone jego urokiem, ponieważ oferuje uproszczone podejście do tworzenia aplikacji. Niezależnie od tego, czy jesteś nietechnicznym przedsiębiorcą, czy doświadczonym programistą, który chce usprawnić przepływ pracy, koncepcja no-code ma ogromną wartość i potencjał. Oto kilka powodów, dla których osoby prywatne lub firmy mogą zainteresować się koncepcją no-code:

Dostępność : Platformy No-code demokratyzują rozwój oprogramowania, umożliwiając tworzenie aplikacji osobom nietechnicznym. Oznacza to, że osoby bez umiejętności kodowania mogą wcielać swoje pomysły w życie, prototypować koncepcje i przyczyniać się do procesu rozwoju.

: Platformy demokratyzują rozwój oprogramowania, umożliwiając tworzenie aplikacji osobom nietechnicznym. Oznacza to, że osoby bez umiejętności kodowania mogą wcielać swoje pomysły w życie, prototypować koncepcje i przyczyniać się do procesu rozwoju. Szybkie prototypowanie : Narzędzia No-code umożliwiają szybki i iteracyjny rozwój, pozwalając użytkownikom na szybkie tworzenie i testowanie pomysłów. Szybkość ta może być cenna dla przedsiębiorców, menedżerów produktu lub zespołów, które chcą zweryfikować koncepcje, zebrać opinie lub zademonstrować dowód koncepcji przed zainwestowaniem znacznej ilości czasu i zasobów.

: Narzędzia umożliwiają szybki i iteracyjny rozwój, pozwalając użytkownikom na szybkie tworzenie i testowanie pomysłów. Szybkość ta może być cenna dla przedsiębiorców, menedżerów produktu lub zespołów, które chcą zweryfikować koncepcje, zebrać opinie lub zademonstrować dowód koncepcji przed zainwestowaniem znacznej ilości czasu i zasobów. Efektywność kosztowa : Tworzenie oprogramowania tradycyjnie wymaga zatrudniania programistów lub outsourcingu pracy, co może być kosztowne. Platformy No-code mogą obniżyć koszty, eliminując potrzebę dedykowanych zasobów programistycznych. To sprawia, że jest to atrakcyjna opcja dla osób prywatnych lub małych firm z ograniczonym budżetem.

: Tworzenie oprogramowania tradycyjnie wymaga zatrudniania programistów lub outsourcingu pracy, co może być kosztowne. Platformy mogą obniżyć koszty, eliminując potrzebę dedykowanych zasobów programistycznych. To sprawia, że jest to atrakcyjna opcja dla osób prywatnych lub małych firm z ograniczonym budżetem. Oszczędność czasu : No-code usprawnia proces tworzenia aplikacji poprzez dostarczanie gotowych komponentów i szablonów. Eliminuje to potrzebę pisania kodu od zera, znacznie skracając czas programowania. Pozwala to osobom lub zespołom skupić się na definiowaniu funkcjonalności aplikacji i doświadczenia użytkownika, zamiast grzęznąć w szczegółach kodowania.

: usprawnia proces tworzenia aplikacji poprzez dostarczanie gotowych komponentów i szablonów. Eliminuje to potrzebę pisania kodu od zera, znacznie skracając czas programowania. Pozwala to osobom lub zespołom skupić się na definiowaniu funkcjonalności aplikacji i doświadczenia użytkownika, zamiast grzęznąć w szczegółach kodowania. Uprawnienia i elastyczność : No-code umożliwia użytkownikom nietechnicznym przejęcie kontroli nad ich rozwiązaniami programowymi. Umożliwia im dostosowywanie i modyfikowanie aplikacji zgodnie z ich konkretnymi potrzebami bez polegania na programistach. Ta elastyczność pozwala na zwinny i iteracyjny rozwój, ponieważ zmiany można wprowadzać łatwo i szybko.

: umożliwia użytkownikom nietechnicznym przejęcie kontroli nad ich rozwiązaniami programowymi. Umożliwia im dostosowywanie i modyfikowanie aplikacji zgodnie z ich konkretnymi potrzebami bez polegania na programistach. Ta elastyczność pozwala na zwinny i iteracyjny rozwój, ponieważ zmiany można wprowadzać łatwo i szybko. Automatyzacja i optymalizacja przepływu pracy : Platformy No-code często zawierają funkcje automatyzacji, które pozwalają użytkownikom usprawnić i zautomatyzować powtarzalne zadania lub złożone przepływy pracy. Może to poprawić wydajność, produktywność i zmniejszyć liczbę błędów ludzkich w różnych procesach biznesowych.

: Platformy często zawierają funkcje automatyzacji, które pozwalają użytkownikom usprawnić i zautomatyzować powtarzalne zadania lub złożone przepływy pracy. Może to poprawić wydajność, produktywność i zmniejszyć liczbę błędów ludzkich w różnych procesach biznesowych. Współpraca: Narzędzia No-code często posiadają funkcje współpracy, które ułatwiają pracę zespołową i komunikację. Wielu członków zespołu może jednocześnie pracować nad tym samym projektem, co ułatwia dzielenie się pomysłami, iterację projektów i wspólne tworzenie aplikacji.

Należy pamiętać, że choć narzędzia no-code oferują wiele korzyści, mogą nie być odpowiednie dla wszystkich scenariuszy. Niektóre złożone lub wysoce wyspecjalizowane aplikacje mogą nadal wymagać tradycyjnego podejścia do kodowania.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniej alternatywy dla Appian zależy od wymagań projektu, budżetu i poziomu dostosowania wymaganego w ostatecznej aplikacji. AppMaster.io, OutSystems, Microsoft Power Apps i Zoho Creator to wiarygodne opcje w przestrzeni no-code i low-code, z których każda ma swoje unikalne zalety. Ostatecznie ważne jest, aby dokładnie ocenić ofertę każdej platformy, aby znaleźć właściwą, która spełni Twoje potrzeby w zakresie tworzenia aplikacji.