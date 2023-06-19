在当今蓬勃发展的应用开发行业中，对无代码和低代码平台的需求正急剧上升。这些创新平台使企业和个人能够在不需要大量编程知识的情况下创建和部署应用程序。在这一领域的开拓者中，Appian是一个著名的参与者，已经为自己开辟了一个空间。

然而，市场上充斥着可靠的替代品，它们提供独特的特征和功能，以满足特定的业务需求。在这篇文章中，我们将深入到令人兴奋的Appian替代品的世界，探索顶级的竞争者并讨论他们的优点。无论你是一个经验丰富的开发者还是一个非技术用户，这些替代品提供了一系列的选择，以简化和增强你的应用开发之旅。加入我们吧，我们将揭开no-code 和low-code 平台的不同行业，发现最适合你的应用开发愿望的方案。

AppMaster.io

AppMaster.io是一个强大的无代码平台，是创建后端、网络和移动应用程序的理想选择。它包括一个可视化的数据模型创建工具、业务逻辑设计功能，以及REST API和WSSendpoint 功能。该平台还允许用户用拖放功能建立用户界面，并有效地生成代码，确保最小的技术债务。

AppMaster.io支持用Go（golang）生成和编译后端应用程序，用Vue3框架和JS/TS生成web应用程序，用Kotlin&Jetpack Compose for Android和SwiftUI for iOS生成移动应用程序。通过使用服务器驱动的方法，它确保移动应用程序可以无缝更新，而无需向App Store和Play Market提交新版本。G2将AppMaster.io列为No-Code 开发平台的高绩效者和势头领导者（2023年春季和2023年冬季）。

该平台提供六种类型的订阅计划，满足不同客户类型的需求，从入门级计划到针对大型项目和组织的企业订阅。AppMaster.io还为初创企业、教育、非营利和开源组织提供特别优惠。

OutSystems

OutSystems是另一个非常受欢迎的low-code 开发平台，允许企业建立可扩展和企业级的应用程序。它同时支持网络和移动应用开发，并提供各种预建组件和模板，以简化开发过程。它尤其以高质量的用户界面和处理与其他系统复杂集成的能力而闻名。

对于希望建立具有特定要求的定制应用程序的企业，OutSystems是一个合适的选择。它有各种订阅选项，从免费计划到企业级计划，迎合了广泛的用户和预算。

微软Power Apps

微软Power Apps是一个基于微软云的no-code 和low-code 平台，使用户能够使用可视化界面建立自定义应用程序。Power Apps与Azure、Office 365和Dynamics 365等其他微软产品无缝集成，使其成为已经使用微软服务的企业的一个便利选择。

该平台提供各种模板、数据连接器和组件，帮助用户创建响应式应用程序，而无需编写大量代码。它还具有人工智能和机器学习功能，以增强应用程序的功能。Power Apps可以作为微软365套件的一部分，也可以作为独立产品，根据使用情况和要求提供不同的订阅。

Zoho Creator

Zoho Creator是一个用户友好的low-code 平台，为各种规模的企业设计。它提供各种各样的预建应用程序、模板和组件，以方便应用程序的开发和部署。Zoho Creator的特点是：drag-and-drop 设计、表单生成器、工作流程自动化，以及为更具体的要求创建自定义脚本的能力。

它最重要的卖点之一是与其他Zoho应用程序（如CRM、邮件和分析）的原生集成，使其能够轻松为用户创造统一的体验。Zoho Creator根据需要的应用程序和功能的数量提供不同的订阅计划。

什么是no-code ？

No-code 指的是一种软件开发方法，允许用户在不需要传统编码或编程技能的情况下创建应用程序或自动化流程。它提供了一个可视化界面和 工具，使用户能够使用预先建立的组件和逻辑建立和定制应用程序。drag-and-drop

在no-code 环境中，用户可以利用预先建立的模板、部件和模块来设计和开发应用程序、工作流程或网站。这些平台通常提供广泛的功能和集成，使用户能够创建复杂的应用程序，而无需编写一行代码。

No-code 平台通常包括一个可视化编辑器，用户可以在这里定义他们的应用程序的行为和功能。他们可以设置逻辑，定义数据结构，设计用户界面，并连接到各种数据源或API。这些平台通常采用可视化编程、声明式界面和自动化的组合来简化开发过程。

No-code 开发使非技术用户，如商业分析师、营销人员或企业家，能够创建定制的软件解决方案，以解决他们的具体需求。它消除了对传统编码技能的依赖，减少了与从头开始建立应用程序相关的开发时间和成本。

No-code 近年来，由于其可访问性、速度和易用性，平台获得了普及。它们为个人和组织开辟了机会，使他们能够快速为想法建立原型，建立最小可行产品（MVP），并使重复的任务自动化，而不需要大量的技术专长。

为什么你应该关心？

在当今快节奏的数字环境中，no-code 开发的概念已经成为一个游戏规则的改变者。个人和企业越来越被它的诱惑力所吸引，因为它提供了一种简化的应用开发方法。无论你是一个非技术性的企业家还是一个希望简化工作流程的经验丰富的开发人员，no-code 的概念都具有巨大的价值和潜力。以下是个人或企业可能关心no-code 这一概念的一些原因：

可访问性 ： No-code 平台通过允许非技术性个人创建应用程序，使软件开发民主化。这意味着没有编码技能的人可以把他们的想法变成现实，制作概念原型，并对开发过程作出贡献。

： 平台通过允许非技术性个人创建应用程序，使软件开发民主化。这意味着没有编码技能的人可以把他们的想法变成现实，制作概念原型，并对开发过程作出贡献。 快速原型开发 ： No-code 工具能够实现快速和迭代开发，使用户能够快速建立和测试想法。这种速度对企业家、产品经理或希望验证概念、收集反馈或在投入大量时间和资源之前展示概念证明的团队来说很有价值。

： 工具能够实现快速和迭代开发，使用户能够快速建立和测试想法。这种速度对企业家、产品经理或希望验证概念、收集反馈或在投入大量时间和资源之前展示概念证明的团队来说很有价值。 成本效率 ：开发软件传统上需要雇用开发人员或外包工作，这可能是昂贵的。 No-code 平台可以通过消除对专用开发资源的需求来降低成本。这使得它对预算有限的个人或小企业是一个有吸引力的选择。

：开发软件传统上需要雇用开发人员或外包工作，这可能是昂贵的。 平台可以通过消除对专用开发资源的需求来降低成本。这使得它对预算有限的个人或小企业是一个有吸引力的选择。 节省时间 ： No-code 开发通过提供预建的组件和模板，简化了应用程序的创建过程。这消除了从头开始编写代码的需要，大大减少了开发时间。它允许个人或团队专注于定义应用程序的功能和用户体验，而不是被编码细节所困扰。

： 开发通过提供预建的组件和模板，简化了应用程序的创建过程。这消除了从头开始编写代码的需要，大大减少了开发时间。它允许个人或团队专注于定义应用程序的功能和用户体验，而不是被编码细节所困扰。 授权和灵活性 ： No-code ，使非技术用户有能力控制他们的软件解决方案。它使他们能够根据自己的具体需求定制和修改应用程序，而不依赖开发人员。这种灵活性使得敏捷和迭代开发成为可能，因为可以轻松和快速地进行修改。

： ，使非技术用户有能力控制他们的软件解决方案。它使他们能够根据自己的具体需求定制和修改应用程序，而不依赖开发人员。这种灵活性使得敏捷和迭代开发成为可能，因为可以轻松和快速地进行修改。 自动化和工作流程优化 ： No-code 平台通常包括自动化功能，使用户能够简化和自动化重复性任务或复杂的工作流程。这可以提高效率，生产力，并减少各种业务流程中的人为错误。

： 平台通常包括自动化功能，使用户能够简化和自动化重复性任务或复杂的工作流程。这可以提高效率，生产力，并减少各种业务流程中的人为错误。 协作： No-code 工具通常具有协作功能，以促进团队工作和沟通。多个团队成员可以同时在同一个项目上工作，使其更容易分享想法，迭代设计，并集体构建应用程序。

值得注意的是，虽然no-code 工具提供了许多优势，但它们可能并不适合所有情况。一些复杂或高度专业化的应用程序可能仍然需要传统的编码方法。

总结

选择合适的Appian替代品取决于你的项目要求、预算和最终应用程序所需的定制水平。AppMaster.io、OutSystems、Microsoft Power Apps和Zoho Creator都是no-code 和low-code 的可靠选择，每个都有其独特的优势。最终，必须仔细评估每个平台的产品，找到合适的平台来满足你的应用开发需求。