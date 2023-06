In der heutigen florierenden App-Entwicklungsbranche steigt die Nachfrage nach No-Code- und Low-Code-Plattformen sprunghaft an. Diese innovativen Plattformen ermöglichen es Unternehmen und Einzelpersonen, Anwendungen zu erstellen und bereitzustellen, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu benötigen. Zu den Vorreitern in diesem Bereich gehört Appian, ein renommierter Anbieter, der sich eine Nische geschaffen hat.

Auf dem Markt wimmelt es jedoch von glaubwürdigen Alternativen, die einzigartige Funktionen und Möglichkeiten bieten, die auf spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. In diesem Artikel tauchen wir in die aufregende Welt der Appian-Alternativen ein, untersuchen die Top-Anwärter und erörtern ihre Vorzüge. Egal, ob Sie ein erfahrener Entwickler oder ein nicht-technischer Benutzer sind, diese Alternativen bieten eine Reihe von Optionen, um Ihre App-Entwicklung zu rationalisieren und zu verbessern. Entdecken Sie mit uns die Vielfalt der Plattformen no-code und low-code und finden Sie die perfekte Lösung für Ihre App-Entwicklungsziele.

AppMaster.io

AppMaster.io ist eine leistungsstarke No-Code-Plattform, ideal für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Sie umfasst ein visuelles Tool zur Erstellung von Datenmodellen, Funktionen für den Entwurf von Geschäftslogik sowie Funktionen für REST API und WSS endpoint. Die Plattform ermöglicht es den Benutzern auch, Benutzeroberflächen mit Drag-and-Drop-Funktionen zu erstellen und Code effizient zu generieren, was eine minimale technische Schuld gewährleistet.

AppMaster.io unterstützt die Erstellung und Kompilierung von Anwendungen mit Go (golang) für das Backend, dem Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin & Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS für mobile Anwendungen. Durch die Verwendung eines servergesteuerten Ansatzes wird sichergestellt, dass mobile Anwendungen nahtlos aktualisiert werden können, ohne dass neue Versionen im App Store und Play Market eingereicht werden müssen. G2 hat AppMaster.io als High Performer und Momentum Leader im Bereich No-Code Entwicklungsplattformen (Frühjahr 2023 und Winter 2023) aufgeführt.

Die Plattform bietet sechs Arten von Abonnementplänen, die verschiedene Kundentypen ansprechen, von Einsteigerplänen bis hin zu einem Enterprise-Abonnement für größere Projekte und Organisationen. AppMaster.io bietet auch spezielle Angebote für Startups, Bildungseinrichtungen, Non-Profit-Organisationen und Open-Source-Unternehmen.

OutSystems

OutSystems ist eine weitere beliebte low-code Entwicklungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, skalierbare und unternehmenstaugliche Anwendungen zu erstellen. Sie unterstützt sowohl die Entwicklung von Web- als auch von mobilen Anwendungen und bietet eine Vielzahl von vorgefertigten Komponenten und Vorlagen, um den Entwicklungsprozess zu rationalisieren. Sie ist besonders bekannt für ihre hochwertige Benutzeroberfläche und die Fähigkeit, komplexe Integrationen mit anderen Systemen zu bewältigen.

OutSystems ist die richtige Wahl für Unternehmen, die maßgeschneiderte Anwendungen mit spezifischen Anforderungen erstellen möchten. Es ist in verschiedenen Abonnement-Optionen erhältlich, von kostenlosen Plänen bis hin zu Plänen auf Unternehmensebene, die ein breites Spektrum an Benutzern und Budgets abdecken.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps ist eine Cloud-basierte Plattform von Microsoft ( no-code und low-code), mit der Benutzer über eine visuelle Schnittstelle benutzerdefinierte Anwendungen erstellen können. Power Apps lässt sich nahtlos in andere Microsoft-Produkte wie Azure, Office 365 und Dynamics 365 integrieren und ist damit eine praktische Option für Unternehmen, die bereits Microsoft-Dienste nutzen.

Die Plattform bietet verschiedene Vorlagen, Datenkonnektoren und Komponenten, mit denen Benutzer reaktionsfähige Anwendungen erstellen können, ohne umfangreichen Code schreiben zu müssen. Außerdem verfügt sie über KI- und maschinelle Lernfunktionen, um die Funktionen der Anwendung zu verbessern. Power Apps ist als Teil der Microsoft 365-Suite oder als eigenständiges Produkt mit verschiedenen Abonnements je nach Nutzung und Anforderungen erhältlich.

Zoho Schöpfer

Zoho Creator ist eine benutzerfreundliche Plattform low-code, die für Unternehmen jeder Größe konzipiert ist. Sie bietet eine große Auswahl an vorgefertigten Anwendungen, Vorlagen und Komponenten, die die Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen erleichtern. Zoho Creator bietet drag-and-drop Design, Formularerstellung, Workflow-Automatisierung und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Skripte für spezifische Anforderungen zu erstellen.

Eines der wichtigsten Verkaufsargumente ist die native Integration mit anderen Zoho-Anwendungen wie CRM, Mail und Analytics, die es einfach macht, ein einheitliches Erlebnis für die Benutzer zu schaffen. Zoho Creator bietet verschiedene Abonnementpläne an, die sich nach der Anzahl der benötigten Anwendungen und Funktionen richten.

Was ist no-code?

No-code Zoho Creator ist ein Softwareentwicklungsansatz, der es Benutzern ermöglicht, Anwendungen zu erstellen oder Prozesse zu automatisieren, ohne dass sie über traditionelle Programmierkenntnisse verfügen müssen. Es bietet eine visuelle Schnittstelle und drag-and-drop Tools, mit denen Benutzer Anwendungen unter Verwendung vorgefertigter Komponenten und Logik erstellen und anpassen können.

In einer no-code Umgebung können Benutzer vorgefertigte Vorlagen, Widgets und Module nutzen, um Anwendungen, Workflows oder Websites zu entwerfen und zu entwickeln. Diese Plattformen bieten oft eine breite Palette von Funktionen und Integrationen, die es den Benutzern ermöglichen, komplexe Anwendungen zu erstellen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

No-code Die Plattformen enthalten in der Regel einen visuellen Editor, mit dem die Benutzer das Verhalten und die Funktionalität ihrer Anwendungen definieren können. Sie können eine Logik einrichten, Datenstrukturen definieren, Benutzeroberflächen entwerfen und Verbindungen zu verschiedenen Datenquellen oder APIs herstellen. Diese Plattformen verwenden oft eine Kombination aus visueller Programmierung, deklarativen Schnittstellen und Automatisierung, um den Entwicklungsprozess zu vereinfachen.

No-code Die Entwicklung ermöglicht es nicht-technischen Anwendern, wie z. B. Geschäftsanalysten, Vermarktern oder Unternehmern, maßgeschneiderte Softwarelösungen zu erstellen, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Die Abhängigkeit von traditionellen Programmierkenntnissen entfällt und die mit der Erstellung von Anwendungen von Grund auf verbundene Entwicklungszeit und -kosten werden reduziert.

No-code Plattformen haben in den letzten Jahren aufgrund ihrer Zugänglichkeit, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit an Popularität gewonnen. Sie haben Einzelpersonen und Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, schnell Prototypen von Ideen zu erstellen, minimale lebensfähige Produkte (MVPs) zu entwickeln und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, ohne dass dafür umfangreiche technische Kenntnisse erforderlich sind.

Warum sollten Sie sich dafür interessieren?

In der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft hat sich das Konzept der Entwicklung von no-code als bahnbrechend erwiesen. Privatpersonen und Unternehmen sind zunehmend von der Faszination dieses Konzepts fasziniert, da es einen vereinfachten Ansatz für die Anwendungsentwicklung bietet. Ganz gleich, ob Sie ein technisch nicht versierter Unternehmer oder ein erfahrener Entwickler sind, der seine Arbeitsabläufe rationalisieren möchte, das Konzept von no-code birgt immensen Wert und Potenzial. Hier sind einige Gründe, warum sich Einzelpersonen oder Unternehmen für das Konzept von no-code interessieren könnten:

Zugänglichkeit : No-code Plattformen demokratisieren die Softwareentwicklung, indem sie es auch technisch nicht versierten Personen ermöglichen, Anwendungen zu erstellen. Das bedeutet, dass Menschen ohne Programmierkenntnisse ihre Ideen zum Leben erwecken, Konzepte prototypisieren und zum Entwicklungsprozess beitragen können.

: Plattformen demokratisieren die Softwareentwicklung, indem sie es auch technisch nicht versierten Personen ermöglichen, Anwendungen zu erstellen. Das bedeutet, dass Menschen ohne Programmierkenntnisse ihre Ideen zum Leben erwecken, Konzepte prototypisieren und zum Entwicklungsprozess beitragen können. Rapid Prototyping : Die Tools von No-code ermöglichen eine schnelle und iterative Entwicklung, so dass die Benutzer ihre Ideen schnell entwickeln und testen können. Diese Geschwindigkeit kann für Unternehmer, Produktmanager oder Teams wertvoll sein, die Konzepte validieren, Feedback einholen oder einen Konzeptnachweis erbringen wollen, bevor sie viel Zeit und Ressourcen investieren.

: Die Tools von ermöglichen eine schnelle und iterative Entwicklung, so dass die Benutzer ihre Ideen schnell entwickeln und testen können. Diese Geschwindigkeit kann für Unternehmer, Produktmanager oder Teams wertvoll sein, die Konzepte validieren, Feedback einholen oder einen Konzeptnachweis erbringen wollen, bevor sie viel Zeit und Ressourcen investieren. Kosteneffizienz : Die Entwicklung von Software erfordert traditionell die Einstellung von Entwicklern oder die Auslagerung der Arbeit, was teuer sein kann. No-code Plattformen können die Kosten senken, indem sie den Bedarf an speziellen Entwicklungsressourcen eliminieren. Dies macht sie zu einer attraktiven Option für Einzelpersonen oder kleine Unternehmen mit begrenzten Budgets.

: Die Entwicklung von Software erfordert traditionell die Einstellung von Entwicklern oder die Auslagerung der Arbeit, was teuer sein kann. Plattformen können die Kosten senken, indem sie den Bedarf an speziellen Entwicklungsressourcen eliminieren. Dies macht sie zu einer attraktiven Option für Einzelpersonen oder kleine Unternehmen mit begrenzten Budgets. Zeitersparnis : Die Entwicklung von No-code rationalisiert den Prozess der App-Erstellung durch die Bereitstellung vorgefertigter Komponenten und Vorlagen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, den Code von Grund auf neu zu schreiben, was die Entwicklungszeit erheblich verkürzt. Einzelpersonen oder Teams können sich auf die Definition der Anwendungsfunktionalität und das Benutzererlebnis konzentrieren, anstatt sich in Programmierdetails zu verzetteln.

: Die Entwicklung von rationalisiert den Prozess der App-Erstellung durch die Bereitstellung vorgefertigter Komponenten und Vorlagen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, den Code von Grund auf neu zu schreiben, was die Entwicklungszeit erheblich verkürzt. Einzelpersonen oder Teams können sich auf die Definition der Anwendungsfunktionalität und das Benutzererlebnis konzentrieren, anstatt sich in Programmierdetails zu verzetteln. Eigenverantwortung und Flexibilität : No-code gibt nicht-technischen Benutzern die Möglichkeit, die Kontrolle über ihre Softwarelösungen zu übernehmen. Sie können die Anwendungen an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen und ändern, ohne sich auf die Entwickler verlassen zu müssen. Diese Flexibilität ermöglicht eine agile und iterative Entwicklung, da Änderungen einfach und schnell vorgenommen werden können.

: gibt nicht-technischen Benutzern die Möglichkeit, die Kontrolle über ihre Softwarelösungen zu übernehmen. Sie können die Anwendungen an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen und ändern, ohne sich auf die Entwickler verlassen zu müssen. Diese Flexibilität ermöglicht eine agile und iterative Entwicklung, da Änderungen einfach und schnell vorgenommen werden können. Automatisierung und Workflow-Optimierung : Die Plattformen von No-code enthalten häufig Automatisierungsfunktionen, die es den Benutzern ermöglichen, sich wiederholende Aufgaben oder komplexe Arbeitsabläufe zu rationalisieren und zu automatisieren. Dies kann die Effizienz und Produktivität verbessern und menschliche Fehler in verschiedenen Geschäftsprozessen reduzieren.

: Die Plattformen von enthalten häufig Automatisierungsfunktionen, die es den Benutzern ermöglichen, sich wiederholende Aufgaben oder komplexe Arbeitsabläufe zu rationalisieren und zu automatisieren. Dies kann die Effizienz und Produktivität verbessern und menschliche Fehler in verschiedenen Geschäftsprozessen reduzieren. Zusammenarbeit: Die Tools von No-code verfügen häufig über Funktionen zur Zusammenarbeit, die die Teamarbeit und Kommunikation erleichtern. Mehrere Teammitglieder können gleichzeitig an einem Projekt arbeiten, wodurch es einfacher wird, Ideen auszutauschen, Entwürfe zu überarbeiten und Anwendungen gemeinsam zu entwickeln.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Tools von no-code zwar viele Vorteile bieten, aber nicht für alle Szenarien geeignet sind. Einige komplexe oder hochspezialisierte Anwendungen erfordern möglicherweise immer noch traditionelle Kodierungsansätze.

Fazit

Die Wahl der richtigen Alternative zu Appian hängt von Ihren Projektanforderungen, Ihrem Budget und dem Grad der erforderlichen Anpassung der endgültigen Anwendung ab. AppMaster.io, OutSystems, Microsoft Power Apps und Zoho Creator sind allesamt glaubwürdige Optionen im Bereich no-code und low-code, jede mit ihren eigenen Stärken. Letztendlich ist es wichtig, die Angebote der einzelnen Plattformen sorgfältig zu bewerten, um die richtige Plattform für Ihre Anforderungen an die App-Entwicklung zu finden.