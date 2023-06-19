В сегодняшней процветающей индустрии разработки приложений резко возрастает спрос на low-code/no-code платформы. Эти инновационные платформы позволяют предприятиям и частным лицам создавать и внедрять приложения, не требуя обширных знаний в области программирования. Среди первопроходцев в этой области - компания Appian, известный игрок, занявший свою нишу.

Однако рынок изобилует надежными альтернативами, которые предлагают уникальные функции и возможности, адаптированные к конкретным потребностям бизнеса. В этой статье мы погрузимся в захватывающий мир альтернатив Appian, изучим лучших претендентов и обсудим их достоинства. Независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или нетехническим пользователем, эти альтернативы предоставляют ряд возможностей для упрощения и улучшения процесса разработки приложений. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя разнообразную индустрию платформ no-code и low-code и найти идеальный вариант для ваших стремлений в области разработки приложений.

AppMaster.io

AppMaster.io - это мощная no-code платформа, идеально подходящая для создания backend, web и мобильных приложений. Она включает инструмент для создания визуальной модели данных, функции проектирования бизнес-логики, а также возможности REST API и WSS endpoint. Платформа также позволяет пользователям создавать пользовательские интерфейсы с помощью функции drag-and-drop и эффективно генерировать код, обеспечивая минимальный технический долг.

AppMaster.io поддерживает генерацию и компиляцию приложений с использованием Go (golang) для бэкенда, фреймворка Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS для мобильных приложений. Благодаря использованию серверного подхода обеспечивается возможность беспрепятственного обновления мобильных приложений без отправки новых версий в App Store и Play Market. Компания G2 отметила AppMaster.io как высокоэффективную и динамично развивающуюся платформу для разработки No-Code (весна 2023 и зима 2023).

Платформа предлагает шесть типов планов подписки, рассчитанных на различные типы клиентов, начиная от планов начального уровня и заканчивая подпиской Enterprise для крупных проектов и организаций. AppMaster.io также предоставляет специальные предложения для стартапов, образовательных, некоммерческих и open-source организаций.

OutSystems

OutSystems - еще одна популярная платформа разработки low-code, которая позволяет компаниям создавать масштабируемые приложения корпоративного уровня. Она поддерживает разработку как веб-, так и мобильных приложений и предлагает множество готовых компонентов и шаблонов для упрощения процесса разработки. Она особенно известна своим высококачественным пользовательским интерфейсом и способностью обрабатывать сложные интеграции с другими системами.

OutSystems - это подходящий выбор для компаний, желающих создавать пользовательские приложения с особыми требованиями. Она доступна в различных вариантах подписки, от бесплатных планов до планов корпоративного уровня, что позволяет удовлетворить широкий круг пользователей и бюджетов.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps - это облачная платформа Microsoft no-code и low-code, которая позволяет пользователям создавать пользовательские приложения с помощью визуального интерфейса. Power Apps легко интегрируется с другими продуктами Microsoft, такими как Azure, Office 365 и Dynamics 365, что делает ее удобным вариантом для предприятий, уже использующих услуги Microsoft.

Платформа предоставляет различные шаблоны, соединители данных и компоненты, которые помогают пользователям создавать отзывчивые приложения без написания большого количества кода. Она также обладает возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения для расширения возможностей приложения. Power Apps доступен как часть пакета Microsoft 365 или как отдельный продукт с различными подписками в зависимости от использования и требований.

Zoho Creator

Zoho Creator - это удобная платформа low-code, предназначенная для компаний любого размера. Она предлагает широкий выбор готовых приложений, шаблонов и компонентов, облегчающих разработку и развертывание приложений. Zoho Creator имеет дизайн drag-and-drop, конструкторы форм, автоматизацию рабочего процесса и возможность создавать пользовательские сценарии для более специфических требований.

Одним из наиболее важных преимуществ программы является ее встроенная интеграция с другими приложениями Zoho, такими как CRM, Mail и Analytics, что позволяет легко создать единый опыт для пользователей. Zoho Creator предлагает различные планы подписки в зависимости от количества приложений и необходимых функций.

Что такое no-code?

No-code Это подход к разработке программного обеспечения, который позволяет пользователям создавать приложения или автоматизировать процессы без необходимости традиционного кодирования или навыков программирования. Он предоставляет визуальный интерфейс и drag-and-drop инструменты, которые позволяют пользователям создавать и настраивать приложения, используя предварительно созданные компоненты и логику.

В среде no-code пользователи могут использовать готовые шаблоны, виджеты и модули для проектирования и разработки приложений, рабочих процессов или веб-сайтов. Эти платформы часто предлагают широкий спектр функций и интеграций, позволяя пользователям создавать сложные приложения, не написав ни строчки кода.

No-code Платформы обычно включают визуальный редактор, в котором пользователи могут определять поведение и функциональность своих приложений. Они могут настраивать логику, определять структуры данных, разрабатывать пользовательские интерфейсы и подключаться к различным источникам данных или API. Эти платформы часто используют сочетание визуального программирования, декларативных интерфейсов и автоматизации для упрощения процесса разработки.

No-code Разработка дает возможность нетехническим пользователям, таким как бизнес-аналитики, маркетологи или предприниматели, создавать индивидуальные программные решения для удовлетворения своих конкретных потребностей. Она устраняет зависимость от традиционных навыков кодирования и сокращает время и затраты на разработку, связанные с созданием приложений с нуля.

No-code В последние годы платформы приобрели популярность благодаря своей доступности, скорости и простоте использования. Они открыли возможности для частных лиц и организаций быстро прототипировать идеи, создавать минимально жизнеспособные продукты (MVP) и автоматизировать повторяющиеся задачи, не требуя обширных технических знаний.

Почему вас это должно волновать?

В современном быстро меняющемся цифровом ландшафте концепция разработки no-code стала переломным моментом. Частные лица и компании все больше привлекаются ею, поскольку она предлагает упрощенный подход к разработке приложений. Независимо от того, являетесь ли вы нетехническим предпринимателем или опытным разработчиком, желающим упростить рабочие процессы, концепция no-code имеет огромную ценность и потенциал. Вот некоторые причины, по которым частные лица или предприятия могут заинтересоваться концепцией no-code:

Доступность : платформы No-code демократизируют разработку программного обеспечения, позволяя нетехническим специалистам создавать приложения. Это означает, что люди без навыков кодирования могут воплощать свои идеи в жизнь, создавать прототипы концепций и вносить свой вклад в процесс разработки.

: платформы демократизируют разработку программного обеспечения, позволяя нетехническим специалистам создавать приложения. Это означает, что люди без навыков кодирования могут воплощать свои идеи в жизнь, создавать прототипы концепций и вносить свой вклад в процесс разработки. Быстрое прототипирование : инструменты No-code обеспечивают быструю и итеративную разработку, позволяя пользователям быстро создавать и тестировать идеи. Такая скорость может быть ценной для предпринимателей, менеджеров по продуктам или команд, желающих проверить концепции, собрать отзывы или продемонстрировать доказательство концепции, прежде чем инвестировать значительное время и ресурсы.

: инструменты обеспечивают быструю и итеративную разработку, позволяя пользователям быстро создавать и тестировать идеи. Такая скорость может быть ценной для предпринимателей, менеджеров по продуктам или команд, желающих проверить концепции, собрать отзывы или продемонстрировать доказательство концепции, прежде чем инвестировать значительное время и ресурсы. Экономическая эффективность : Разработка программного обеспечения традиционно требует найма разработчиков или аутсорсинга, что может быть дорогостоящим. Платформы No-code позволяют снизить затраты за счет отсутствия необходимости в выделенных ресурсах для разработки. Это делает их привлекательным вариантом для частных лиц или малых предприятий с ограниченным бюджетом.

: Разработка программного обеспечения традиционно требует найма разработчиков или аутсорсинга, что может быть дорогостоящим. Платформы позволяют снизить затраты за счет отсутствия необходимости в выделенных ресурсах для разработки. Это делает их привлекательным вариантом для частных лиц или малых предприятий с ограниченным бюджетом. Экономия времени : разработка No-code упрощает процесс создания приложений, предоставляя готовые компоненты и шаблоны. Это устраняет необходимость писать код с нуля, значительно сокращая время разработки. Это позволяет отдельным людям или командам сосредоточиться на определении функциональности приложения и пользовательского опыта, а не увязать в деталях кодирования.

: разработка упрощает процесс создания приложений, предоставляя готовые компоненты и шаблоны. Это устраняет необходимость писать код с нуля, значительно сокращая время разработки. Это позволяет отдельным людям или командам сосредоточиться на определении функциональности приложения и пользовательского опыта, а не увязать в деталях кодирования. Расширение возможностей и гибкость : No-code дает возможность нетехническим пользователям взять под контроль свои программные решения. Это позволяет им настраивать и изменять приложения в соответствии со своими специфическими потребностями, не полагаясь на разработчиков. Такая гибкость обеспечивает гибкую и итеративную разработку, поскольку изменения могут быть внесены легко и быстро.

: дает возможность нетехническим пользователям взять под контроль свои программные решения. Это позволяет им настраивать и изменять приложения в соответствии со своими специфическими потребностями, не полагаясь на разработчиков. Такая гибкость обеспечивает гибкую и итеративную разработку, поскольку изменения могут быть внесены легко и быстро. Автоматизация и оптимизация рабочих процессов : платформы No-code часто включают возможности автоматизации, которые позволяют пользователям оптимизировать и автоматизировать повторяющиеся задачи или сложные рабочие процессы. Это позволяет повысить эффективность, производительность и уменьшить количество человеческих ошибок в различных бизнес-процессах.

: платформы часто включают возможности автоматизации, которые позволяют пользователям оптимизировать и автоматизировать повторяющиеся задачи или сложные рабочие процессы. Это позволяет повысить эффективность, производительность и уменьшить количество человеческих ошибок в различных бизнес-процессах. Совместная работа: No-code инструменты часто имеют функции совместной работы, которые облегчают командную работу и общение. Несколько членов команды могут одновременно работать над одним и тем же проектом, что облегчает обмен идеями, итерацию проектов и коллективное создание приложений.

Важно отметить, что, хотя инструменты no-code имеют множество преимуществ, они могут подходить не для всех сценариев. Некоторые сложные или узкоспециализированные приложения могут по-прежнему требовать традиционных подходов к кодированию.

Заключение

Выбор подходящей альтернативы Appian зависит от требований вашего проекта, бюджета и уровня кастомизации конечного приложения. AppMaster.io, OutSystems, Microsoft Power Apps и Zoho Creator - все это надежные варианты в области no-code и low-code, каждый из которых обладает своими уникальными преимуществами. В конечном счете, необходимо тщательно оценить предложения каждой платформы, чтобы найти подходящую для удовлетворения ваших потребностей в разработке приложений.