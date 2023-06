Nell'odierno e fiorente settore dello sviluppo di applicazioni, la domanda di piattaforme no-code e low-code è alle stelle. Queste piattaforme innovative consentono alle aziende e ai privati di creare e distribuire applicazioni senza richiedere conoscenze approfondite di programmazione. Tra i pionieri in questo campo c'è Appian, un'azienda rinomata che si è ritagliata una nicchia di mercato.

Tuttavia, il mercato pullula di alternative credibili che offrono caratteristiche e funzionalità uniche, adatte a specifiche esigenze aziendali. In questo articolo ci addentreremo nell'entusiasmante mondo delle alternative ad Appian, esplorando i principali contendenti e discutendone i meriti. Che siate sviluppatori esperti o utenti non tecnici, queste alternative offrono una serie di opzioni per semplificare e migliorare il vostro percorso di sviluppo delle app. Unitevi a noi per scoprire il variegato settore delle piattaforme no-code e low-code e per scoprire la soluzione perfetta per le vostre aspirazioni di sviluppo di app.

AppMaster.io

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code, ideale per creare applicazioni backend, web e mobili. Include uno strumento per la creazione di modelli di dati visivi, funzioni di progettazione della logica aziendale e funzionalità di API REST e WSS endpoint. La piattaforma consente inoltre agli utenti di creare interfacce utente con funzionalità drag-and-drop e di generare codice in modo efficiente, garantendo un debito tecnico minimo.

AppMaster.io supporta la generazione e la compilazione di applicazioni con Go (golang) per il backend, il framework Vue3 e JS/TS per le applicazioni web, e Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS per le applicazioni mobili. Utilizzando un approccio server-driven, garantisce che le applicazioni mobili possano essere aggiornate senza problemi senza dover inviare nuove versioni all'App Store e al Play Market. G2 ha inserito AppMaster.io tra gli High Performer e i Momentum Leader delle piattaforme di sviluppo No-Code (primavera 2023 e inverno 2023).

La piattaforma offre sei tipi di piani di abbonamento, che si rivolgono a diverse tipologie di clienti, dai piani entry-level all'abbonamento Enterprise per i progetti e le organizzazioni più grandi. AppMaster.io prevede anche offerte speciali per startup, organizzazioni educative, no-profit e open-source.

OutSystems

OutSystems è un'altra piattaforma di sviluppo low-code molto popolare che permette alle aziende di costruire applicazioni scalabili e di livello enterprise. Supporta lo sviluppo di applicazioni web e mobili e offre una serie di componenti e modelli precostituiti per semplificare il processo di sviluppo. È particolarmente nota per la sua interfaccia utente di alta qualità e per la capacità di gestire integrazioni complesse con altri sistemi.

OutSystems è una scelta adatta alle aziende che desiderano creare applicazioni personalizzate con requisiti specifici. È disponibile in varie opzioni di abbonamento, dai piani gratuiti a quelli di livello aziendale, per soddisfare un'ampia gamma di utenti e budget.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps è una piattaforma no-code e low-code basata sul cloud di Microsoft che consente agli utenti di creare applicazioni personalizzate utilizzando un'interfaccia visiva. Power Apps si integra perfettamente con altri prodotti Microsoft come Azure, Office 365 e Dynamics 365, rappresentando un'opzione conveniente per le aziende che già utilizzano i servizi Microsoft.

La piattaforma fornisce vari modelli, connettori di dati e componenti per aiutare gli utenti a creare applicazioni reattive senza dover scrivere molto codice. Dispone inoltre di funzionalità di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico per migliorare le funzionalità dell'applicazione. Power Apps è disponibile come parte della suite Microsoft 365 o come prodotto indipendente con abbonamenti diversi in base all'utilizzo e alle esigenze.

Zoho Creator

Zoho Creator è una piattaforma low-code facile da usare e progettata per aziende di tutte le dimensioni. Offre un'ampia gamma di applicazioni, modelli e componenti precostituiti per facilitare lo sviluppo e la distribuzione delle app. Zoho Creator offre design drag-and-drop, form builders, automazione del flusso di lavoro e la possibilità di creare script personalizzati per requisiti più specifici.

Uno dei suoi punti di forza più significativi è l'integrazione nativa con altre applicazioni Zoho, come CRM, Mail e Analytics, che consente di creare facilmente un'esperienza unificata per gli utenti. Zoho Creator offre diversi piani di abbonamento in base al numero di app e alle funzionalità necessarie.

Che cos'è no-code?

No-code si riferisce a un approccio allo sviluppo di software che consente agli utenti di creare applicazioni o automatizzare processi senza la necessità di competenze tradizionali di codifica o programmazione. Fornisce un'interfaccia visiva e strumenti di drag-and-drop che consentono agli utenti di creare e personalizzare applicazioni utilizzando componenti e logiche precostituite.

In un ambiente no-code, gli utenti possono sfruttare modelli, widget e moduli precostituiti per progettare e sviluppare applicazioni, flussi di lavoro o siti web. Queste piattaforme offrono spesso un'ampia gamma di funzionalità e integrazioni, consentendo agli utenti di creare applicazioni complesse senza scrivere una sola riga di codice.

No-code Le piattaforme includono in genere un editor visivo in cui gli utenti possono definire il comportamento e la funzionalità delle loro applicazioni. Possono impostare la logica, definire strutture di dati, progettare interfacce utente e collegarsi a varie fonti di dati o API. Queste piattaforme utilizzano spesso una combinazione di programmazione visuale, interfacce dichiarative e automazione per semplificare il processo di sviluppo.

No-code Lo sviluppo consente agli utenti non tecnici, come analisti aziendali, esperti di marketing o imprenditori, di creare soluzioni software personalizzate per soddisfare le loro esigenze specifiche. Elimina la dipendenza dalle competenze di codifica tradizionali e riduce i tempi e i costi di sviluppo associati alla creazione di applicazioni da zero.

No-code Le piattaforme hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni grazie alla loro accessibilità, velocità e facilità d'uso. Hanno aperto a individui e organizzazioni l'opportunità di prototipare rapidamente idee, costruire prodotti minimi vitali (MVP) e automatizzare attività ripetitive senza la necessità di competenze tecniche approfondite.

Perché dovrebbe interessarvi?

Nel frenetico panorama digitale di oggi, il concetto di sviluppo di no-code è emerso come una svolta epocale. Privati e aziende sono sempre più affascinati dal suo fascino, in quanto offre un approccio semplificato allo sviluppo di applicazioni. Che si tratti di un imprenditore non tecnico o di uno sviluppatore esperto che vuole semplificare i flussi di lavoro, il concetto di no-code ha un valore e un potenziale immensi. Ecco alcuni motivi per cui i singoli o le aziende potrebbero interessarsi al concetto di no-code:

Accessibilità : le piattaforme No-code democratizzano lo sviluppo del software consentendo a persone non tecniche di creare applicazioni. Ciò significa che chi non ha competenze di codifica può dare vita alle proprie idee, prototipare concetti e contribuire al processo di sviluppo.

: le piattaforme democratizzano lo sviluppo del software consentendo a persone non tecniche di creare applicazioni. Ciò significa che chi non ha competenze di codifica può dare vita alle proprie idee, prototipare concetti e contribuire al processo di sviluppo. Prototipazione rapida : gli strumenti di No-code consentono uno sviluppo rapido e iterativo, permettendo agli utenti di costruire e testare rapidamente le idee. Questa velocità può essere preziosa per gli imprenditori, i product manager o i team che vogliono convalidare i concetti, raccogliere feedback o dimostrare la prova di concetto prima di investire tempo e risorse significative.

: gli strumenti di consentono uno sviluppo rapido e iterativo, permettendo agli utenti di costruire e testare rapidamente le idee. Questa velocità può essere preziosa per gli imprenditori, i product manager o i team che vogliono convalidare i concetti, raccogliere feedback o dimostrare la prova di concetto prima di investire tempo e risorse significative. Efficienza dei costi : Lo sviluppo di software richiede tradizionalmente l'assunzione di sviluppatori o l'esternalizzazione del lavoro, il che può essere costoso. Le piattaforme No-code possono ridurre i costi eliminando la necessità di risorse di sviluppo dedicate. Ciò le rende un'opzione interessante per i privati o le piccole imprese con budget limitati.

: Lo sviluppo di software richiede tradizionalmente l'assunzione di sviluppatori o l'esternalizzazione del lavoro, il che può essere costoso. Le piattaforme possono ridurre i costi eliminando la necessità di risorse di sviluppo dedicate. Ciò le rende un'opzione interessante per i privati o le piccole imprese con budget limitati. Risparmio di tempo : lo sviluppo su No-code semplifica il processo di creazione delle app fornendo componenti e modelli precostituiti. Questo elimina la necessità di scrivere codice da zero, riducendo significativamente i tempi di sviluppo. In questo modo i singoli o i team possono concentrarsi sulla definizione della funzionalità e dell'esperienza utente dell'applicazione, anziché impantanarsi nei dettagli della codifica.

: lo sviluppo su semplifica il processo di creazione delle app fornendo componenti e modelli precostituiti. Questo elimina la necessità di scrivere codice da zero, riducendo significativamente i tempi di sviluppo. In questo modo i singoli o i team possono concentrarsi sulla definizione della funzionalità e dell'esperienza utente dell'applicazione, anziché impantanarsi nei dettagli della codifica. Responsabilità e flessibilità : No-code consente agli utenti non tecnici di assumere il controllo delle loro soluzioni software. Consente loro di personalizzare e modificare le applicazioni in base alle proprie esigenze specifiche, senza dover ricorrere agli sviluppatori. Questa flessibilità consente uno sviluppo agile e iterativo, in quanto le modifiche possono essere apportate facilmente e rapidamente.

: consente agli utenti non tecnici di assumere il controllo delle loro soluzioni software. Consente loro di personalizzare e modificare le applicazioni in base alle proprie esigenze specifiche, senza dover ricorrere agli sviluppatori. Questa flessibilità consente uno sviluppo agile e iterativo, in quanto le modifiche possono essere apportate facilmente e rapidamente. Automazione e ottimizzazione dei flussi di lavoro : le piattaforme No-code spesso includono funzionalità di automazione che consentono agli utenti di semplificare e automatizzare attività ripetitive o flussi di lavoro complessi. Ciò può migliorare l'efficienza, la produttività e ridurre gli errori umani in vari processi aziendali.

: le piattaforme spesso includono funzionalità di automazione che consentono agli utenti di semplificare e automatizzare attività ripetitive o flussi di lavoro complessi. Ciò può migliorare l'efficienza, la produttività e ridurre gli errori umani in vari processi aziendali. Collaborazione: gli strumenti di No-code sono spesso dotati di funzioni di collaborazione che facilitano il lavoro di squadra e la comunicazione. Più membri del team possono lavorare contemporaneamente allo stesso progetto, rendendo più facile la condivisione di idee, l'iterazione dei progetti e la costruzione collettiva delle applicazioni.

È importante notare che, sebbene gli strumenti di no-code offrano molti vantaggi, potrebbero non essere adatti a tutti gli scenari. Alcune applicazioni complesse o altamente specializzate possono ancora richiedere approcci di codifica tradizionali.

Conclusione

La scelta della giusta alternativa ad Appian dipende dai requisiti del progetto, dal budget e dal livello di personalizzazione necessario per l'applicazione finale. AppMaster.io, OutSystems, Microsoft Power Apps e Zoho Creator sono tutte opzioni credibili nello spazio no-code e low-code, ognuna con i suoi punti di forza. In definitiva, è essenziale valutare attentamente le offerte di ciascuna piattaforma per trovare quella giusta per soddisfare le vostre esigenze di sviluppo di applicazioni.