في صناعة تطوير التطبيقات المزدهرة اليوم ، يزداد الطلب على الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية والمنخفضة الشفرة بشكل كبير. تعمل هذه المنصات المبتكرة على تمكين الشركات والأفراد من إنشاء التطبيقات ونشرها دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة. من بين الرواد في هذا المجال أبيان ، وهو لاعب مشهور صنع لنفسه مكانة.

ومع ذلك ، يعج السوق بالبدائل الموثوقة التي تقدم ميزات وقدرات فريدة مصممة خصيصًا لاحتياجات العمل المحددة. في هذه المقالة ، سوف نتعمق في عالم بدائل Appian المثير ، واستكشاف أفضل المتنافسين ومناقشة مزاياهم. سواء كنت مطورًا متمرسًا أو مستخدمًا غير تقني ، توفر هذه البدائل مجموعة من الخيارات لتبسيط رحلة تطوير تطبيقك وتعزيزها. انضم إلينا ونحن نكشف عن الصناعة المتنوعة للمنصات التي no-code ومنصات low-code واكتشف أفضل ما يناسب تطلعاتك في تطوير تطبيقك.

AppMaster .io

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا لا يحتوي على تعليمات برمجية ، ومثالي لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. يتضمن أداة إنشاء نموذج البيانات المرئية ، وميزات تصميم منطق الأعمال ، endpoint REST API و WSS. تتيح المنصة أيضًا للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم بوظيفة السحب والإفلات وإنشاء التعليمات البرمجية بكفاءة ، مما يضمن الحد الأدنى من الديون التقنية.

يدعم AppMaster.io إنشاء وتجميع التطبيقات باستخدام Go (golang) للخلفية ، وإطار عمل Vue3 و JS / TS لتطبيقات الويب ، و Kotlin & Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS لتطبيقات الهاتف المحمول. باستخدام نهج يعتمد على الخادم ، فإنه يضمن إمكانية تحديث تطبيقات الهاتف المحمول بسلاسة دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store و Play Market. تميز G2 بـ AppMaster.io باعتباره صاحب أداء عالٍ وقائد زخم في منصات تطوير No-Code (ربيع 2023 وشتاء 2023).

تقدم المنصة ستة أنواع من خطط الاشتراك ، تلبي أنواع مختلفة من العملاء ، تتراوح من خطط مستوى الدخول إلى اشتراك Enterprise للمشاريع والمؤسسات الأكبر. يوفر AppMaster.io أيضًا عروضًا خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية وغير الهادفة للربح والمفتوحة المصدر.

أنظمة خارجية

OutSystems هي منصة تطوير low-code أخرى شائعة للغاية تتيح للشركات إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعلى مستوى المؤسسات. وهو يدعم تطوير تطبيقات الويب والجوال ويقدم مجموعة متنوعة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا لتبسيط عملية التطوير. تشتهر بشكل خاص بواجهة المستخدم عالية الجودة والقدرة على التعامل مع عمليات التكامل المعقدة مع الأنظمة الأخرى.

تعد OutSystems خيارًا مناسبًا للشركات التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات مخصصة بمتطلبات محددة. وهي متوفرة في خيارات اشتراك مختلفة ، من الخطط المجانية إلى الخطط على مستوى المؤسسة ، والتي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين والميزانيات.

تطبيقات مايكروسوفت باور

إن Microsoft Power Apps عبارة عن نظام أساسي no-code low-code مستند إلى السحابة من Microsoft يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات مخصصة باستخدام واجهة مرئية. تتكامل Power Apps بسلاسة مع منتجات Microsoft الأخرى مثل Azure و Office 365 و Dynamics 365 ، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للشركات التي تستخدم خدمات Microsoft بالفعل.

يوفر النظام الأساسي العديد من القوالب وموصلات البيانات والمكونات لمساعدة المستخدمين على إنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة دون كتابة تعليمات برمجية شاملة. كما أن لديها قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين ميزات التطبيق. تتوفر Power Apps كجزء من مجموعة Microsoft 365 أو كمنتج مستقل باشتراكات مختلفة بناءً على الاستخدام والمتطلبات.

Zoho Creator

Zoho Creator عبارة عن نظام أساسي low-code سهل الاستخدام مصمم للشركات من جميع الأحجام. يقدم مجموعة متنوعة من التطبيقات والقوالب والمكونات سابقة الإنشاء لتسهيل تطوير التطبيقات ونشرها. يتميز Zoho Creator بتصميم drag-and-drop ، ومنشئي النماذج ، وأتمتة سير العمل ، والقدرة على إنشاء برامج نصية مخصصة لمتطلبات أكثر تحديدًا.

تتمثل إحدى أهم نقاط بيعه في تكامله الأصلي مع تطبيقات Zoho الأخرى ، مثل CRM و Mail و Analytics ، مما يجعل من السهل إنشاء تجربة موحدة للمستخدمين. يقدم Zoho Creator خطط اشتراك مختلفة بناءً على عدد التطبيقات والميزات المطلوبة.

ما هو no-code ؟

يشير No-code إلى نهج تطوير البرامج الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات أو أتمتة العمليات دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو الترميز التقليدية. يوفر واجهة مرئية وأدوات drag-and-drop التي تمكن المستخدمين من إنشاء التطبيقات وتخصيصها باستخدام المكونات والمنطق المبني مسبقًا.

في بيئة no-code ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من القوالب والأدوات والوحدات النمطية المصممة مسبقًا لتصميم التطبيقات أو مهام سير العمل أو مواقع الويب وتطويرها. غالبًا ما تقدم هذه الأنظمة الأساسية مجموعة واسعة من الميزات والتكامل ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات معقدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

عادةً ما تتضمن الأنظمة No-code برمجية محررًا مرئيًا حيث يمكن للمستخدمين تحديد سلوك ووظائف تطبيقاتهم. يمكنهم إعداد المنطق وتحديد هياكل البيانات وتصميم واجهات المستخدم والاتصال بمصادر البيانات المختلفة أو واجهات برمجة التطبيقات . غالبًا ما تستخدم هذه الأنظمة الأساسية مزيجًا من البرمجة المرئية والواجهات التعريفية والأتمتة لتبسيط عملية التطوير.

يمكّن تطوير No-code المستخدمين غير التقنيين ، مثل محللي الأعمال أو المسوقين أو رواد الأعمال ، من إنشاء حلول برمجية مخصصة لتلبية احتياجاتهم الخاصة. إنه يلغي الاعتماد على مهارات الترميز التقليدية ويقلل من وقت التطوير والتكاليف المرتبطة بإنشاء التطبيقات من البداية.

اكتسبت المنصات No-code شعبية في السنوات الأخيرة بسبب سهولة الوصول إليها وسرعتها وسهولة استخدامها. لقد فتحوا الفرص للأفراد والمؤسسات لنمذجة الأفكار بسرعة ، وبناء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVPs) ، وأتمتة المهام المتكررة دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة النطاق.

لماذا يجب أن تهتم؟

في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم ، ظهر مفهوم التطوير no-code كطريقة لتغيير قواعد اللعبة. ينجذب الأفراد والشركات بشكل متزايد إلى جاذبيتها ، لأنها تقدم نهجًا مبسطًا لتطوير التطبيقات. سواء كنت رائد أعمال غير تقني أو مطورًا متمرسًا يتطلع إلى تبسيط سير العمل ، فإن مفهوم no-code يحمل قيمة وإمكانات هائلة. فيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعل الأفراد أو الشركات يهتمون بمفهوم no-code:

إمكانية الوصول : تعمل الأنظمة No-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج من خلال السماح للأفراد غير التقنيين بإنشاء تطبيقات. هذا يعني أن الأشخاص الذين ليس لديهم مهارات البرمجة يمكنهم إحياء أفكارهم ، ووضع نماذج أولية للمفاهيم ، والمساهمة في عملية التطوير.

: تعمل الأنظمة على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج من خلال السماح للأفراد غير التقنيين بإنشاء تطبيقات. هذا يعني أن الأشخاص الذين ليس لديهم مهارات البرمجة يمكنهم إحياء أفكارهم ، ووضع نماذج أولية للمفاهيم ، والمساهمة في عملية التطوير. النماذج الأولية السريعة : تتيح الأدوات No-code التطوير السريع والمتكرر ، مما يسمح للمستخدمين ببناء الأفكار واختبارها بسرعة. يمكن أن تكون هذه السرعة ذات قيمة لرواد الأعمال أو مديري المنتجات أو الفرق التي تتطلع إلى التحقق من صحة المفاهيم أو جمع التعليقات أو إظهار إثبات المفهوم قبل استثمار وقت وموارد كبيرة.

: تتيح الأدوات التطوير السريع والمتكرر ، مما يسمح للمستخدمين ببناء الأفكار واختبارها بسرعة. يمكن أن تكون هذه السرعة ذات قيمة لرواد الأعمال أو مديري المنتجات أو الفرق التي تتطلع إلى التحقق من صحة المفاهيم أو جمع التعليقات أو إظهار إثبات المفهوم قبل استثمار وقت وموارد كبيرة. فعالية التكلفة : يتطلب تطوير البرامج تقليديًا تعيين مطورين أو الاستعانة بمصادر خارجية للعمل ، الأمر الذي قد يكون مكلفًا. يمكن أن تقلل المنصات No-code من التكاليف من خلال القضاء على الحاجة إلى موارد تطوير مخصصة. هذا يجعلها خيارًا جذابًا للأفراد أو الشركات الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة.

: يتطلب تطوير البرامج تقليديًا تعيين مطورين أو الاستعانة بمصادر خارجية للعمل ، الأمر الذي قد يكون مكلفًا. يمكن أن تقلل المنصات من التكاليف من خلال القضاء على الحاجة إلى موارد تطوير مخصصة. هذا يجعلها خيارًا جذابًا للأفراد أو الشركات الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة. توفير الوقت : يعمل التطوير No-code على تبسيط عملية إنشاء التطبيق من خلال توفير مكونات وقوالب مسبقة الصنع. هذا يلغي الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية من البداية ، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير. يسمح للأفراد أو الفرق بالتركيز على تحديد وظائف التطبيق وتجربة المستخدم بدلاً من التورط في تفاصيل الترميز.

: يعمل التطوير على تبسيط عملية إنشاء التطبيق من خلال توفير مكونات وقوالب مسبقة الصنع. هذا يلغي الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية من البداية ، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير. يسمح للأفراد أو الفرق بالتركيز على تحديد وظائف التطبيق وتجربة المستخدم بدلاً من التورط في تفاصيل الترميز. التمكين والمرونة : No-code يمكّن المستخدمين غير التقنيين من التحكم في حلول البرامج الخاصة بهم. تمكنهم من تخصيص وتعديل التطبيقات وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة دون الاعتماد على المطورين. تسمح هذه المرونة بالتطوير السريع والمتكرر ، حيث يمكن إجراء التغييرات بسهولة وسرعة.

: يمكّن المستخدمين غير التقنيين من التحكم في حلول البرامج الخاصة بهم. تمكنهم من تخصيص وتعديل التطبيقات وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة دون الاعتماد على المطورين. تسمح هذه المرونة بالتطوير السريع والمتكرر ، حيث يمكن إجراء التغييرات بسهولة وسرعة. تحسين الأتمتة وسير العمل : غالبًا ما تشتمل الأنظمة No-code تعليمات برمجية على إمكانات أتمتة تسمح للمستخدمين بتبسيط وأتمتة المهام المتكررة أو تدفقات العمل المعقدة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية وتقليل الخطأ البشري في العمليات التجارية المختلفة.

: غالبًا ما تشتمل الأنظمة تعليمات برمجية على إمكانات أتمتة تسمح للمستخدمين بتبسيط وأتمتة المهام المتكررة أو تدفقات العمل المعقدة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية وتقليل الخطأ البشري في العمليات التجارية المختلفة. التعاون : غالبًا ما تحتوي أدوات No-code على ميزات تعاون تسهل العمل الجماعي والتواصل. يمكن لأعضاء الفريق المتعددين العمل معًا في وقت واحد في نفس المشروع ، مما يسهل مشاركة الأفكار وتكرار التصميمات وإنشاء التطبيقات بشكل جماعي.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن الأدوات no-code تقدم العديد من المزايا ، إلا أنها قد لا تكون مناسبة لجميع السيناريوهات. قد لا تزال بعض التطبيقات المعقدة أو عالية التخصص تتطلب مناهج تشفير تقليدية.

خاتمة

يعتمد اختيار البديل الصحيح لـ Appian على متطلبات مشروعك والميزانية ومستوى التخصيص المطلوب في التطبيق النهائي. AppMaster.io و OutSystems و Microsoft Power Apps و Zoho Creator كلها خيارات موثوقة في المساحة no-code low-code ، ولكل منها نقاط قوتها الفريدة. في النهاية ، من الضروري إجراء تقييم دقيق لعروض كل منصة للعثور على العرض المناسب الذي يلبي احتياجات تطوير التطبيق.