Dans le secteur florissant du développement d'applications d'aujourd'hui, la demande de plateformes sans code et à faible code monte en flèche. Ces plateformes innovantes permettent aux entreprises et aux particuliers de créer et de déployer des applications sans avoir besoin de connaissances approfondies en programmation. Parmi les pionniers dans ce domaine, on trouve Appian, un acteur renommé qui s'est taillé une place de choix.

Cependant, le marché regorge d'alternatives crédibles qui offrent des caractéristiques et des capacités uniques adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Dans cet article, nous allons nous plonger dans le monde passionnant des alternatives à Appian, en explorant les principaux concurrents et en discutant de leurs mérites. Que vous soyez un développeur chevronné ou un utilisateur non technique, ces alternatives vous offrent un éventail d'options pour rationaliser et améliorer votre parcours de développement d'applications. Rejoignez-nous pour découvrir l'industrie diversifiée des plates-formes no-code et low-code et découvrez la solution idéale pour vos aspirations en matière de développement d'applications.

AppMaster.io

AppMaster.io est une puissante plateforme sans code, idéale pour créer des applications backend, web et mobiles. Elle comprend un outil de création de modèles de données visuels, des fonctions de conception de la logique commerciale, ainsi que des capacités d'API REST et de WSS endpoint. La plateforme permet également aux utilisateurs de construire des interfaces utilisateur avec la fonctionnalité "glisser-déposer" et de générer du code de manière efficace, garantissant ainsi une dette technique minimale.

AppMaster.io prend en charge la génération et la compilation d'applications avec Go (golang) pour le backend, Vue3 framework et JS/TS pour les applications web, et Kotlin & Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS pour les applications mobiles. L'utilisation d'une approche pilotée par le serveur permet de garantir que les applications mobiles peuvent être mises à jour de manière transparente sans avoir à soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market. G2 a présenté AppMaster.io en tant que High Performer et Momentum Leader dans No-Code Development Platforms (Spring 2023 and Winter 2023).

La plateforme propose six types de plans d'abonnement, répondant à différents types de clients, allant des plans d'entrée de gamme à un abonnement Entreprise pour les projets et les organisations de plus grande envergure. AppMaster.io propose également des offres spéciales pour les startups, les établissements d'enseignement, les organisations à but non lucratif et les organisations open-source.

OutSystems

OutSystems est une autre plateforme de développement low-code très populaire qui permet aux entreprises de créer des applications évolutives et de niveau professionnel. Elle prend en charge le développement d'applications web et mobiles et offre une variété de composants et de modèles préconstruits pour rationaliser le processus de développement. Il est particulièrement connu pour son interface utilisateur de haute qualité et sa capacité à gérer des intégrations complexes avec d'autres systèmes.

OutSystems est un choix approprié pour les entreprises qui cherchent à créer des applications personnalisées avec des exigences spécifiques. Il est disponible dans différentes options d'abonnement, des plans gratuits aux plans d'entreprise, pour répondre à un large éventail d'utilisateurs et de budgets.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps est une plateforme Microsoft basée sur le cloud no-code et low-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications personnalisées à l'aide d'une interface visuelle. Power Apps s'intègre de manière transparente avec d'autres produits Microsoft comme Azure, Office 365 et Dynamics 365, ce qui en fait une option pratique pour les entreprises qui utilisent déjà les services Microsoft.

La plateforme fournit divers modèles, connecteurs de données et composants pour aider les utilisateurs à créer des applications réactives sans avoir à écrire un code extensif. Elle dispose également de capacités d'IA et d'apprentissage automatique pour améliorer les fonctionnalités de l'application. Power Apps est disponible dans le cadre de la suite Microsoft 365 ou en tant que produit autonome avec différents abonnements en fonction de l'utilisation et des besoins.

Zoho Creator

Zoho Creator est une plateforme low-code conviviale conçue pour les entreprises de toutes tailles. Elle offre une grande variété d'applications préconstruites, de modèles et de composants pour faciliter le développement et le déploiement d'applications. Zoho Creator propose la conception drag-and-drop, des créateurs de formulaires, l'automatisation du flux de travail et la possibilité de créer des scripts personnalisés pour répondre à des besoins plus spécifiques.

L'un de ses principaux arguments de vente est son intégration native avec d'autres applications Zoho, comme CRM, Mail et Analytics, ce qui facilite la création d'une expérience unifiée pour les utilisateurs. Zoho Creator propose différents plans d'abonnement en fonction du nombre d'applications et de fonctionnalités nécessaires.

Qu'est-ce que no-code?

No-code Zoho Creator est une approche de développement logiciel qui permet aux utilisateurs de créer des applications ou d'automatiser des processus sans avoir besoin de compétences traditionnelles en matière de codage ou de programmation. Il fournit une interface visuelle et des outils drag-and-drop qui permettent aux utilisateurs de créer et de personnaliser des applications à l'aide de composants et d'une logique préconstruits.

Dans un environnement no-code, les utilisateurs peuvent utiliser des modèles, des widgets et des modules préconstruits pour concevoir et développer des applications, des flux de travail ou des sites web. Ces plateformes offrent souvent un large éventail de fonctionnalités et d'intégrations, permettant aux utilisateurs de créer des applications complexes sans avoir à écrire une seule ligne de code.

No-code Les plateformes comprennent généralement un éditeur visuel dans lequel les utilisateurs peuvent définir le comportement et la fonctionnalité de leurs applications. Ils peuvent mettre en place une logique, définir des structures de données, concevoir des interfaces utilisateur et se connecter à diverses sources de données ou API. Ces plateformes utilisent souvent une combinaison de programmation visuelle, d'interfaces déclaratives et d'automatisation pour simplifier le processus de développement.

No-code Le développement d'applications logicielles permet aux utilisateurs non techniques, tels que les analystes commerciaux, les spécialistes du marketing ou les entrepreneurs, de créer des solutions logicielles personnalisées pour répondre à leurs besoins spécifiques. Il élimine la dépendance à l'égard des compétences traditionnelles en matière de codage et réduit le temps de développement et les coûts associés à la création d'applications à partir de zéro.

No-code Les plateformes web ont gagné en popularité ces dernières années en raison de leur accessibilité, de leur rapidité et de leur facilité d'utilisation. Elles ont permis aux individus et aux organisations de prototyper rapidement des idées, de créer des produits minimum viables (MVP) et d'automatiser des tâches répétitives sans avoir besoin d'une expertise technique approfondie.

Pourquoi s'en préoccuper ?

Dans le paysage numérique actuel, qui évolue rapidement, le concept de développement no-code a changé la donne. Les particuliers et les entreprises sont de plus en plus séduits par son attrait, car il offre une approche simplifiée du développement d'applications. Que vous soyez un entrepreneur non technique ou un développeur expérimenté cherchant à rationaliser les flux de travail, le concept de no-code présente une valeur et un potentiel immenses. Voici quelques raisons pour lesquelles les particuliers ou les entreprises peuvent s'intéresser au concept de no-code:

Accessibilité : les plateformes No-code démocratisent le développement de logiciels en permettant à des personnes non techniques de créer des applications. Cela signifie que les personnes qui n'ont pas de compétences en matière de codage peuvent donner vie à leurs idées, prototyper des concepts et contribuer au processus de développement.

: les plateformes démocratisent le développement de logiciels en permettant à des personnes non techniques de créer des applications. Cela signifie que les personnes qui n'ont pas de compétences en matière de codage peuvent donner vie à leurs idées, prototyper des concepts et contribuer au processus de développement. Prototypage rapide : les outils No-code permettent un développement rapide et itératif, permettant aux utilisateurs de construire et de tester rapidement leurs idées. Cette rapidité peut être précieuse pour les entrepreneurs, les responsables de produits ou les équipes qui cherchent à valider des concepts, à recueillir des commentaires ou à faire la preuve du concept avant d'investir beaucoup de temps et de ressources.

: les outils permettent un développement rapide et itératif, permettant aux utilisateurs de construire et de tester rapidement leurs idées. Cette rapidité peut être précieuse pour les entrepreneurs, les responsables de produits ou les équipes qui cherchent à valider des concepts, à recueillir des commentaires ou à faire la preuve du concept avant d'investir beaucoup de temps et de ressources. Rentabilité : Le développement de logiciels nécessite traditionnellement l'embauche de développeurs ou l'externalisation du travail, ce qui peut s'avérer coûteux. Les plateformes No-code peuvent réduire les coûts en éliminant le besoin de ressources de développement dédiées. Cela en fait une option attrayante pour les particuliers ou les petites entreprises dont le budget est limité.

: Le développement de logiciels nécessite traditionnellement l'embauche de développeurs ou l'externalisation du travail, ce qui peut s'avérer coûteux. Les plateformes peuvent réduire les coûts en éliminant le besoin de ressources de développement dédiées. Cela en fait une option attrayante pour les particuliers ou les petites entreprises dont le budget est limité. Gain de temps : le développement sur No-code rationalise le processus de création d'applications en fournissant des composants et des modèles préconstruits. Il n'est donc pas nécessaire d'écrire du code à partir de zéro, ce qui réduit considérablement le temps de développement. Cela permet aux individus ou aux équipes de se concentrer sur la définition de la fonctionnalité de l'application et de l'expérience utilisateur plutôt que de s'embourber dans les détails du codage.

: le développement sur rationalise le processus de création d'applications en fournissant des composants et des modèles préconstruits. Il n'est donc pas nécessaire d'écrire du code à partir de zéro, ce qui réduit considérablement le temps de développement. Cela permet aux individus ou aux équipes de se concentrer sur la définition de la fonctionnalité de l'application et de l'expérience utilisateur plutôt que de s'embourber dans les détails du codage. Autonomisation et flexibilité : No-code permet aux utilisateurs non techniques de prendre le contrôle de leurs solutions logicielles. Il leur permet de personnaliser et de modifier les applications en fonction de leurs besoins spécifiques sans dépendre des développeurs. Cette flexibilité permet un développement agile et itératif, car les changements peuvent être effectués facilement et rapidement.

: permet aux utilisateurs non techniques de prendre le contrôle de leurs solutions logicielles. Il leur permet de personnaliser et de modifier les applications en fonction de leurs besoins spécifiques sans dépendre des développeurs. Cette flexibilité permet un développement agile et itératif, car les changements peuvent être effectués facilement et rapidement. Automatisation et optimisation des flux de travail : les plateformes No-code comprennent souvent des fonctions d'automatisation qui permettent aux utilisateurs de rationaliser et d'automatiser les tâches répétitives ou les flux de travail complexes. Cela permet d'améliorer l'efficacité et la productivité et de réduire les erreurs humaines dans divers processus d'entreprise.

: les plateformes comprennent souvent des fonctions d'automatisation qui permettent aux utilisateurs de rationaliser et d'automatiser les tâches répétitives ou les flux de travail complexes. Cela permet d'améliorer l'efficacité et la productivité et de réduire les erreurs humaines dans divers processus d'entreprise. Collaboration: les outils No-code sont souvent dotés de fonctions de collaboration qui facilitent le travail d'équipe et la communication. Plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler simultanément sur le même projet, ce qui facilite le partage des idées, l'itération sur les conceptions et la création collective d'applications.

Il est important de noter que si les outils no-code offrent de nombreux avantages, ils ne conviennent pas forcément à tous les scénarios. Certaines applications complexes ou hautement spécialisées peuvent encore nécessiter des approches de codage traditionnelles.

Conclusion

Le choix de la bonne alternative à Appian dépend des exigences de votre projet, de votre budget et du niveau de personnalisation nécessaire à l'application finale. AppMaster.io, OutSystems, Microsoft Power Apps et Zoho Creator sont toutes des options crédibles dans l'espace no-code et low-code, chacune ayant ses propres atouts. En fin de compte, il est essentiel d'évaluer soigneusement les offres de chaque plateforme pour trouver celle qui répondra le mieux à vos besoins en matière de développement d'applications.