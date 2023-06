No atual e próspero sector de desenvolvimento de aplicações, a procura de plataformas sem código e com pouco código está a disparar. Estas plataformas inovadoras permitem que as empresas e os indivíduos criem e implementem aplicações sem necessitarem de grandes conhecimentos de programação. Entre os pioneiros neste domínio está a Appian, uma empresa de renome que criou um nicho para si própria.

No entanto, o mercado está repleto de alternativas credíveis que oferecem características e capacidades únicas adaptadas a necessidades comerciais específicas. Neste artigo, vamos mergulhar no excitante mundo das alternativas Appian, explorando os principais concorrentes e discutindo os seus méritos. Quer seja um programador experiente ou um utilizador não técnico, estas alternativas oferecem uma gama de opções para simplificar e melhorar o seu percurso de desenvolvimento de aplicações. Junte-se a nós enquanto descobrimos a indústria diversificada das plataformas no-code e low-code e descubra a opção perfeita para as suas aspirações de desenvolvimento de aplicações.

AppMaster.io

AppMaster.io é uma poderosa plataforma sem código, ideal para criar aplicações backend, web e móveis. Inclui uma ferramenta de criação de modelos de dados visuais, funcionalidades de conceção de lógica empresarial e capacidades de API REST e WSS endpoint. A plataforma também permite aos utilizadores criar interfaces de utilizador com a funcionalidade de arrastar e lar gar e gerar código de forma eficiente, garantindo um débito técnico mínimo.

AppMasterO .io suporta a geração e compilação de aplicações com Go (golang) para backend, Vue3 framework e JS/TS para aplicações Web, e Kotlin & Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS para aplicações móveis. Ao utilizar uma abordagem orientada para o servidor, garante que as aplicações móveis podem ser actualizadas sem problemas, sem necessidade de submeter novas versões à App Store e ao Play Market. A G2 apresentou o AppMaster.io como um Líder de Alto Desempenho e Momentum em No-Code Plataformas de Desenvolvimento (primavera de 2023 e inverno de 2023).

A plataforma oferece seis tipos de planos de assinatura, atendendo a vários tipos de clientes, desde planos básicos até uma assinatura Enterprise para projetos e organizações maiores. AppMaster O .io também oferece ofertas especiais para startups, organizações educacionais, sem fins lucrativos e de código aberto.

OutSystems

OutSystems é outra plataforma de desenvolvimento low-code muito popular que permite às empresas criar aplicações escaláveis e de nível empresarial. Suporta o desenvolvimento de aplicações Web e móveis e oferece uma variedade de componentes e modelos pré-construídos para simplificar o processo de desenvolvimento. É especialmente conhecida pela sua interface de utilizador de alta qualidade e capacidade de lidar com integrações complexas com outros sistemas.

O OutSystems é uma escolha adequada para empresas que procuram criar aplicações personalizadas com requisitos específicos. Está disponível em várias opções de subscrição, desde planos gratuitos a planos de nível empresarial, para uma vasta gama de utilizadores e orçamentos.

Microsoft Power Apps

O Microsoft Power Apps é uma plataforma no-code e low-code baseada na nuvem da Microsoft que permite aos utilizadores criar aplicações personalizadas utilizando uma interface visual. O Power Apps integra-se perfeitamente noutros produtos da Microsoft, como o Azure, o Office 365 e o Dynamics 365, o que o torna uma opção conveniente para as empresas que já utilizam os serviços da Microsoft.

A plataforma fornece vários modelos, conectores de dados e componentes para ajudar os utilizadores a criar aplicações responsivas sem escrever código extenso. Também possui capacidades de IA e de aprendizagem automática para melhorar as funcionalidades da aplicação. O Power Apps está disponível como parte do pacote Microsoft 365 ou como um produto autónomo com diferentes subscrições com base na utilização e nos requisitos.

Criador Zoho

O Zoho Creator é uma plataforma low-code de fácil utilização, concebida para empresas de todas as dimensões. Oferece uma grande variedade de aplicações, modelos e componentes pré-construídos para facilitar o desenvolvimento e a implementação de aplicações. O Zoho Creator apresenta drag-and-drop design, criadores de formulários, automatização do fluxo de trabalho e a capacidade de criar scripts personalizados para requisitos mais específicos.

Um dos seus pontos de venda mais significativos é a sua integração nativa com outras aplicações Zoho, como CRM, Mail e Analytics, facilitando a criação de uma experiência unificada para os utilizadores. O Zoho Creator oferece diferentes planos de subscrição com base no número de aplicações e funcionalidades necessárias.

O que é no-code?

No-code refere-se a uma abordagem de desenvolvimento de software que permite aos utilizadores criar aplicações ou automatizar processos sem a necessidade de competências tradicionais de codificação ou programação. Fornece uma interface visual e ferramentas drag-and-drop que permitem aos utilizadores criar e personalizar aplicações utilizando componentes e lógica pré-construídos.

Num ambiente no-code, os utilizadores podem utilizar modelos, widgets e módulos pré-construídos para conceber e desenvolver aplicações, fluxos de trabalho ou sítios Web. Estas plataformas oferecem frequentemente uma vasta gama de funcionalidades e integrações, permitindo aos utilizadores criar aplicações complexas sem escrever uma única linha de código.

No-code As plataformas incluem normalmente um editor visual onde os utilizadores podem definir o comportamento e a funcionalidade das suas aplicações. Podem configurar a lógica, definir estruturas de dados, conceber interfaces de utilizador e ligar-se a várias fontes de dados ou API. Estas plataformas utilizam frequentemente uma combinação de programação visual, interfaces declarativas e automatização para simplificar o processo de desenvolvimento.

No-code O desenvolvimento de software de gestão permite que utilizadores não técnicos, como analistas de negócios, profissionais de marketing ou empresários, criem soluções de software personalizadas para responder às suas necessidades específicas. Elimina a dependência das competências tradicionais de codificação e reduz o tempo de desenvolvimento e os custos associados à criação de aplicações de raiz.

No-code As plataformas informáticas ganharam popularidade nos últimos anos devido à sua acessibilidade, rapidez e facilidade de utilização. Abriram oportunidades para indivíduos e organizações criarem rapidamente protótipos de ideias, criarem produtos mínimos viáveis (MVP) e automatizarem tarefas repetitivas sem a necessidade de grandes conhecimentos técnicos.

Porque é que se deve preocupar?

No atual cenário digital de ritmo acelerado, o conceito de desenvolvimento no-code surgiu como um fator de mudança. Os indivíduos e as empresas estão cada vez mais cativados pelo seu fascínio, uma vez que oferece uma abordagem simplificada ao desenvolvimento de aplicações. Quer se trate de um empresário não técnico ou de um programador experiente que procura simplificar os fluxos de trabalho, o conceito de no-code tem imenso valor e potencial. Eis algumas razões pelas quais as pessoas ou as empresas podem interessar-se pelo conceito de no-code:

Acessibilidade : as plataformas No-code democratizam o desenvolvimento de software, permitindo que indivíduos não técnicos criem aplicações. Isto significa que as pessoas sem competências de programação podem dar vida às suas ideias, criar protótipos de conceitos e contribuir para o processo de desenvolvimento.

: as plataformas democratizam o desenvolvimento de software, permitindo que indivíduos não técnicos criem aplicações. Isto significa que as pessoas sem competências de programação podem dar vida às suas ideias, criar protótipos de conceitos e contribuir para o processo de desenvolvimento. Prototipagem rápida : As ferramentas No-code permitem um desenvolvimento rápido e iterativo, permitindo aos utilizadores construir e testar ideias rapidamente. Esta velocidade pode ser valiosa para empresários, gestores de produtos ou equipas que procuram validar conceitos, obter feedback ou demonstrar a prova de conceito antes de investir tempo e recursos significativos.

: As ferramentas permitem um desenvolvimento rápido e iterativo, permitindo aos utilizadores construir e testar ideias rapidamente. Esta velocidade pode ser valiosa para empresários, gestores de produtos ou equipas que procuram validar conceitos, obter feedback ou demonstrar a prova de conceito antes de investir tempo e recursos significativos. Eficiência de custos : O desenvolvimento de software requer tradicionalmente a contratação de programadores ou a externalização do trabalho, o que pode ser dispendioso. As plataformas No-code podem reduzir os custos eliminando a necessidade de recursos de desenvolvimento dedicados. Isto torna-as uma opção atractiva para indivíduos ou pequenas empresas com orçamentos limitados.

: O desenvolvimento de software requer tradicionalmente a contratação de programadores ou a externalização do trabalho, o que pode ser dispendioso. As plataformas podem reduzir os custos eliminando a necessidade de recursos de desenvolvimento dedicados. Isto torna-as uma opção atractiva para indivíduos ou pequenas empresas com orçamentos limitados. Poupança de tempo : o desenvolvimento No-code simplifica o processo de criação de aplicações, fornecendo componentes e modelos pré-construídos. Isto elimina a necessidade de escrever código de raiz, reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento. Permite que os indivíduos ou as equipas se concentrem na definição da funcionalidade da aplicação e na experiência do utilizador, em vez de ficarem atolados em detalhes de codificação.

: o desenvolvimento simplifica o processo de criação de aplicações, fornecendo componentes e modelos pré-construídos. Isto elimina a necessidade de escrever código de raiz, reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento. Permite que os indivíduos ou as equipas se concentrem na definição da funcionalidade da aplicação e na experiência do utilizador, em vez de ficarem atolados em detalhes de codificação. Capacitação e flexibilidade : No-code permite que os utilizadores não técnicos assumam o controlo das suas soluções de software. Permite-lhes personalizar e modificar as aplicações de acordo com as suas necessidades específicas, sem dependerem dos programadores. Esta flexibilidade permite um desenvolvimento ágil e iterativo, uma vez que as alterações podem ser efectuadas de forma fácil e rápida.

: permite que os utilizadores não técnicos assumam o controlo das suas soluções de software. Permite-lhes personalizar e modificar as aplicações de acordo com as suas necessidades específicas, sem dependerem dos programadores. Esta flexibilidade permite um desenvolvimento ágil e iterativo, uma vez que as alterações podem ser efectuadas de forma fácil e rápida. Automação e otimização do fluxo de trabalho : As plataformas No-code incluem frequentemente capacidades de automação que permitem aos utilizadores simplificar e automatizar tarefas repetitivas ou fluxos de trabalho complexos. Isto pode melhorar a eficiência, a produtividade e reduzir o erro humano em vários processos empresariais.

: As plataformas incluem frequentemente capacidades de automação que permitem aos utilizadores simplificar e automatizar tarefas repetitivas ou fluxos de trabalho complexos. Isto pode melhorar a eficiência, a produtividade e reduzir o erro humano em vários processos empresariais. Colaboração: As ferramentas No-code têm frequentemente funcionalidades de colaboração que facilitam o trabalho em equipa e a comunicação. Vários membros da equipa podem trabalhar em conjunto simultaneamente no mesmo projeto, facilitando a partilha de ideias, a iteração de designs e a criação colectiva de aplicações.

É importante notar que, embora as ferramentas no-code ofereçam muitas vantagens, podem não ser adequadas para todos os cenários. Algumas aplicações complexas ou altamente especializadas podem ainda exigir abordagens de codificação tradicionais.

Conclusão

A escolha da alternativa certa ao Appian depende dos requisitos do projeto, do orçamento e do nível de personalização necessário na aplicação final. AppMaster.io, OutSystems, Microsoft Power Apps e Zoho Creator são opções credíveis no espaço no-code e low-code, cada uma com os seus pontos fortes únicos. Em última análise, é essencial avaliar cuidadosamente as ofertas de cada plataforma para encontrar a mais adequada às suas necessidades de desenvolvimento de aplicações.