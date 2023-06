In de huidige bloeiende app-ontwikkelingsindustrie stijgt de vraag naar no-code en low-code platforms explosief. Deze innovatieve platformen stellen bedrijven en individuen in staat om applicaties te maken en te implementeren zonder dat ze uitgebreide programmeerkennis nodig hebben. Een van de pioniers op dit gebied is Appian, een gerenommeerde speler die een niche voor zichzelf heeft gecreëerd.

De markt is echter vol geloofwaardige alternatieven die unieke functies en mogelijkheden bieden die zijn afgestemd op specifieke bedrijfsbehoeften. In dit artikel duiken we in de boeiende wereld van Appian alternatieven, verkennen we de beste kanshebbers en bespreken we hun verdiensten. Of je nu een doorgewinterde ontwikkelaar bent of een niet-technische gebruiker, deze alternatieven bieden een scala aan opties om je app-ontwikkeltraject te stroomlijnen en te verbeteren. Ga met ons mee terwijl we de gevarieerde industrie van no-code en low-code platforms ontdekken en de perfecte pasvorm voor uw aspiraties op het gebied van app-ontwikkeling ontdekken.

AppMaster.io

AppMaster.io is een krachtig no-code platform, ideaal voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties. Het bevat een visuele tool voor het maken van datamodellen, functies voor het ontwerpen van bedrijfslogica en mogelijkheden voor REST API en WSS endpoint. Het platform stelt gebruikers ook in staat om UI's te bouwen met drag-and-drop functionaliteit en efficiënt code te genereren, zodat de technische schuld minimaal is.

AppMaster.io ondersteunt het genereren en compileren van toepassingen met Go (golang) voor backend, Vue3 framework en JS/TS voor webtoepassingen, en Kotlin & Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS voor mobiele toepassingen. Door een server-gedreven aanpak te gebruiken, zorgt het ervoor dat mobiele applicaties naadloos kunnen worden bijgewerkt zonder nieuwe versies in te dienen bij de App Store en Play Market. G2 heeft AppMaster.io uitgeroepen tot een High Performer en Momentum Leader in No-Code Development Platforms (Spring 2023 en Winter 2023).

Het platform biedt zes soorten abonnementen voor verschillende soorten klanten, variërend van instapmodellen tot een Enterprise-abonnement voor grotere projecten en organisaties. AppMaster.io biedt ook speciale aanbiedingen voor startups, onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en open source-organisaties.

OutSystems

OutSystems is een ander zeer populair low-code ontwikkelplatform waarmee bedrijven schaalbare en enterprise-grade applicaties kunnen bouwen. Het ondersteunt zowel web- als mobiele app-ontwikkeling en biedt een verscheidenheid aan kant-en-klare componenten en sjablonen om het ontwikkelingsproces te stroomlijnen. Het staat vooral bekend om zijn gebruikersinterface van hoge kwaliteit en zijn vermogen om complexe integraties met andere systemen aan te kunnen.

OutSystems is een geschikte keuze voor bedrijven die applicaties op maat willen bouwen met specifieke vereisten. Het is beschikbaar in verschillende abonnementsvormen, van gratis plannen tot plannen op bedrijfsniveau, voor een breed scala aan gebruikers en budgetten.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps is een cloudgebaseerd no-code en low-code platform van Microsoft waarmee gebruikers aangepaste toepassingen kunnen bouwen met behulp van een visuele interface. Power Apps integreert naadloos met andere Microsoft-producten zoals Azure, Office 365 en Dynamics 365, waardoor het een handige optie is voor bedrijven die al gebruikmaken van Microsoft-services.

Het platform biedt verschillende sjablonen, dataconnectors en componenten om gebruikers te helpen responsieve applicaties te maken zonder uitgebreide code te schrijven. Het heeft ook AI en machine learning mogelijkheden om de functies van de applicatie te verbeteren. Power Apps is beschikbaar als onderdeel van de Microsoft 365-suite of als standalone product met verschillende abonnementen op basis van gebruik en vereisten.

Zoho Creator

Zoho Creator is een gebruiksvriendelijk low-code platform, ontworpen voor bedrijven van alle groottes. Het biedt een breed scala aan kant-en-klare applicaties, sjablonen en componenten om de ontwikkeling en implementatie van apps te vereenvoudigen. Zoho Creator biedt drag-and-drop design, form builders, workflow automatisering en de mogelijkheid om aangepaste scripts te maken voor meer specifieke eisen.

Een van de belangrijkste verkoopargumenten is de native integratie met andere Zoho applicaties, zoals CRM, Mail en Analytics, waardoor het eenvoudig is om een uniforme ervaring voor gebruikers te creëren. Zoho Creator biedt verschillende abonnementsformules op basis van het aantal benodigde apps en functies.

Wat is no-code?

No-code verwijst naar een aanpak voor softwareontwikkeling waarmee gebruikers toepassingen kunnen maken of processen kunnen automatiseren zonder dat ze traditionele codeer- of programmeervaardigheden nodig hebben. Het biedt een visuele interface en drag-and-drop tools waarmee gebruikers applicaties kunnen bouwen en aanpassen met behulp van vooraf gebouwde componenten en logica.

In een no-code omgeving kunnen gebruikers gebruik maken van kant-en-klare sjablonen, widgets en modules om applicaties, workflows of websites te ontwerpen en te ontwikkelen. Deze platformen bieden vaak een breed scala aan functies en integraties, waardoor gebruikers complexe applicaties kunnen maken zonder ook maar één regel code te schrijven.

No-code De platformen bevatten meestal een visuele editor waarin gebruikers het gedrag en de functionaliteit van hun applicaties kunnen definiëren. Ze kunnen logica opzetten, gegevensstructuren definiëren, gebruikersinterfaces ontwerpen en verbinding maken met verschillende gegevensbronnen of API's. Deze platformen maken vaak gebruik van een combinatie van visueel programmeren, declaratieve interfaces en automatisering om het ontwikkelproces te vereenvoudigen.

No-code Ontwikkeling stelt niet-technische gebruikers, zoals bedrijfsanalisten, marketeers of ondernemers, in staat om softwareoplossingen op maat te maken voor hun specifieke behoeften. Het elimineert de afhankelijkheid van traditionele codeervaardigheden en vermindert de ontwikkelingstijd en -kosten die gepaard gaan met het bouwen van applicaties vanaf nul.

No-code Platformen hebben de laatste jaren aan populariteit gewonnen door hun toegankelijkheid, snelheid en gebruiksgemak. Ze hebben mogelijkheden gecreëerd voor individuen en organisaties om snel prototypes te maken van ideeën, minimum viable products (MVP's) te bouwen en repetitieve taken te automatiseren zonder dat daar uitgebreide technische expertise voor nodig is.

Waarom?

In het snelle digitale landschap van vandaag is het concept van no-code ontwikkeling naar voren gekomen als een game-changer. Particulieren en bedrijven raken steeds meer gefascineerd door de allure van dit concept, omdat het een vereenvoudigde benadering van applicatieontwikkeling biedt. Of je nu een niet-technische ondernemer bent of een ervaren ontwikkelaar die workflows wil stroomlijnen, het concept no-code heeft een immense waarde en potentieel. Hier zijn enkele redenen waarom particulieren of bedrijven geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het concept van no-code:

Toegankelijkheid : No-code platformen democratiseren softwareontwikkeling door niet-technische personen in staat te stellen om toepassingen te creëren. Dit betekent dat mensen zonder codeervaardigheden hun ideeën tot leven kunnen brengen, prototypes van concepten kunnen maken en kunnen bijdragen aan het ontwikkelingsproces.

: platformen democratiseren softwareontwikkeling door niet-technische personen in staat te stellen om toepassingen te creëren. Dit betekent dat mensen zonder codeervaardigheden hun ideeën tot leven kunnen brengen, prototypes van concepten kunnen maken en kunnen bijdragen aan het ontwikkelingsproces. Rapid Prototyping : No-code tools maken snelle en iteratieve ontwikkeling mogelijk, waardoor gebruikers snel ideeën kunnen bouwen en testen. Deze snelheid kan waardevol zijn voor ondernemers, productmanagers of teams die concepten willen valideren, feedback willen verzamelen of proof of concept willen aantonen voordat ze veel tijd en middelen investeren.

: tools maken snelle en iteratieve ontwikkeling mogelijk, waardoor gebruikers snel ideeën kunnen bouwen en testen. Deze snelheid kan waardevol zijn voor ondernemers, productmanagers of teams die concepten willen valideren, feedback willen verzamelen of proof of concept willen aantonen voordat ze veel tijd en middelen investeren. Kostenefficiëntie : Het ontwikkelen van software vereist traditioneel het inhuren van ontwikkelaars of het uitbesteden van het werk, wat duur kan zijn. No-code platforms kunnen de kosten verlagen doordat er geen speciale ontwikkelaars nodig zijn. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor particulieren of kleine bedrijven met een beperkt budget.

: Het ontwikkelen van software vereist traditioneel het inhuren van ontwikkelaars of het uitbesteden van het werk, wat duur kan zijn. platforms kunnen de kosten verlagen doordat er geen speciale ontwikkelaars nodig zijn. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor particulieren of kleine bedrijven met een beperkt budget. Tijdsbesparing : No-code ontwikkeling stroomlijnt het creatieproces van apps door vooraf gebouwde componenten en sjablonen aan te bieden. Hierdoor is het niet meer nodig om vanaf nul code te schrijven, wat de ontwikkelingstijd aanzienlijk verkort. Individuen of teams kunnen zich concentreren op het definiëren van de functionaliteit en gebruikerservaring van de applicatie in plaats van te verzanden in coderingsdetails.

: ontwikkeling stroomlijnt het creatieproces van apps door vooraf gebouwde componenten en sjablonen aan te bieden. Hierdoor is het niet meer nodig om vanaf nul code te schrijven, wat de ontwikkelingstijd aanzienlijk verkort. Individuen of teams kunnen zich concentreren op het definiëren van de functionaliteit en gebruikerservaring van de applicatie in plaats van te verzanden in coderingsdetails. Empowerment en flexibiliteit : No-code stelt niet-technische gebruikers in staat om controle te nemen over hun softwareoplossingen. Ze kunnen applicaties aanpassen en wijzigen volgens hun specifieke behoeften zonder afhankelijk te zijn van ontwikkelaars. Deze flexibiliteit maakt flexibele en iteratieve ontwikkeling mogelijk, omdat wijzigingen eenvoudig en snel kunnen worden doorgevoerd.

: stelt niet-technische gebruikers in staat om controle te nemen over hun softwareoplossingen. Ze kunnen applicaties aanpassen en wijzigen volgens hun specifieke behoeften zonder afhankelijk te zijn van ontwikkelaars. Deze flexibiliteit maakt flexibele en iteratieve ontwikkeling mogelijk, omdat wijzigingen eenvoudig en snel kunnen worden doorgevoerd. Automatisering en workflowoptimalisatie : No-code platforms bevatten vaak automatiseringsmogelijkheden waarmee gebruikers terugkerende taken of complexe workflows kunnen stroomlijnen en automatiseren. Dit kan de efficiëntie en productiviteit verbeteren en menselijke fouten in verschillende bedrijfsprocessen verminderen.

: platforms bevatten vaak automatiseringsmogelijkheden waarmee gebruikers terugkerende taken of complexe workflows kunnen stroomlijnen en automatiseren. Dit kan de efficiëntie en productiviteit verbeteren en menselijke fouten in verschillende bedrijfsprocessen verminderen. Samenwerking: No-code tools hebben vaak samenwerkingsfuncties die teamwerk en communicatie vergemakkelijken. Meerdere teamleden kunnen tegelijkertijd aan hetzelfde project werken, waardoor het makkelijker wordt om ideeën te delen, ontwerpen te itereren en gezamenlijk applicaties te bouwen.

Het is belangrijk om op te merken dat no-code tools weliswaar veel voordelen bieden, maar niet voor alle scenario's geschikt zijn. Sommige complexe of zeer gespecialiseerde toepassingen vereisen nog steeds traditionele coderingsmethoden.

Conclusie

Het kiezen van het juiste alternatief voor Appian hangt af van je projectvereisten, budget en de mate van maatwerk die nodig is in de uiteindelijke applicatie. AppMaster.io, OutSystems, Microsoft Power Apps en Zoho Creator zijn allemaal geloofwaardige opties op het gebied van no-code en low-code, elk met hun eigen unieke sterke punten. Uiteindelijk is het essentieel om het aanbod van elk platform zorgvuldig te evalueren om de juiste te vinden voor jouw app-ontwikkelingsbehoeften.