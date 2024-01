Microsoft'un C#'ı Tiobe'nin 2023 Yılın Programlama Dili Ödülünü Kazandırdı

Beklenen bir hareketle Tiobe, .NET uygulamalarının oluşturulmasında yardımcı olan nesne yönelimli bir dil olan Microsoft'un C# dilini yılın 2023 programlama dili olarak tanıdı. C# lehine türünün ilk örneği olan bu duyuru, 6 Ocak'ta yapıldı ve dilin popülerliğinin yıllık bazda 1,43 puanlık önemli bir artış gösterdiği kabul edildi.

Geçmişi 2001 yılına dayanan bir Programlama Topluluğu Dizini olan Tiobe, dil popülerliğini çeşitli parametrelere göre değerlendiriyor. Bunlar arasında küresel çapta yetkin mühendislerin kapsamı, ilgili kursların yaygınlığı ve üçüncü taraf satıcıların sayısı yer alıyor. Süreç, Google, Bing, Yahoo ve Wikipedia gibi popüler arama motorlarındaki arama sonuçlarının sayılmasını içerir.

Son yirmi yılda C#, en iyi 10 programlama dili arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Tiobe'ye göre artan popülaritesi ile artık "dört büyük" dile (Python, C, C++ ve Java) yaklaşıyor. Scratch (%0,83) ve Fortran (%0,64) kullanımda önemli kazanımlar elde eden diğer diller oldu. Tiobe'ye göre C#, daha önce Java'nın sahip olduğu pazar payını talep ediyor ve web uygulaması arka ucu ve oyun gibi alanlarda ilgi kazanıyor.

Geçen yıl, Tiobe endeksi Fortran ve Kotlin'in R ve Perl'ün yerini alarak ilk 20'de istikrarlı bir yer edinmesine tanık oldu. Güçlü bir sayı çözümleyici olarak tanımlanan Fortran, Java ile rekabetiyle tanınan Kotlin'in yanında yer alıyor. Ayrıca Dart ve TypeScript, 2024'te Tiobe'nin ilk 20'sine girmesi muhtemel potansiyel adaylar olarak listelendi.

