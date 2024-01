C# firmy Microsoft zdobywa nagrodę Tiobe za język programowania roku 2023

W oczekiwanym posunięciu Tiobe uznała C# firmy Microsoft, język obiektowy niezbędny do tworzenia aplikacji .NET, za język programowania roku 2023. To ogłoszenie, pierwsze tego rodzaju na korzyść języka C#, zostało ogłoszone 6 stycznia i stanowiło potwierdzenie znacznego wzrostu popularności tego języka – wzrostu o 1,43 punktu procentowego rok do roku.

Tiobe, Indeks Społeczności Programistów z historią sięgającą 2001 roku, ocenia popularność języka na podstawie kilku parametrów. Należą do nich liczba biegłych inżynierów na całym świecie, rozpowszechnienie powiązanych kursów i liczba zewnętrznych dostawców. Proces ten polega na zliczaniu wyników wyszukiwania w popularnych wyszukiwarkach, takich jak Google, Bing, Yahoo i Wikipedia.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat C# ugruntował swoją pozycję wśród 10 najpopularniejszych języków programowania. Według Tiobe wraz ze swoją rosnącą popularnością zbliża się obecnie do „wielkiej czwórki” języków – Pythona, C, C++ i Java. Scratch (0,83%) i Fortran (0,64%) to inne języki, które odnotowały znaczny wzrost wykorzystania. Według Tiobe C# przejmuje udział w rynku, który wcześniej posiadał Java, i zyskuje na popularności w takich obszarach, jak zaplecze aplikacji internetowych i gry.

W zeszłym roku indeks Tiobe pokazał, że Fortran i Kotlin zapewniły sobie stabilne miejsce w pierwszej dwudziestce, zastępując R i Perl. Opisywany jako solidny program do łamania liczb, Fortran stoi obok Kotlina, znanego z rywalizacji z Javą. Co więcej, Dart i TypeScript zostały wymienione jako potencjalni kandydaci, którzy w roku 2024 prawdopodobnie znajdą się w pierwszej dwudziestce Tiobe.

