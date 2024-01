C# от Microsoft получил награду Tiobe в номинации «Язык программирования года 2023»

Тиобе, как и ожидалось, признал Microsoft C#, объектно-ориентированный язык, используемый для создания .NET-приложений, языком программирования 2023 года. Это заявление, первое в своем роде в пользу C#, было сделано 6 января, что свидетельствует о существенном росте популярности языка - прирост на 1,43 процентных пункта в годовом исчислении.

Tiobe, индекс сообщества программистов, история которого началась в 2001 году, оценивает популярность языка на основе нескольких параметров. К ним относятся количество опытных инженеров во всем мире, распространенность соответствующих курсов и количество сторонних поставщиков. Этот процесс включает в себя подсчет результатов поиска в популярных поисковых системах, таких как Google, Bing, Yahoo и Wikipedia.

За последние два десятилетия C# закрепил свою позицию среди 10 лучших языков программирования. По словам Тиобе, благодаря растущей популярности он теперь приближается к «большой четверке» языков — Python, C, C++ и Java. Scratch (0,83%) и Fortran (0,64%) были другими языками, использование которых значительно возросло. По словам Тиобе, C# претендует на долю рынка, ранее принадлежавшую Java, и набирает обороты в таких областях, как серверная часть веб-приложений и игры.

В прошлом году индекс Tiobe стал свидетелем того, как Fortran и Kotlin заняли стабильное место в топ-20, заменив R и Perl. Описываемый как надежный процессор чисел, Fortran стоит рядом с Kotlin, известным своей конкуренцией с Java. Более того, Dart и TypeScript указаны в качестве потенциальных кандидатов, которые могут войти в топ-20 Tiobe в 2024 году.

