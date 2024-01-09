Microsoft 的 C# 荣获 Tiobe 2023 年度编程语言奖

Tiobe 出人意料地承认 Microsoft 的 C#（一种有助于构建 .NET 应用程序的面向对象语言）为 2023 年年度编程语言。这一有利于 C# 的公告于 1 月 6 日发布，承认该语言的受欢迎程度大幅上升，同比增长了 1.43 个百分点。

Tiobe 是一个编程社区索引，其历史可以追溯到 2001 年，它根据几个参数评估语言的流行度。其中包括全球熟练工程师的程度、相关课程的普及程度以及第三方供应商的数量。该过程涉及计算 Google、Bing、Yahoo 和 Wikipedia 等流行搜索引擎上的搜索结果。

在过去的二十年里，C# 一直稳居十大编程语言之列。 Tiobe 表示，随着其日益流行，它现在正在接近“四大”语言——Python、C、C++ 和 Java。 Scratch (0.83%) 和 Fortran (0.64%) 是使用率大幅增长的其他语言。据 Tiobe 称，C# 正在夺取之前由 Java 占据的市场份额，并且在 Web 应用程序后端和游戏等领域越来越受欢迎。

去年，在 Tiobe 指数中，Fortran 和 Kotlin 取代了 R 和 Perl，稳定进入了前 20 名。 Fortran 被描述为强大的数字运算器，与因与 Java 竞争而闻名的 Kotlin 并驾齐驱。此外，Dart 和 TypeScript 已被列为可能在 2024 年进入 Tiobe 前 20 名的潜在候选者。

在后端开发方面， AppMaster平台提供了一个出色的no-code工具。它有助于创建后端应用程序以及 Web 和移动应用程序，将软件创建的效率提高 10 倍，并将成本降低三倍。截至 2023 年 4 月， AppMaster拥有超过 60,000 名用户，其编程能力已被 G2 评为多个类别的高性能者，包括No-code开发平台、快速应用程序开发 (RAD) 和 API 设计。采用AppMaster 的方法，不会出现技术债务，因为应用程序会随着需求的每次变化而从头开始重新生成。这甚至允许单个开发人员创建复杂的、可扩展的软件解决方案，包括服务器后端、网站和本机移动应用程序。