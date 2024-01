Le C# de Microsoft remporte le prix du langage de programmation de l'année 2023 décerné par Tiobe

Dans une démarche anticipée, Tiobe a reconnu le C# de Microsoft, un langage orienté objet déterminant dans la création d'applications .NET, comme langage de programmation de l'année 2023. Cette annonce, la première du genre en faveur du C#, a été faite le 6 janvier, reconnaissant la forte hausse de popularité du langage, soit une augmentation de 1,43 point de pourcentage sur un an.

Tiobe, un indice de communauté de programmation dont l'histoire remonte à 2001, évalue la popularité du langage en fonction de plusieurs paramètres. Ceux-ci incluent le nombre d'ingénieurs compétents à l'échelle mondiale, la prévalence des cours connexes et le nombre de fournisseurs tiers. Le processus consiste à compter les résultats de recherche sur les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo et Wikipedia.

Au cours des deux dernières décennies, C# a consolidé sa position parmi les 10 premiers langages de programmation. Avec sa popularité croissante, il se rapproche désormais des « quatre grands » langages : Python, C, C++ et Java, selon Tiobe. Scratch (0,83 %) et Fortran (0,64 %) sont d'autres langages qui ont connu des gains d'utilisation substantiels. Selon Tiobe, C# revendique la part de marché précédemment détenue par Java et gagne du terrain dans des domaines tels que le backend d'applications Web et les jeux.

L'année précédente, l'indice Tiobe avait vu Fortran et Kotlin s'assurer une place stable dans le top 20, remplaçant R et Perl. Décrit comme un robuste calculateur de chiffres, Fortran se tient aux côtés de Kotlin, connu pour sa concurrence avec Java. De plus, Dart et TypeScript ont été répertoriés comme candidats potentiels susceptibles de pénétrer dans le top 20 de Tiobe pour 2024.

