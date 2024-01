C# di Microsoft vince il premio Tiobe come Linguaggio di programmazione dell'anno 2023

Con una mossa anticipata, Tiobe ha riconosciuto il C# di Microsoft, un linguaggio orientato agli oggetti strumentale nella creazione di applicazioni .NET, come linguaggio di programmazione dell'anno 2023. Questo annuncio, il primo di questo tipo a favore del C#, è stato fatto il 6 gennaio, riconoscendo il sostanziale aumento di popolarità del linguaggio, con un incremento di 1,43 punti percentuali anno su anno.

Tiobe, un indice della comunità di programmazione con una storia che risale al 2001, valuta la popolarità della lingua in base a diversi parametri. Questi includono il numero di ingegneri esperti a livello globale, la prevalenza di corsi correlati e il numero di fornitori di terze parti. Il processo prevede il conteggio dei risultati di ricerca sui motori di ricerca più diffusi come Google, Bing, Yahoo e Wikipedia.

Negli ultimi due decenni, C# si è assicurato la sua posizione tra i primi 10 linguaggi di programmazione. Con la sua crescente popolarità, ora si sta avvicinando ai "quattro grandi" linguaggi: Python, C, C++ e Java, secondo Tiobe. Scratch (0,83%) e Fortran (0,64%) sono stati altri linguaggi che hanno visto sostanziali guadagni nell'uso. Secondo Tiobe, C# sta rivendicando la quota di mercato precedentemente detenuta da Java e sta guadagnando terreno in aree come il backend delle applicazioni web e i giochi.

L’anno precedente, l’indice Tiobe aveva visto Fortran e Kotlin assicurarsi un posto stabile nella top 20, sostituendo R e Perl. Descritto come un robusto strumento di calcolo dei numeri, Fortran si affianca a Kotlin, noto per la sua concorrenza con Java. Inoltre, Dart e TypeScript sono stati elencati come potenziali candidati che potrebbero penetrare nella top 20 di Tiobe per il 2024.

