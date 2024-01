C# de Microsoft obtiene el premio al lenguaje de programación del año 2023 de Tiobe

En un movimiento anticipado, Tiobe reconoció C# de Microsoft, un lenguaje orientado a objetos fundamental en la creación de aplicaciones .NET, como el lenguaje de programación del año 2023. Este anuncio, el primero de su tipo a favor de C#, se realizó el 6 de enero, reconociendo el aumento sustancial de la popularidad del lenguaje: un incremento de 1,43 puntos porcentuales año tras año.

Tiobe, un índice de la comunidad de programación con una historia que se remonta a 2001, evalúa la popularidad del lenguaje en función de varios parámetros. Estos incluyen el número de ingenieros competentes a nivel mundial, la prevalencia de cursos relacionados y la cantidad de proveedores externos. El proceso implica contar los resultados de búsqueda en motores de búsqueda populares como Google, Bing, Yahoo y Wikipedia.

Durante las últimas dos décadas, C# se ha asegurado su posición entre los 10 principales lenguajes de programación. Con su creciente popularidad, ahora se está acercando a los 'cuatro grandes' lenguajes: Python, C, C++ y Java, según Tiobe. Scratch (0,83%) y Fortran (0,64%) fueron otros lenguajes que experimentaron aumentos sustanciales en su uso. Según Tiobe, C# está reclamando la cuota de mercado que anteriormente tenía Java y está ganando terreno en áreas como el backend de aplicaciones web y los juegos.

El año anterior, el índice Tiobe vio a Fortran y Kotlin asegurarse un lugar estable entre los 20 primeros, reemplazando a R y Perl. Descrito como un robusto analizador de números, Fortran está junto a Kotlin, conocido por su competencia con Java. Además, Dart y TypeScript han sido incluidos como candidatos potenciales que probablemente entrarán en el top 20 de Tiobe para 2024.

