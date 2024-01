C# ของ Microsoft คว้ารางวัลภาษาโปรแกรมแห่งปี 2023 ของ Tiobe

ในความเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้ Tiobe ได้ยกย่องภาษา C# ของ Microsoft ซึ่งเป็นภาษาเชิงวัตถุที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน .NET เป็นภาษาโปรแกรมแห่งปี 2023 การประกาศครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สนับสนุน C# โดยมีขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม โดยยอมรับว่าภาษานี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 1.43 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

Tiobe ซึ่งเป็นดัชนีชุมชนการเขียนโปรแกรมที่มีประวัติย้อนหลังไปถึงปี 2544 ประเมินความนิยมของภาษาโดยพิจารณาจากพารามิเตอร์หลายตัว ซึ่งรวมถึงขอบเขตของวิศวกรที่เชี่ยวชาญทั่วโลก หลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างแพร่หลาย และจำนวนผู้จำหน่ายบุคคลที่สาม กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการนับผลการค้นหาในเครื่องมือค้นหายอดนิยม เช่น Google, Bing, Yahoo และ Wikipedia

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา C# ครองตำแหน่งภาษาโปรแกรม 10 อันดับแรก ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้ภาษาดังกล่าวกำลังเข้าใกล้ 'สี่ภาษาหลัก' ได้แก่ Python, C, C++ และ Java ตามข้อมูลของ Tiobe Scratch (0.83%) และ Fortran (0.64%) เป็นภาษาอื่นที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามข้อมูลของ Tiobe C# กำลังอ้างสิทธิ์ส่วนแบ่งการตลาดที่ Java ถือครองก่อนหน้านี้ และกำลังได้รับแรงผลักดันในด้านต่างๆ เช่น แบ็กเอนด์แอปพลิเคชันเว็บและการเล่นเกม

ในปีที่แล้ว ดัชนี Tiobe พบว่า Fortran และ Kotlin รักษาตำแหน่งที่มั่นคงใน 20 อันดับแรก โดยแทนที่ R และ Perl Fortran ได้รับการอธิบายว่าเป็นผู้ทำลายตัวเลขที่แข็งแกร่ง โดยยืนเคียงข้าง Kotlin ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการแข่งขันกับ Java นอกจากนี้ Dart และ TypeScript ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้เข้าชิงที่มีแนวโน้มจะทะลุ 20 อันดับแรกของ Tiobe ในปี 2024

