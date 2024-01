C# dari Microsoft Meraih Penghargaan Bahasa Pemrograman Terbaik Tahun 2023 dari Tiobe

Sebagai langkah antisipasi, Tiobe mengakui C# Microsoft, sebuah bahasa berorientasi objek yang berperan penting dalam membangun aplikasi .NET, sebagai bahasa pemrograman terbaik tahun 2023. Pengumuman ini, yang pertama kali mendukung C#, dibuat pada tanggal 6 Januari, mengakui peningkatan substansial dalam popularitas bahasa tersebut - peningkatan sebesar 1,43 poin persentase dari tahun ke tahun.

Tiobe, Indeks Komunitas Pemrograman dengan sejarah sejak tahun 2001, mengevaluasi popularitas bahasa berdasarkan beberapa parameter. Hal ini mencakup jumlah insinyur yang mahir secara global, prevalensi kursus terkait, dan jumlah vendor pihak ketiga. Prosesnya melibatkan penghitungan hasil pencarian di mesin pencari populer seperti Google, Bing, Yahoo, dan Wikipedia.

Selama dua dekade terakhir, C# telah mengamankan posisinya di antara 10 bahasa pemrograman teratas. Dengan popularitasnya yang meningkat, kini ia mendekati 'empat besar' bahasa - Python, C, C++, dan Java, menurut Tiobe. Scratch (0,83%) dan Fortran (0,64%) adalah bahasa lain yang mengalami peningkatan penggunaan yang signifikan. Menurut Tiobe, C# mengklaim pangsa pasar yang sebelumnya dipegang oleh Java dan mendapatkan daya tarik di berbagai bidang seperti backend aplikasi web dan game.

Pada tahun sebelumnya, indeks Tiobe menunjukkan Fortran dan Kotlin mengamankan tempat stabil di 20 besar, menggantikan R dan Perl. Digambarkan sebagai pengolah angka yang tangguh, Fortran berdiri di samping Kotlin, yang dikenal karena persaingannya dengan Java. Selain itu, Dart dan TypeScript telah terdaftar sebagai kandidat potensial yang kemungkinan akan menembus 20 besar Tiobe pada tahun 2024.

