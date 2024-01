C# da Microsoft conquista o prêmio Tiobe de Linguagem de Programação do Ano de 2023

Em um movimento antecipado, Tiobe reconheceu o C# da Microsoft, uma linguagem orientada a objetos fundamental na construção de aplicativos .NET, como a linguagem de programação do ano de 2023. Este anúncio, o primeiro deste tipo a favor do C#, foi feito em 6 de janeiro, reconhecendo o aumento substancial da popularidade da linguagem - um aumento de 1,43 pontos percentuais ano após ano.

Tiobe, um Índice da Comunidade de Programação com história que remonta a 2001, avalia a popularidade da linguagem com base em vários parâmetros. Estes incluem o número de engenheiros proficientes em todo o mundo, a prevalência de cursos relacionados e o número de fornecedores terceirizados. O processo envolve a contagem dos resultados da pesquisa em mecanismos de pesquisa populares como Google, Bing, Yahoo e Wikipedia.

Nas últimas duas décadas, o C# garantiu sua posição entre as 10 principais linguagens de programação. Com sua crescente popularidade, agora está se aproximando das “quatro grandes” linguagens – Python, C, C++ e Java, de acordo com Tiobe. Scratch (0,83%) e Fortran (0,64%) foram outras linguagens que tiveram ganhos substanciais em uso. De acordo com Tiobe, o C# está reivindicando a participação de mercado anteriormente detida pelo Java e está ganhando força em áreas como back-end de aplicativos da web e jogos.

No ano anterior, o índice Tiobe testemunhou Fortran e Kotlin garantirem uma posição estável entre os 20 primeiros, substituindo R e Perl. Descrito como um robusto processador de números, o Fortran está ao lado do Kotlin, conhecido por sua competição com o Java. Além disso, Dart e TypeScript foram listados como candidatos potenciais com probabilidade de penetrar no top 20 da Tiobe em 2024.

