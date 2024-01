C# của Microsoft giành được giải thưởng Ngôn ngữ lập trình của năm 2023 của Tiobe

Trong một động thái được dự đoán trước, Tiobe đã công nhận C# của Microsoft, một công cụ ngôn ngữ hướng đối tượng để xây dựng các ứng dụng .NET, là ngôn ngữ lập trình của năm 2023. Thông báo này, thông báo đầu tiên ủng hộ C#, được đưa ra vào ngày 6 tháng 1, thừa nhận sự gia tăng đáng kể mức độ phổ biến của ngôn ngữ này - tăng 1,43 điểm phần trăm mỗi năm.

Tiobe, Chỉ số cộng đồng lập trình có lịch sử từ năm 2001, đánh giá mức độ phổ biến của ngôn ngữ dựa trên một số thông số. Chúng bao gồm số lượng kỹ sư thành thạo trên toàn cầu, mức độ phổ biến của các khóa học liên quan và số lượng nhà cung cấp bên thứ ba. Quá trình này bao gồm việc đếm kết quả tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google, Bing, Yahoo và Wikipedia.

Trong hai thập kỷ qua, C# đã đảm bảo vị trí của mình trong số 10 ngôn ngữ lập trình hàng đầu. Theo Tiobe, với mức độ phổ biến ngày càng tăng, nó hiện đang tiến gần đến 'bốn ngôn ngữ lớn' - Python, C, C++ và Java. Scratch (0,83%) và Fortran (0,64%) là những ngôn ngữ khác được sử dụng nhiều hơn. Theo Tiobe, C# đang chiếm lĩnh thị phần trước đây do Java nắm giữ và đang thu hút được sự chú ý trong các lĩnh vực như phụ trợ ứng dụng web và chơi game.

Năm trước, chỉ số Tiobe chứng kiến ​​Fortran và Kotlin đảm bảo vị trí ổn định trong top 20, thay thế R và Perl. Được mô tả là một công cụ xử lý số mạnh mẽ, Fortran đứng cạnh Kotlin, được biết đến với sự cạnh tranh với Java. Hơn nữa, Dart và TypeScript đã được liệt vào danh sách những ứng cử viên tiềm năng có khả năng lọt vào top 20 của Tiobe cho năm 2024.

