C# van Microsoft wint Tiobe's prijs voor programmeertaal van het jaar 2023

In een verwachte zet erkende Tiobe Microsoft's C#, een objectgeoriënteerde taal die een belangrijke rol speelt bij het bouwen van .NET-applicaties, als de programmeertaal van het jaar 2023. Deze aankondiging, de eerste in zijn soort ten gunste van C#, werd op 6 januari gedaan en erkende de aanzienlijke stijging in populariteit van de taal - een toename van 1,43 procentpunten op jaarbasis.

Tiobe, een Programming Community Index met een geschiedenis die teruggaat tot 2001, evalueert de populariteit van talen op basis van verschillende parameters. Deze omvatten de omvang van bekwame ingenieurs wereldwijd, de prevalentie van gerelateerde cursussen en het aantal externe leveranciers. Het proces omvat het tellen van zoekresultaten op populaire zoekmachines zoals Google, Bing, Yahoo en Wikipedia.

De afgelopen twintig jaar heeft C# zijn positie in de top 10 van programmeertalen veiliggesteld. Met zijn toenemende populariteit nadert het nu de 'grote vier' talen: Python, C, C++ en Java, aldus Tiobe. Scratch (0,83%) en Fortran (0,64%) waren andere talen die een aanzienlijke winst in gebruik kenden. Volgens Tiobe claimt C# het marktaandeel dat voorheen in handen was van Java en wint het aan terrein als de backend van webapplicaties en gaming.

Vorig jaar was de Tiobe-index er getuige van dat Fortran en Kotlin een stabiele plek in de top 20 veiligstelden, ter vervanging van R en Perl. Fortran wordt beschreven als een robuuste nummerbreker en staat naast Kotlin, bekend om zijn concurrentie met Java. Bovendien zijn Dart en TypeScript vermeld als potentiële kandidaten die waarschijnlijk in de top 20 van Tiobe voor 2024 zullen doordringen.

