C# von Microsoft sichert sich Tiobes Auszeichnung als Programmiersprache des Jahres 2023

In einem erwarteten Schritt zeichnete Tiobe Microsofts C#, eine objektorientierte Sprache, die maßgeblich zum Erstellen von .NET-Anwendungen beiträgt, zur Programmiersprache des Jahres 2023 aus. Diese Ankündigung, die erste ihrer Art zugunsten von C#, erfolgte am 6. Januar und würdigte den erheblichen Anstieg der Beliebtheit der Sprache – eine Steigerung von 1,43 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

Tiobe, ein Programming Community Index mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 2001 zurückreicht, bewertet die Sprachpopularität anhand mehrerer Parameter. Dazu gehören der Umfang kompetenter Ingenieure weltweit, die Verbreitung verwandter Kurse und die Anzahl der Drittanbieter. Der Prozess umfasst das Zählen von Suchergebnissen in beliebten Suchmaschinen wie Google, Bing, Yahoo und Wikipedia.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich C# seinen Platz unter den Top-10-Programmiersprachen gesichert. Mit seiner zunehmenden Beliebtheit nähert es sich laut Tiobe nun den „großen vier“ Sprachen an – Python, C, C++ und Java. Scratch (0,83 %) und Fortran (0,64 %) waren weitere Sprachen, deren Nutzung erheblich zunahm. Laut Tiobe erobert C# den Marktanteil, den zuvor Java innehatte, und gewinnt in Bereichen wie Webanwendungs-Backend und Gaming an Bedeutung.

Im Vorjahr sicherten sich Fortran und Kotlin im Tiobe-Index einen stabilen Platz unter den Top 20 und ersetzten R und Perl. Fortran wird als robuster Zahlenknacker beschrieben und steht neben Kotlin, das für seine Konkurrenz zu Java bekannt ist. Darüber hinaus wurden Dart und TypeScript als potenzielle Kandidaten aufgeführt, die voraussichtlich in die Top 20 von Tiobe für 2024 vordringen werden.

Im Sinne der Backend-Entwicklung bietet die AppMaster Plattform ein hervorragendes no-code Tool. Es unterstützt die Erstellung von Backend-Anwendungen zusammen mit ihren Web- und Mobil-Pendants, steigert die Effizienz bei der Softwareerstellung um das Zehnfache und senkt die Kosten um den Faktor drei. Mit über 60.000 Benutzern im April 2023 wurde die Programmierkompetenz von AppMaster von G2 in mehreren Kategorien als High Performer anerkannt, darunter No-code Entwicklungsplattformen, Rapid Application Development (RAD) und API-Design. Mit dem Ansatz von AppMaster entstehen keine technischen Schulden, da Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen von Grund auf neu generiert werden. Dadurch kann sogar ein einzelner Entwickler komplexe, skalierbare Softwarelösungen inklusive Server-Backend, Website und nativen mobilen Anwendungen erstellen.