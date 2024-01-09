برنامج C# من Microsoft ينتزع جائزة Tiobe لأفضل لغة برمجة لعام 2023

في خطوة متوقعة، اعترفت Tiobe بأن لغة C# من Microsoft، وهي لغة موجهة للكائنات مفيدة في بناء تطبيقات .NET، هي لغة البرمجة لعام 2023. تم إصدار هذا الإعلان، وهو الأول من نوعه لصالح لغة C#، في 6 يناير، للاعتراف بالارتفاع الكبير في شعبية اللغة - بزيادة قدرها 1.43 نقطة مئوية على أساس سنوي.

يقوم Tiobe، وهو مؤشر مجتمع البرمجة الذي يعود تاريخه إلى عام 2001، بتقييم شعبية اللغة بناءً على عدة معايير. وتشمل هذه مدى كفاءة المهندسين على مستوى العالم، وانتشار الدورات التدريبية ذات الصلة، وعدد البائعين الخارجيين. تتضمن العملية حساب نتائج البحث على محركات البحث الشهيرة مثل Google وBing وYahoo وWikipedia.

على مدى العقدين الماضيين، حصلت لغة #C على مكانتها بين أفضل 10 لغات برمجة. ومع تزايد شعبيتها، أصبحت الآن تقترب من اللغات "الأربع الكبرى" - Python وC وC++ وJava، وفقًا لتيوب. وكانت لغة سكراتش (0.83%) وفورتران (0.64%) من اللغات الأخرى التي شهدت مكاسب كبيرة في الاستخدام. وفقًا لـ Tiobe، تطالب لغة C# بالحصة السوقية التي كانت تمتلكها Java سابقًا وتكتسب قوة جذب في مجالات مثل الواجهة الخلفية لتطبيقات الويب والألعاب.

في العام السابق، شهد مؤشر Tiobe حصول Fortran وKotlin على مكان ثابت ضمن أفضل 20 مؤشرًا، ليحلا محل R وPerl. توصف Fortran بأنها أداة قوية لتحليل الأرقام، وهي تقف جنبًا إلى جنب مع Kotlin، المعروفة بمنافستها مع Java. علاوة على ذلك، تم إدراج Dart وTypeScript كمرشحين محتملين من المحتمل أن يخترقوا قائمة Tiobe لأفضل 20 لعبة لعام 2024.

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