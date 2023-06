Google Play Kitaplar, genç öğrencilerin okuma becerilerini bağımsız bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir işlevi kullanıma sundu. "Okuma Alıştırması" adlı özellik, 0-8 yaş arası çocuklara yöneliktir ve şu anda ABD'de Google Play Kitaplar Android uygulaması ve Google Kids Space aracılığıyla erişilebilir.

'Okuma Alıştırması' ile erken yaştaki okuyucular, sözlü olarak okurken metin vurgulanırken okuma konumlarını izleyebilirler. Bir okuyucu bir kelimenin telaffuzundan emin değilse, kelimeye dokunabilir ve doğru telaffuzunu duyabilir. Kelimeyi daha fazla parçalamak için, kullanıcılar hecelere göre ayrılmış olarak da dinleyebilirler.

Bu özellik yalnızca bir cümlenin tamamını dinlemeye izin vermekle kalmaz, aynı zamanda kelimelerin çocuk dostu bir tanımını da sağlar, böylece ebeveynler okudukları hikaye hakkında daha fazla bağlam sunabilir. Ayrıca okuyucular, kitaptaki konumlarını güncellemek veya oradan izlemeye başlamak için herhangi bir kelimeye dokunabilir. Her sayfanın sonunda okuyucular, atlanan veya yanlış telaffuz edilen sözcükleri uygulama seçeneğine sahiptir.

İlgili bir blog gönderisinde, Google Play Kitaplar Ürün Müdürü Vitaliy Dikker, "Okuma Alıştırması yapmaya başlamak için, Google Play Kitaplar'da özenle seçilmiş, bazı ücretsiz seçenekler de dahil olmak üzere çocuklara uygun okuma kitaplarımıza göz atın... Veya genç okuyucular için ayrılmış binlerce İngilizce kitaba göz atabilirsiniz. Bu kitapların çoğunda Okuma Alıştırması etkindir ve kitap ayrıntı sayfasında bir 'Alıştırma Yap' rozeti ile belirtilir.”

Ayrıca, Google Play Kitaplar'daki 'Okuma Alıştırması' filtresi, kullanıcıların mağaza veya kütüphane aramalarını yalnızca Okuma Alıştırması sunan e-Kitaplara göre daraltmasına olanak tanır.

Eğitim teknolojilerindeki gelişmeler ve AppMaster ve Google Play Kitaplar gibi no-code platformların sürekli büyümesi AppMaster and Google Play Books can significantly improve the learning experience for young readers across the globe. By merging technology with education, these platforms help lay a solid foundation for the next generation, enabling them to become lifelong learners.