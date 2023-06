Google Play Books ได้เปิดตัวฟังก์ชันใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนอายุน้อยพัฒนาทักษะการอ่านด้วยตนเอง คุณลักษณะนี้เรียกว่า 'ฝึกการอ่าน' มีไว้สำหรับเด็กอายุ 0-8 ปี และขณะนี้สามารถเข้าถึงได้ในสหรัฐอเมริกาผ่านแอป Google Play Books สำหรับ Android และใน Google Kids Space

ด้วย 'การฝึกอ่าน' ผู้อ่านในช่วงแรกสามารถติดตามตำแหน่งการอ่านของพวกเขาเมื่อข้อความได้รับการเน้นในขณะที่พวกเขาอ่านด้วยวาจา หากผู้อ่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับการออกเสียงของคำ พวกเขาสามารถแตะที่คำนั้นและฟังการออกเสียงที่ถูกต้องได้ หากต้องการแยกย่อยคำเพิ่มเติม ผู้ใช้ยังสามารถฟังโดยแยกตามพยางค์

ฟีเจอร์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฟังทั้งประโยคได้ แต่ยังให้คำจำกัดความของคำที่เหมาะสำหรับเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเสนอบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวที่พวกเขากำลังอ่านได้ นอกจากนี้ ผู้อ่านสามารถแตะที่คำใดก็ได้เพื่ออัปเดตตำแหน่งในหนังสือหรือเริ่มติดตามจากที่นั่น ในตอนท้ายของแต่ละหน้า ผู้อ่านมีตัวเลือกในการฝึกคำที่ข้ามหรือออกเสียงผิด

ในบล็อกโพสต์ที่เกี่ยวข้อง Vitaliy Dikker ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Google Play Books ได้แชร์ว่า "ในการเริ่มต้นใช้งานแบบฝึกการอ่าน ลองดูคอลเล็กชันหนังสือสำหรับเด็กที่เราคัดสรรมาอย่างดีบน Google Play Books รวมถึงตัวเลือกที่ไม่มีค่าใช้จ่าย... หรือคุณสามารถเรียกดูหนังสือภาษาอังกฤษนับพันเล่มสำหรับผู้อ่านอายุน้อย หนังสือเหล่านี้ส่วนใหญ่เปิดใช้งานแบบฝึกหัดการอ่าน ซึ่งระบุด้วยป้าย 'แบบฝึกหัด' ในหน้ารายละเอียดหนังสือ”

ยิ่งไปกว่านั้น ตัวกรอง 'ฝึกการอ่าน' ใน Google Play Books ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำกัดการค้นหาร้านค้าหรือห้องสมุดให้แคบลง เฉพาะ eBooks ที่มีการฝึกอ่าน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการศึกษาและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของแพลตฟอร์ม no-code เช่น AppMaster and Google Play Books can significantly improve the learning experience for young readers across the globe. By merging technology with education, these platforms help lay a solid foundation for the next generation, enabling them to become lifelong learners.