Google Play Books hat eine neue Funktion eingeführt, die jungen Lernenden helfen soll, ihre Lesefähigkeiten selbstständig zu entwickeln. Die Funktion mit dem Namen "Leseübung" ist für Kinder im Alter von 0-8 Jahren gedacht und ist jetzt in den USA über die Google Play Books Android-App sowie im Google Kids Space verfügbar.

Mit der "Leseübung" können Leseanfänger ihre Leseposition überwachen, da der Text hervorgehoben wird, während sie ihn mündlich lesen. Wenn ein Leser bei der Aussprache eines Wortes unsicher ist, kann er das Wort antippen und die richtige Aussprache hören. Um das Wort noch weiter aufzuschlüsseln, können die Nutzer auch hören, wie es nach Silben getrennt wird.

Die Funktion ermöglicht nicht nur das Anhören eines ganzen Satzes, sondern bietet auch eine kindgerechte Definition von Wörtern, so dass Eltern mehr Kontext zu der Geschichte, die sie gerade lesen, bieten können. Außerdem können die Leser auf ein beliebiges Wort tippen, um ihre Position im Buch zu aktualisieren oder die Verfolgung von dort aus zu beginnen. Am Ende jeder Seite haben die Leser die Möglichkeit, alle ausgelassenen oder falsch ausgesprochenen Wörter zu üben.

In einem zugehörigen Blog-Beitrag erklärte Vitaliy Dikker, Product Manager bei Google Play Books: "Um mit der Leseübung zu beginnen, sehen Sie sich unsere handverlesene Sammlung von kinderfreundlichen Büchern auf Google Play Books an, darunter auch einige kostenlose Optionen... Oder Sie können Tausende von englischsprachigen Büchern für jüngere Leser durchsuchen. Bei den meisten dieser Titel ist die Leseübungsfunktion aktiviert, was durch ein Abzeichen 'Übung' auf der Buchdetailseite angezeigt wird."

Darüber hinaus ermöglicht der Filter "Leseübungen" in Google Play Books den Nutzern, ihre Suche im Store oder in der Bibliothek ausschließlich auf eBooks mit Leseübungen zu beschränken.

Die Fortschritte in der Bildungstechnologie und das kontinuierliche Wachstum von no-code Plattformen wie AppMaster und Google Play Books können die Lernerfahrung für junge Leser auf der ganzen Welt erheblich verbessern. Durch die Verbindung von Technologie und Bildung tragen diese Plattformen dazu bei, eine solide Grundlage für die nächste Generation zu schaffen und sie zu lebenslangen Lernern zu machen.