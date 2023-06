Google Play Buku telah memperkenalkan fungsi baru yang dirancang untuk membantu pelajar muda mengembangkan keterampilan membaca mereka secara mandiri. Fitur yang disebut 'Latihan Membaca' ini ditujukan untuk anak usia 0-8 tahun dan kini dapat diakses di AS melalui aplikasi Android Google Play Buku serta di Google Kids Space.

Dengan 'Latihan Membaca', pembaca awal dapat memantau posisi membaca mereka saat teks disorot saat mereka membacanya secara verbal. Jika pembaca tidak yakin tentang pelafalan suatu kata, mereka dapat mengetuk kata tersebut dan mendengar pelafalannya yang benar. Untuk lebih memecah kata, pengguna juga dapat mendengarkannya dipisahkan oleh suku kata.

Fitur ini tidak hanya memungkinkan mendengarkan seluruh kalimat tetapi juga memberikan definisi kata yang ramah anak sehingga orang tua dapat menawarkan lebih banyak konteks tentang cerita yang mereka baca. Selain itu, pembaca dapat mengetuk kata apa pun untuk memperbarui posisinya di buku atau mulai melacak dari sana. Di akhir setiap halaman, pembaca memiliki opsi untuk melatih kata-kata yang dilewati atau salah diucapkan.

Dalam postingan blog terkait, Vitaliy Dikker, Manajer Produk di Google Play Buku, berbagi, “Untuk memulai Latihan Membaca, lihat koleksi bacaan ramah anak pilihan kami di Google Play Buku, termasuk beberapa opsi tanpa biaya… Atau Anda dapat menelusuri ribuan buku berbahasa Inggris yang ditujukan untuk pembaca yang lebih muda. Sebagian besar judul ini memiliki Latihan Membaca yang diaktifkan, ditandai dengan lencana 'Latihan' di halaman detail buku.”

Selain itu, filter 'Latihan Membaca' di Google Play Buku memungkinkan pengguna mempersempit pencarian toko atau perpustakaan mereka secara eksklusif ke eBuku yang menawarkan Latihan Membaca.

Kemajuan dalam teknologi pendidikan dan pertumbuhan berkelanjutan dari platform no-code seperti AppMaster and Google Play Books can significantly improve the learning experience for young readers across the globe. By merging technology with education, these platforms help lay a solid foundation for the next generation, enabling them to become lifelong learners.