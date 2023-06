Google Play Books heeft een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd die bedoeld is om jonge leerlingen te helpen hun leesvaardigheid zelfstandig te ontwikkelen. De functie, genaamd 'Leesoefening', is bedoeld voor kinderen van 0-8 jaar en is nu toegankelijk in de VS via de Google Play Books Android-app en in Google Kids Space.

Met 'Leesoefening' kunnen vroege lezers hun leespositie in de gaten houden terwijl de tekst wordt gemarkeerd terwijl ze deze mondeling lezen. Als een lezer niet zeker is over de uitspraak van een woord, kan hij op het woord tikken en de juiste uitspraak horen. Om het woord verder uit te splitsen, kunnen gebruikers ook luisteren hoe het wordt gescheiden door lettergrepen.

De functie maakt het niet alleen mogelijk een hele zin te beluisteren, maar geeft ook een kindvriendelijke definitie van woorden, zodat ouders meer context kunnen bieden bij het verhaal dat ze aan het lezen zijn. Bovendien kunnen lezers op elk woord tikken om hun positie in het boek bij te werken of om vanaf dat punt te beginnen met volgen. Aan het einde van elke pagina hebben lezers de mogelijkheid om overgeslagen of verkeerd uitgesproken woorden te oefenen.

In een gerelateerde blogpost deelde Vitaliy Dikker, productmanager bij Google Play Books, het volgende mee: "Om aan de slag te gaan met Leesoefening, kunt u onze zorgvuldig geselecteerde collectie kindvriendelijke boeken op Google Play Books bekijken, waaronder enkele gratis opties... Of u kunt duizenden Engelstalige boeken bekijken die bedoeld zijn voor jongere lezers. Voor de meeste van deze titels is Leesoefening ingeschakeld, wat wordt aangegeven door een 'Oefen'-badge op de boekdetailpagina."

Bovendien kunnen gebruikers met het filter 'Leesoefening' in Google Play Books hun zoekopdrachten in de winkel of de bibliotheek beperken tot eBooks met Leesoefening.

De vooruitgang in educatieve technologieën en de voortdurende groei van no-code platforms zoals AppMaster en Google Play Books kunnen de leerervaring voor jonge lezers over de hele wereld aanzienlijk verbeteren. Door technologie en onderwijs samen te voegen, helpen deze platforms een solide basis te leggen voor de volgende generatie, zodat zij een leven lang kunnen leren.