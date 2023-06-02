Google Play Books представил новую функцию, призванную помочь маленьким ученикам автономно развивать навыки чтения. Функция под названием "Практика чтения" предназначена для детей в возрасте до 8 лет и теперь доступна в США через приложение Google Play Книги для Android, а также в Google Kids Space.

С помощью функции "Практика чтения" читатели младшего возраста могут следить за своей позицией при чтении, поскольку текст выделяется, пока они читают его устно. Если читатель не уверен в произношении слова, он может коснуться его и услышать правильное произношение. Чтобы еще больше разобрать слово, пользователи могут прослушать, как оно разделяется на слоги.

Эта функция не только позволяет прослушать целое предложение, но и дает понятное для ребенка определение слов, чтобы родители могли предложить больше контекста о читаемой истории. Кроме того, читатели могут нажать на любое слово, чтобы обновить свою позицию в книге или начать отслеживание с этого места. В конце каждой страницы у читателей есть возможность отработать пропущенные или неправильно произнесенные слова.

В соответствующем сообщении в блоге Виталий Диккер, менеджер по продуктам Google Play Книги, поделился: "Чтобы приступить к практике чтения, ознакомьтесь с нашей коллекцией книг для детей на Google Play Книги, в том числе и бесплатных... Вы также можете просмотреть тысячи книг на английском языке, предназначенных для маленьких читателей. В большинстве этих книг включена функция "Практика чтения", о чем свидетельствует значок "Практика" на странице подробного описания книги".

Более того, фильтр "Практика чтения" в Google Play Книги позволяет пользователям сузить поиск в магазине или библиотеке исключительно до электронных книг, предлагающих практику чтения.

Развитие образовательных технологий и постоянный рост таких платформ no-code, как AppMaster и Google Play Books, могут значительно улучшить процесс обучения для юных читателей по всему миру. Объединяя технологии с образованием, эти платформы помогают заложить прочный фундамент для нового поколения, позволяя им учиться всю жизнь.