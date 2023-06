Google Play 북은 어린 학습자가 자율적으로 읽기 능력을 개발할 수 있도록 설계된 새로운 기능을 도입했습니다. '독서 연습'이라고 하는 이 기능은 0-8세 어린이를 대상으로 하며 현재 미국에서는 Google Play 북 Android 앱과 Google Kids Space를 통해 액세스할 수 있습니다.

'읽기 연습'을 통해 초기 독자는 구두로 읽는 동안 텍스트가 강조 표시될 때 자신의 읽기 위치를 모니터링할 수 있습니다. 독자가 단어의 발음이 확실하지 않은 경우 단어를 탭하여 적절한 발음을 들을 수 있습니다. 단어를 더 세분화하기 위해 사용자는 음절로 구분되는 단어를 들을 수도 있습니다.

이 기능은 전체 문장을 들을 수 있을 뿐만 아니라 어린이에게 친숙한 단어 정의를 제공하여 부모가 읽고 있는 이야기에 대한 더 많은 맥락을 제공할 수 있습니다. 또한 독자는 단어를 탭하여 책에서 자신의 위치를 업데이트하거나 거기에서 추적을 시작할 수 있습니다. 각 페이지의 끝에서 독자는 건너뛰거나 잘못 발음한 단어를 연습할 수 있습니다.

관련 블로그 게시물에서 Google Play 북의 제품 관리자인 Vitaliy Dikker는 다음과 같이 말했습니다. 또는 어린 독자들을 위해 지정된 수천 권의 영어 책을 찾아볼 수 있습니다. 이러한 책의 대부분은 읽기 연습이 활성화되어 있으며 책 세부 정보 페이지에 '연습' 배지로 표시됩니다.”

또한 Google Play 북의 '읽기 연습' 필터를 사용하면 읽기 연습을 제공하는 전자책으로만 상점이나 도서관 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.

교육 기술의 발전과 AppMaster 및 Google Play 북과 같은 no-code 플랫폼의 지속적인 성장