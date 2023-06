Google Play Books একটি নতুন কার্যকারিতা চালু করেছে যা তরুণ শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসিতভাবে তাদের পড়ার দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। 'রিডিং প্র্যাকটিস' নামক এই বৈশিষ্ট্যটি 0-8 বছর বয়সী শিশুদের জন্য তৈরি এবং এটি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Google Play Books অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের পাশাপাশি Google Kids Space-এর মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য।

'রিডিং প্র্যাকটিস'-এর মাধ্যমে, প্রাথমিক পাঠকরা তাদের পড়ার অবস্থান নিরীক্ষণ করতে পারে কারণ তারা মৌখিকভাবে পড়ার সময় পাঠ্যটি হাইলাইট হয়ে যায়। কোনো পাঠক কোনো শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে অনিশ্চিত হলে, তারা শব্দটি ট্যাপ করতে পারে এবং এর সঠিক উচ্চারণ শুনতে পারে। শব্দটিকে আরও ভেঙে ফেলার জন্য, ব্যবহারকারীরা এটিকে সিলেবল দ্বারা আলাদা করাও শুনতে পারেন।

বৈশিষ্ট্যটি শুধুমাত্র একটি সম্পূর্ণ বাক্য শোনার অনুমতি দেয় না বরং শব্দগুলির একটি শিশু-বান্ধব সংজ্ঞা প্রদান করে যাতে পিতামাতারা যে গল্পটি পড়ছেন সে সম্পর্কে আরও প্রসঙ্গ দিতে পারেন। উপরন্তু, পাঠকরা বইতে তাদের অবস্থান আপডেট করতে বা সেখান থেকে ট্র্যাকিং শুরু করতে যেকোনো শব্দে ট্যাপ করতে পারেন। প্রতিটি পৃষ্ঠার শেষে, পাঠকদের কোনো এড়িয়ে যাওয়া বা ভুল উচ্চারণ করা শব্দ অনুশীলন করার বিকল্প রয়েছে।

একটি সম্পর্কিত ব্লগ পোস্টে, Google Play Books-এর প্রোডাক্ট ম্যানেজার Vitaliy Dikker, শেয়ার করেছেন, “পড়ার অনুশীলন শুরু করতে, Google Play Books-এ আমাদের হাতে বাছাই করা বাচ্চাদের-বান্ধব পাঠের সংগ্রহ দেখুন, যার মধ্যে কিছু বিনা চার্জ বিকল্প রয়েছে… অথবা আপনি অল্প বয়স্ক পাঠকদের জন্য মনোনীত হাজার হাজার ইংরেজি ভাষার বই ব্রাউজ করতে পারেন। এই শিরোনামগুলির বেশিরভাগেরই পঠন অনুশীলন সক্রিয় রয়েছে, যা বইয়ের বিশদ পৃষ্ঠায় একটি 'অনুশীলন' ব্যাজ দ্বারা নির্দেশিত।

অধিকন্তু, Google Play Books-এ 'পড়ার অনুশীলন' ফিল্টার ব্যবহারকারীদের তাদের স্টোর বা লাইব্রেরি অনুসন্ধানগুলিকে একচেটিয়াভাবে ই-বুকগুলিতে পড়ার অনুশীলন অফার করতে সক্ষম করে।

শিক্ষাগত প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং AppMaster এবং Google Play Books-এর মতো no-code প্ল্যাটফর্মের ক্রমাগত বৃদ্ধি AppMaster and Google Play Books can significantly improve the learning experience for young readers across the globe. By merging technology with education, these platforms help lay a solid foundation for the next generation, enabling them to become lifelong learners.