أدخلت كتب Google Play وظيفة جديدة مصممة لمساعدة المتعلمين الصغار على تطوير مهارات القراءة لديهم بشكل مستقل. الميزة ، المسماة "ممارسة القراءة" ، مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 8 أعوام ويمكن الوصول إليها الآن في الولايات المتحدة عبر تطبيق Google Play Books Android وكذلك في Google Kids Space.

باستخدام "ممارسة القراءة" ، يمكن للقراء الأوائل مراقبة وضع القراءة لديهم حيث يتم تمييز النص أثناء قراءته لفظيًا. إذا كان القارئ غير متأكد من نطق الكلمة ، فيمكنه النقر على الكلمة وسماع النطق الصحيح لها. لمزيد من تفصيل الكلمة ، يمكن للمستخدمين أيضًا الاستماع إلى فصلها بواسطة مقاطع لفظية.

لا تسمح هذه الميزة بالاستماع إلى جملة كاملة فحسب ، بل توفر أيضًا تعريفًا مناسبًا للأطفال للكلمات حتى يتمكن الآباء من تقديم المزيد من السياق حول القصة التي يقرؤونها. علاوة على ذلك ، يمكن للقراء النقر على أي كلمة لتحديث موقعهم في الكتاب أو لبدء التتبع من هناك. في نهاية كل صفحة ، يكون للقراء خيار التدرب على أي كلمات يتم تخطيها أو نطقها بشكل خاطئ.

في منشور مدونة ذي صلة ، شارك فيتالي ديكر ، مدير المنتج في كتب Google Play ، "لبدء ممارسة القراءة ، تحقق من مجموعتنا المختارة بعناية من القراءات الملائمة للأطفال على كتب Google Play ، بما في ذلك بعض الخيارات المجانية ... أو يمكنك تصفح آلاف كتب اللغة الإنجليزية المخصصة للقراء الصغار. تم تمكين ممارسة القراءة في غالبية هذه العناوين ، يشار إليها بشارة "الممارسة" في صفحة تفاصيل الكتاب. "

علاوة على ذلك ، يتيح مرشح "ممارسة القراءة" في كتب Google Play للمستخدمين تضييق نطاق عمليات البحث في المتجر أو المكتبات حصريًا على الكتب الإلكترونية التي تقدم ممارسة القراءة.

يمكن للتقدم في التقنيات التعليمية والنمو المستمر للمنصات الخالية من