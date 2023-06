Google Play Sách đã giới thiệu một chức năng mới được thiết kế để giúp học viên nhỏ tuổi phát triển kỹ năng đọc một cách tự động. Tính năng có tên là 'Luyện đọc', dành cho trẻ em từ 0-8 tuổi và hiện có thể truy cập được ở Hoa Kỳ thông qua ứng dụng Google Play Sách dành cho Android cũng như trong Google Kids Space.

Với 'Luyện đọc', những người đọc sớm có thể theo dõi vị trí đọc của mình khi văn bản được đánh dấu trong khi họ đọc bằng lời. Nếu người đọc không chắc chắn về cách phát âm của một từ, họ có thể nhấn vào từ đó và nghe cách phát âm chính xác của từ đó. Để chia nhỏ từ hơn nữa, người dùng cũng có thể nghe nó được phân tách bằng các âm tiết.

Tính năng này không chỉ cho phép nghe cả câu mà còn cung cấp định nghĩa từ phù hợp với trẻ em để cha mẹ có thể cung cấp thêm ngữ cảnh về câu chuyện mà trẻ đang đọc. Hơn nữa, người đọc có thể nhấn vào bất kỳ từ nào để cập nhật vị trí của chúng trong sách hoặc bắt đầu theo dõi từ đó. Ở cuối mỗi trang, người đọc có tùy chọn để thực hành bất kỳ từ nào bị bỏ qua hoặc phát âm sai.

Trong một bài đăng trên blog có liên quan, Vitaliy Dikker, Giám đốc sản phẩm của Google Play Sách, đã chia sẻ: “Để bắt đầu với Thực hành đọc, hãy xem bộ sưu tập sách được chọn lọc kỹ lưỡng phù hợp với trẻ em của chúng tôi trên Google Play Sách, bao gồm một số tùy chọn miễn phí… Hoặc bạn có thể duyệt qua hàng nghìn cuốn sách tiếng Anh dành riêng cho độc giả nhỏ tuổi. Phần lớn các đầu sách này đã kích hoạt Thực hành đọc, được biểu thị bằng huy hiệu 'Thực hành' trên trang chi tiết sách.

Ngoài ra, bộ lọc 'Luyện tập đọc' trong Google Play Sách cho phép người dùng thu hẹp các tìm kiếm trong cửa hàng hoặc thư viện của họ chỉ dành riêng cho sách điện tử cung cấp Thực hành đọc.

Những tiến bộ trong công nghệ giáo dục và sự phát triển không ngừng của các nền tảng no-code như AppMaster and Google Play Books can significantly improve the learning experience for young readers across the globe. By merging technology with education, these platforms help lay a solid foundation for the next generation, enabling them to become lifelong learners.