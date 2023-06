Google Play पुस्तकें ने युवा शिक्षार्थियों को अपने पढ़ने के कौशल को स्वायत्त रूप से विकसित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई एक नई कार्यक्षमता पेश की है। फीचर, जिसे 'रीडिंग प्रैक्टिस' कहा जाता है, 0-8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अभिप्रेत है और अब Google Play Books Android ऐप के साथ-साथ Google Kids Space में यूएस में उपलब्ध है।

'रीडिंग प्रैक्टिस' के साथ, शुरुआती पाठक अपनी पढ़ने की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं क्योंकि जब वे इसे मौखिक रूप से पढ़ते हैं तो पाठ हाइलाइट हो जाता है। यदि कोई पाठक किसी शब्द के उच्चारण के बारे में अनिश्चित है, तो वे शब्द को टैप कर सकते हैं और उसका उचित उच्चारण सुन सकते हैं। शब्द को और अधिक तोड़ने के लिए, उपयोगकर्ता इसे शब्दांशों द्वारा अलग किए जाने को भी सुन सकते हैं।

यह सुविधा न केवल पूरे वाक्य को सुनने की अनुमति देती है बल्कि शब्दों की बच्चों के अनुकूल परिभाषा भी प्रदान करती है ताकि माता-पिता उस कहानी के बारे में अधिक संदर्भ दे सकें जो वे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा, पाठक पुस्तक में अपनी स्थिति को अपडेट करने या वहां से ट्रैकिंग शुरू करने के लिए किसी भी शब्द पर टैप कर सकते हैं। प्रत्येक पृष्ठ के अंत में, पाठकों के पास किसी भी छोड़े गए या गलत उच्चारण वाले शब्दों का अभ्यास करने का विकल्प होता है।

एक संबंधित ब्लॉग पोस्ट में, Google Play Books के उत्पाद प्रबंधक, विटाली डिक्कर ने साझा किया, "पढ़ने के अभ्यास के साथ आरंभ करने के लिए, Google Play Books पर बच्चों के अनुकूल पढ़ने के हमारे चुनिंदा संग्रह को देखें, जिसमें कुछ निःशुल्क विकल्प भी शामिल हैं... या आप युवा पाठकों के लिए नामित हजारों अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें ब्राउज़ कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश शीर्षकों में पठन अभ्यास सक्षम है, जो पुस्तक विवरण पृष्ठ पर 'अभ्यास' बैज द्वारा इंगित किया गया है।

इसके अलावा, Google Play Books में 'रीडिंग प्रैक्टिस' फ़िल्टर उपयोगकर्ताओं को रीडिंग प्रैक्टिस की पेशकश करने वाली ई-बुक्स के लिए विशेष रूप से अपने स्टोर या लाइब्रेरी खोजों को कम करने में सक्षम बनाता है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकियों में प्रगति और AppMaster और Google Play Books जैसे no-code प्लेटफॉर्म की निरंतर वृद्धि AppMaster and Google Play Books can significantly improve the learning experience for young readers across the globe. By merging technology with education, these platforms help lay a solid foundation for the next generation, enabling them to become lifelong learners.