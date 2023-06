Google Play Books ha introdotto una nuova funzionalità progettata per aiutare i giovani studenti a sviluppare le loro capacità di lettura in modo autonomo. La funzione, chiamata "Pratica di lettura", è destinata ai bambini di età compresa tra 0 e 8 anni ed è ora accessibile negli Stati Uniti tramite l'applicazione Google Play Books per Android e in Google Kids Space.

Con "Pratica di lettura", i primi lettori possono monitorare la loro posizione di lettura mentre il testo viene evidenziato mentre lo leggono verbalmente. Se un lettore non è sicuro della pronuncia di una parola, può toccare la parola e sentirne la pronuncia corretta. Per scomporre ulteriormente la parola, gli utenti possono anche ascoltarla separata per sillabe.

Questa funzione non solo permette di ascoltare un'intera frase, ma fornisce anche una definizione delle parole adatta ai bambini, in modo che i genitori possano offrire un contesto più ampio sulla storia che stanno leggendo. Inoltre, i lettori possono toccare qualsiasi parola per aggiornare la loro posizione nel libro o per iniziare a seguirla da lì. Alla fine di ogni pagina, i lettori hanno la possibilità di esercitarsi sulle parole saltate o pronunciate male.

In un post sul blog correlato, Vitaliy Dikker, Product Manager di Google Play Books, ha dichiarato: "Per iniziare con Pratica di lettura, date un'occhiata alla nostra collezione selezionata di letture adatte ai bambini su Google Play Books, comprese alcune opzioni gratuite... Oppure potete sfogliare migliaia di libri in lingua inglese destinati ai lettori più giovani. La maggior parte di questi titoli ha abilitato la Pratica di lettura, indicata da un badge "Pratica" nella pagina dei dettagli del libro".

Inoltre, il filtro "Pratica di lettura" di Google Play Books consente agli utenti di restringere le ricerche nei negozi o nelle biblioteche esclusivamente agli eBook che offrono Pratica di lettura.

I progressi delle tecnologie educative e la continua crescita delle piattaforme no-code come AppMaster e Google Play Books possono migliorare significativamente l'esperienza di apprendimento dei giovani lettori di tutto il mondo. Fondendo la tecnologia con l'istruzione, queste piattaforme contribuiscono a gettare solide basi per la prossima generazione, consentendo loro di imparare per tutta la vita.