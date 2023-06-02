Google Play Books推出了一项新功能，旨在帮助年轻的学习者自主地发展他们的阅读技能。这项功能被称为 "阅读练习"，主要针对0-8岁的儿童，现在在美国可以通过Google Play Books安卓应用以及Google Kids Space访问。

通过 "阅读练习"，早期读者可以监测他们的阅读位置，因为文本在他们口头阅读时被高亮显示。如果读者对某个单词的发音不确定，他们可以点击该单词，听到它的正确发音。为了进一步分解这个词，用户还可以听它被音节分开。

该功能不仅可以听整个句子，还可以提供儿童友好的单词定义，这样父母就可以提供更多关于他们正在阅读的故事的背景。此外，读者可以点击任何一个单词来更新他们在书中的位置，或者从那里开始追踪。在每一页的末尾，读者可以选择练习任何跳过的或发音错误的单词。

在一篇相关的博客文章中，Google Play Books的产品经理Vitaliy Dikker分享说："要开始阅读练习，请查看我们在Google Play Books上精心挑选的儿童友好读物集，包括一些不收费的选项......或者你可以浏览数千本指定给年轻读者的英语书籍。这些书中的大多数都启用了阅读练习功能，在书的详细页面上有一个'练习'徽章。

此外，Google Play Books中的'阅读练习'过滤器使用户能够将其商店或图书馆的搜索范围专门缩小到提供阅读练习的电子书。

教育技术的进步和no-code 平台的持续增长，如AppMaster 和Google Play Books，可以大大改善全球年轻读者的学习体验。通过将技术与教育相融合，这些平台有助于为下一代打下坚实的基础，使他们成为终身学习者。