Google Play Books wprowadziło nową funkcję zaprojektowaną, aby pomóc młodym uczniom w samodzielnym rozwijaniu umiejętności czytania. Funkcja o nazwie "Reading Practice" jest przeznaczona dla dzieci w wieku 0-8 lat i jest teraz dostępna w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem aplikacji Google Play Books na Androida, a także w Google Kids Space.

Dzięki "Reading Practice" początkujący czytelnicy mogą monitorować swoją pozycję czytania, ponieważ tekst jest podświetlany, gdy czytają go werbalnie. Jeśli czytelnik nie ma pewności co do wymowy słowa, może dotknąć słowa i usłyszeć jego prawidłową wymowę. Aby jeszcze bardziej rozbić słowo, użytkownicy mogą również słuchać, jak jest ono oddzielane sylabami.

Funkcja ta nie tylko umożliwia odsłuchanie całego zdania, ale także zapewnia przyjazną dla dzieci definicję słów, dzięki czemu rodzice mogą zaoferować więcej kontekstu na temat czytanej historii. Ponadto czytelnicy mogą dotknąć dowolnego słowa, aby zaktualizować swoją pozycję w książce lub rozpocząć śledzenie od tego miejsca. Na końcu każdej strony czytelnicy mają możliwość przećwiczenia pominiętych lub błędnie wymówionych słów.

W powiązanym wpisie na blogu, Vitaliy Dikker, Product Manager w Google Play Books, podzielił się: "Aby rozpocząć korzystanie z Reading Practice, sprawdź naszą starannie dobraną kolekcję przyjaznych dzieciom lektur w Google Play Books, w tym kilka bezpłatnych opcji... Możesz też przeglądać tysiące anglojęzycznych książek przeznaczonych dla młodszych czytelników. Większość z tych tytułów ma włączoną funkcję ćwiczenia czytania, oznaczoną plakietką "Ćwicz" na stronie szczegółów książki".

Co więcej, filtr "Ćwiczenia w czytaniu" w Książkach Google Play umożliwia użytkownikom zawężenie wyszukiwania w sklepie lub bibliotece wyłącznie do e-booków oferujących Ćwiczenia w czytaniu.

Postępy w technologiach edukacyjnych i ciągły rozwój platform no-code, takich jak AppMaster i Google Play Books, mogą znacznie poprawić doświadczenia edukacyjne młodych czytelników na całym świecie. Łącząc technologię z edukacją, platformy te pomagają stworzyć solidne podstawy dla następnego pokolenia, umożliwiając im uczenie się przez całe życie.