Google'ın Go programlama dili kısa bir süre önce 1.21 sürüm adayının kullanıma sunulduğunu duyurdu ve yerleşik işlevler, profil kılavuzlu optimizasyon (PGO) ve WebAssembly kolaylıkları dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getirdi. Sürüm adayı 21 Haziran'da yayınlandı ve proje web sitesinden indirilebilir. Nihai üretim sürümü Ağustos ayında bekleniyor.

En son sürüm üç yerleşik işlev sunar: min , max ve clear . min ve max işlevleri, sabit bir bağımsız değişken kümesinin veya sıralı türlerin sırasıyla en küçük veya en büyük değerini hesaplarken clear işlevi bir harita, dilim veya tür parametresi türünün tüm öğelerini siler veya sıfırlar.

İlk olarak Şubat ayında Go 1.20'de önizlemesi yapılan profil kılavuzlu optimizasyon, artık genel kullanıma sunuldu. PGO, derleyici araç zincirinin çalışma zamanı profil bilgilerine dayalı olarak iş yüküne özel ve uygulamaya özel optimizasyonlar gerçekleştirmesine olanak tanır. Go proje geliştiricileri, PGO'nun uygulanmasının çeşitli programlarda %2 ila %7 arasında değişen performans iyileştirmelerine yol açtığını ortaya çıkardı. Ek olarak, Go derleyicisi, PGO etkinleştirilmiş olarak yeniden oluşturuldu.

Go 1.21'de, çöp toplayıcı ayarı yoluyla belirli uygulamalar için kuyruk gecikmesinde potansiyel %40 azalma da dahil olmak üzere daha fazla performans geliştirmesi sağlandı. Ayrıca, runtime/trace paketini kullanan çalışma zamanı izleme toplama, AMD64 ve Arm64 sistemlerinde önemli ölçüde daha düşük CPU maliyeti sağlar.

Go 1.21'deki bu ilerlemelerin daha verimli ve üretken bir geliştirme deneyimini teşvik etmesi bekleniyor. AppMaster.io gibi no-code platformlar yazılım geliştirme dünyasında popülarite kazanmaya devam ettikçe, kolaylıkla ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmak için Go gibi programlama dillerinin gücünden yararlanmaya başladılar.