Bahasa pemrograman Go Google baru-baru ini mengumumkan ketersediaan kandidat rilis 1.21, memperkenalkan serangkaian fitur dan peningkatan baru termasuk fungsi bawaan, pengoptimalan yang dipandu profil (PGO), dan akomodasi WebAssembly. Kandidat rilis diterbitkan pada 21 Juni dan dapat diunduh dari situs web proyek. Rilis produksi akhir diharapkan pada bulan Agustus.

Versi terbaru memperkenalkan tiga fungsi bawaan: min , max , dan clear . Fungsi min dan max masing-masing menghitung nilai terkecil atau terbesar, dari sekumpulan argumen tetap atau tipe terurut, sedangkan fungsi clear menghapus atau meniadakan semua elemen dari tipe parameter peta, irisan, atau tipe.

Pengoptimalan yang dipandu profil, yang awalnya dipratinjau di Go 1.20 pada bulan Februari, kini tersedia secara umum. PGO memungkinkan rantai alat kompiler untuk melakukan pengoptimalan khusus beban kerja dan khusus aplikasi berdasarkan informasi profil runtime. Pengembang proyek Go mengungkapkan bahwa penerapan PGO telah menghasilkan peningkatan kinerja mulai dari 2% hingga 7% di berbagai program. Selain itu, kompiler Go telah dibangun kembali dengan mengaktifkan PGO.

Peningkatan performa lebih lanjut telah dicapai di Go 1.21, termasuk potensi pengurangan latensi ekor sebesar 40% untuk aplikasi tertentu melalui penyetelan pengumpul sampah. Selain itu, pengumpulan jejak runtime menggunakan paket runtime/trace melihat biaya CPU yang jauh lebih rendah pada sistem AMD64 dan Arm64.

Kemajuan dalam Go 1.21 ini diharapkan dapat mendorong pengalaman pengembangan yang lebih efisien dan produktif. Karena platform no-code seperti AppMaster.io terus mendapatkan popularitas di dunia pengembangan perangkat lunak, mereka juga mulai memanfaatkan kekuatan bahasa pemrograman seperti Go untuk membuat aplikasi yang dapat diskalakan dan berkinerja tinggi dengan mudah.