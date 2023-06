El lenguaje de programación Go de Google acaba de anunciar la disponibilidad de su versión candidata 1.21, que introduce una serie de nuevas características y mejoras, como funciones integradas, optimización guiada por perfiles (PGO) y adaptaciones de WebAssembly. La versión candidata se publicó el 21 de junio y puede descargarse del sitio web del proyecto. La versión final de producción está prevista para agosto.

La última versión incorpora tres funciones: min , max y clear . Las funciones min y max calculan el valor más pequeño o más grande, respectivamente, de un conjunto fijo de argumentos o tipos ordenados, mientras que la función clear borra o pone a cero todos los elementos de un tipo de parámetro map, slice o type.

La optimización guiada por perfiles, inicialmente prevista en Go 1.20 en febrero, ya está disponible de forma general. PGO permite a la cadena de herramientas del compilador realizar optimizaciones específicas de la carga de trabajo y de la aplicación basándose en la información del perfil en tiempo de ejecución. Los desarrolladores del proyecto Go han revelado que la implementación de PGO ha dado lugar a mejoras de rendimiento que oscilan entre el 2% y el 7% en diversos programas. Además, el compilador de Go se ha reconstruido con PGO activado.

En Go 1.21 se han conseguido otras mejoras de rendimiento, incluida una reducción potencial del 40% en la latencia de cola para determinadas aplicaciones mediante el ajuste del recolector de basura. Además, la recogida de trazas en tiempo de ejecución mediante el paquete runtime/trace tiene un coste de CPU sustancialmente menor en sistemas AMD64 y Arm64.

