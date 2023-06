Язык программирования Go от Google недавно объявил о доступности релиз-кандидата 1.21, в котором представлен ряд новых возможностей и улучшений, включая встроенные функции, оптимизацию с учетом профиля (PGO) и размещение WebAssembly. Релиз-кандидат был опубликован 21 июня и может быть загружен с веб-сайта проекта. Окончательный выпуск ожидается в августе.

В последней версии представлены три встроенные функции: min , max и clear . Функции min и max вычисляют наименьшее или наибольшее значение, соответственно, из фиксированного набора аргументов или упорядоченных типов, а функция clear удаляет или обнуляет все элементы карты, среза или параметра типа.

Оптимизация, управляемая профилем, первоначально представленная в Go 1.20 в феврале, теперь стала общедоступной. PGO позволяет цепочке инструментов компилятора выполнять оптимизацию, специфичную для рабочей нагрузки и приложения, на основе информации о профиле выполнения. Разработчики проекта Go сообщили, что внедрение PGO привело к повышению производительности от 2% до 7% в различных программах. Кроме того, компилятор Go был перестроен с включением PGO.

В Go 1.21 были достигнуты дальнейшие улучшения производительности, включая потенциальное снижение задержки хвоста на 40% для некоторых приложений благодаря настройке сборщика мусора. Кроме того, сбор трассировки во время выполнения с помощью пакета runtime/trace значительно снижает стоимость процессора на системах AMD64 и Arm64.

Ожидается, что эти усовершенствования в Go 1.21 будут способствовать более эффективной и продуктивной разработке. Поскольку платформы no-code, такие как AppMaster.io, продолжают набирать популярность в мире разработки программного обеспечения, они также начали использовать возможности таких языков программирования, как Go, для создания масштабируемых, высокопроизводительных приложений с легкостью.