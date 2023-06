A linguagem de programação Go, da Google, anunciou recentemente a disponibilidade da sua versão 1.21, que introduz uma série de novas funcionalidades e melhorias, incluindo funções integradas, otimização guiada por perfis (PGO) e acomodações WebAssembly. A versão candidata foi publicada em 21 de junho e pode ser baixada do site do projeto. A versão final de produção está prevista para agosto.

A versão mais recente introduz três funções incorporadas: min , max e clear . As funções min e max calculam o menor ou maior valor, respetivamente, de um conjunto fixo de argumentos ou tipos ordenados, enquanto a função clear elimina ou zera todos os elementos de um mapa, fatia ou tipo de parâmetro de tipo.

A otimização guiada por perfil, inicialmente pré-visualizada em Go 1.20 em fevereiro, está agora disponível para todos. O PGO permite que a cadeia de ferramentas do compilador execute otimizações específicas de carga de trabalho e de aplicação com base em informações de perfil de tempo de execução. Os desenvolvedores do projeto Go revelaram que a implementação do PGO levou a melhorias de desempenho que variam de 2% a 7% em vários programas. Além disso, o compilador Go foi reconstruído com o PGO ativado.

Outras melhorias de desempenho foram alcançadas no Go 1.21, incluindo uma potencial redução de 40% na latência final para certas aplicações através do ajuste do coletor de lixo. Além disso, a coleta de rastreamento em tempo de execução usando o pacote runtime/trace vê um custo de CPU substancialmente menor em sistemas AMD64 e Arm64.

