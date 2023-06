Le langage de programmation Go de Google a récemment annoncé la disponibilité de sa version 1.21, qui présente une série de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations, notamment des fonctions intégrées, l'optimisation guidée par le profil (PGO) et l'adaptation à WebAssembly. La version candidate a été publiée le 21 juin et peut être téléchargée à partir du site web du projet. La version finale de production est attendue pour le mois d'août.

La dernière version introduit trois fonctions intégrées : min , max et clear . Les fonctions min et max calculent respectivement la plus petite ou la plus grande valeur d'un ensemble fixe d'arguments ou de types ordonnés, tandis que la fonction clear supprime ou met à zéro tous les éléments d'une carte, d'une tranche ou d'un type de paramètre de type.

L'optimisation guidée par le profil, initialement présentée en avant-première dans Go 1.20 en février, est désormais disponible de manière générale. PGO permet à la chaîne d'outils du compilateur d'effectuer des optimisations spécifiques à la charge de travail et à l'application en se basant sur des informations de profil d'exécution. Les développeurs du projet Go ont révélé que la mise en œuvre de PGO a conduit à des améliorations de performance allant de 2 % à 7 % dans divers programmes. En outre, le compilateur Go a été reconstruit avec PGO activé.

D'autres améliorations des performances ont été réalisées dans Go 1.21, notamment une réduction potentielle de 40 % de la latence de queue pour certaines applications grâce à l'optimisation du ramasse-miettes. En outre, la collecte de traces d'exécution à l'aide du paquetage runtime/trace permet de réduire considérablement le coût du processeur sur les systèmes AMD64 et Arm64.

Ces avancées dans Go 1.21 devraient favoriser une expérience de développement plus efficace et plus productive. Alors que les plateformes no-code telles qu'AppMaster.io continuent de gagner en popularité dans le monde du développement logiciel, elles ont également commencé à tirer parti de la puissance des langages de programmation tels que Go pour créer facilement des applications évolutives et performantes.