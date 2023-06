Google's programmeertaal Go kondigde onlangs de beschikbaarheid aan van release candidate 1.21, die een reeks nieuwe functies en verbeteringen introduceert, waaronder ingebouwde functies, profielgestuurde optimalisatie (PGO) en WebAssembly-accommodaties. De release candidate werd gepubliceerd op 21 juni en kan worden gedownload van de projectwebsite. De uiteindelijke productierelease wordt in augustus verwacht.

De nieuwste versie introduceert drie ingebouwde functies: min , max en clear . De min en max functies berekenen respectievelijk de kleinste of grootste waarde van een vaste set argumenten of geordende types, terwijl de clear functie alle elementen van een map, slice of type parameter verwijdert of op nul zet.

Profielgestuurde optimalisatie, voor het eerst getoond in Go 1.20 in februari, is nu algemeen beschikbaar. Met PGO kan de compiler toolchain werklast- en applicatiespecifieke optimalisaties uitvoeren op basis van runtime profielinformatie. De ontwikkelaars van het Go-project onthulden dat de implementatie van PGO heeft geleid tot prestatieverbeteringen variërend van 2% tot 7% in verschillende programma's. Daarnaast is de Go compiler herbouwd met PGO ingeschakeld.

Verdere prestatieverbeteringen zijn bereikt in Go 1.21, waaronder een potentiële vermindering van 40% in tail latency voor bepaalde toepassingen door het afstemmen van de garbage collector. Daarnaast kost het verzamelen van runtime-traces met behulp van het runtime/trace-pakket aanzienlijk minder CPU op AMD64- en Arm64-systemen.

